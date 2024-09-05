プリテキスティングとは

脅威アクターは多くの場合、被害者に対して偽の状況を作り出し、それを解決できる信頼できる人物を装います。書籍『ソーシャル・エンジニアリング・ペネトレーション・テスト』の中で、著者は、口実（プリテキスト）のほとんどが、登場人物と状況という主に2つの要素から構成されていることを発見しています。1

登場人物とは、ストーリーの中で詐欺師が演じる役割のことです。詐欺師は、潜在的な被害者との信頼関係を構築するために、被害者に対して権威を持つ上司や幹部など、または被害者が信じやすい相手になりすますことが多いです。その（偽の）人物は、同僚、ITスタッフ、サービス・プロバイダーかもしれません。攻撃者の中には、被害者の友人や恋人になりすまそうとする人もいます。

その状況とは、詐欺師のフェイク・ストーリーの筋書きであり、その状況こそ、登場人物（詐欺師）が被害者に何らかの行動を求める理由です。たとえば「アカウント情報を更新する必要がある」といった一般的な状況や、または、特に詐欺師が特定の被害者をターゲットにしている場合は、「おばあちゃんの助けが必要なんだ。」のように具体的なストーリーかもしれません。

登場人物へのなりすましと状況に関する信ぴょう性を高めるために、脅威アクターはよく登場人物とそのターゲットについて、オンラインで調査をします。それほど難しいことではありません。ある試算によると、ハッカーは、ソーシャルメディアのフィードや、Google、LinkedInなどの他の公開リソースからの情報に基づくたった100分のオンライン検索で、説得力のあるストーリーを作り上げることができます。

スプーフィング（Eメール・アドレスや電話番号を偽装して、メッセージが別の送信元から送信されているかのように見せかけること）により、プリテキスティング・シナリオがより信憑性の高いものになる可能性があります。あるいは、脅威アクターはさらに上を行き、本物の人物のEメール・アカウントや電話番号を乗っ取ってプリテキスティング・メッセージを送信する可能性があります。人工知能を使って人間の声をコピーした犯罪者の話もあります。