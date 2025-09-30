Webサイト上で「モバイル・デバイス管理はソフトウェアですか」と、よく質問されます。 答えは「はい」であり「いいえ」でもあります。 MDMは、データなどの企業資産を保護しながら、モバイル・デバイスをプロビジョニングするためのコンポーネントとして、ソフトウェアを活用するソリューションです。 企業は、ソフトウェア、プロセス、およびセキュリティーの各ポリシーをモバイル・デバイスに適用し、その使用状況に応じてMDMを実行します。 MDMソリューションは、デバイスの在庫やプロビジョニングを管理するだけではなく、デバイスのアプリケーション、データ、コンテンツも保護します。 この点については、MDMとモバイル・セキュリティーは似ていると言えます。 一方で、モバイル・セキュリティーと統合エンドポイント管理がユーザー中心のスタンスで開発されたのに対して、MDMはデバイス中心のアプローチです。

MDMプログラムでは、従業員はノートPCやスマートフォンなどの業務専用のデバイスを受け取ることも、個人のデバイスをリモート登録することも可能です。 個人用デバイスでは、企業データやEメールへの役割に応じたアクセス、安全なVPN、GPS追跡、パスワードで保護されたアプリケーション、その他のMDMソフトウェアを適用し、データの安全性を最適化します。

MDMソフトウェアは、これらの登録済みデバイスの動作や、ビジネスに欠かせないデータを監視できます。 また、さらに高性能なMDMソリューションを使用すると、機械学習とAIによる分析が可能になります。 これらのツールを活用することで、マルウェアやその他のサイバー脅威から、デバイスを確実に保護できます。 例えば、ある企業が、ノートPCまたはスマートフォンをスタッフやコンサルタントに支給し、データ・プロファイルやVPN、その他の必要なソフトウェアとアプリケーションを事前にプログラムに組み入れておくとします。 このような場合、MDMは雇用者にとって最も有効な手段になります。 MDMツールを使用すると、企業はデータの追跡、監視、トラブルシューティングが可能になり、盗難、損失、または侵害が発生した際にデバイス・データを消去することができます。

では、モバイル・デバイス管理ポリシーとはどういうものでしょうか。 MDMポリシーには、企業がモバイル・デバイスをどのように管理し、どのようにその使用状況を管理するかついての質問への答えがあります。 企業は自社のポリシーとプロセスを組み込んで公開をするために、次のような質問をします：

– デバイスにはパスコード保護が必要ですか

– 初期設定でカメラを無効にしておく必要がありますか

– WiFiの接続性は重要ですか



– そのデバイスはどのようなカスタマイズ・オプションを備えていますか

– 特定のデバイスをジオフェンスで保護する必要がありますか

