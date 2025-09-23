クラウドネイティブアプリケーション保護プラットフォーム（CNAPP）は、複数のクラウドセキュリティとCI/CDセキュリティ技術を単一のプラットフォームに統合し、セキュリティ、開発、DevOps/DevSecOpsの各チームが、より安全でコンプライアンスに準拠したクラウドネイティブ・アプリケーションの開発、提供、運用に共同で取り組むことを支援する。

CNAPP は元々、CSPM、CWPP、およびネットワーク トラフィックを保護するテクノロジであるクラウド サービス ネットワーク セキュリティ (CSNS) を組み合わせたものとして定義されました。しかし、誰に尋ねるかによって、CNAPPには、クラウドの権限を継続的に監視・管理するためのクラウド・インフラストラクチャ・エンタイトルメント管理（CIEM）や、CI/CDサイクル中に設定ミスを発見するためのインフラストラクチャ・アズ・コード・スキャンなど、他にもいくつかのテクノロジーが含まれることがある。 業界アナリストのガートナー社によるCNAPPの定義は こちらで読むことができる（リンクはibm.comの外にある）。