多くの組織には、不正アクセス防止専門のチームがあります。そのチームは多くの場合、不正アクセス検知システムを導入する前に、リスク管理アセスメントを実施します。このアセスメントは、企業のどの職域がどのタイプの不正アクセスの標的となりうるかを判断する助けとなります。

不正アクセス防止チームは、不正リスクごとにリスクスコアを付けて、どれが最も大きな脅威となり優先されるべきかを判断します。リスクスコアは通常、ある脅威が発生する確率と、その脅威がどの程度の損害を与えうるかを測定するものです。

続いて同チームは、不正アクセスによる脅威に対処するために使用する不正アクセス防止策と不正アクセス検知ソリューションを、そのタイプと重大度に基づいて評価します。不正アクセス検知で最も一般的な技術は、トランザクション監視、統計データ分析、人工知能などです。

トランザクション監視

多くの企業にとって潜在的な不正アクセスを探すところとして最もわかりやすいのは、金融トランザクションです。トランザクション監視ツールは、不正アクセス検知のプロセスを自動化するものです。トランザクションデータワークフローをリアルタイムで監視し分析するのです。こうしたツールで本人確認やアカウント認証を実行すれば、不正なトランザクションを未然に防ぐことができます。

トランザクション監視ツールでは、異常検知によって、さらなる調査を要する異常なパターンや振る舞いが発見される場合もあります。購入頻度、トランザクション数、ユーザーの地理的位置、トランザクションの金銭的価値といった変数は、通常のアクティビティと不正アクセスかも知れない振る舞いとを区別するのに役立ちます。

統計データ分析

不正アクセス検知は必ずしもリアルタイムで行われるわけではありません。不正アクセスは、統計データ分析で履歴データを監査することによって、行われてからずっと後に発見されることがあります。

不正アクセス調査担当者は、データ・マイニング、回帰分析、データ分析などの技術を使用して、不正アクセスのパターンを大規模なデータセットで特定して分離します。確率分布とデータ・マッチングは、不正アクセスがすでに発生したか将来発生する可能性がある箇所とタイミングを調査担当者が判断するための助けとなります。

調査担当者は、チャートやグラフなど可視化したものに不正アクセスのメトリックとデータ・ポイントを追加して、技術に詳しくないユーザーでも組織全体の不正アクセスの脅威が把握できるよう支援します。

人工知能

多くの組織では今や、不正アクセス検知機能を加速し改善するのに人工知能と機械学習を利用しています。

機械学習モデルの一種であるニューラルネットワークでは、トランザクションの監視、データの分析、不正な振る舞いの検知（または予測）が、従来の不正アクセス検知技術よりも迅速かつ効率的に行えます。

加えて、機械学習アルゴリズムでは、新しいデータから次々と学習されるので、進化するばかりの不正アクセスの傾向も取りこぼすことなく把握できます。ある調査によると、こうしたテクノロジーを不正アクセス対策に利用する組織の数は2026年までに3倍近くなると推定されています。4