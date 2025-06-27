IDファブリックとは。

IDファブリックにより、組織がさまざまなアプリ、資産やサービスにおける異種のIDシステムを統合することが可能になります。組織は、統一されたアクセス・ポリシーを適用し、ユーザー・アクティビティを監視し、脆弱性に対処し、すべてのシステムにわたって一貫したセキュリティ制御を実装できます。

IDおよびアクセス管理システムは、重要なIDセキュリティツールです。このシステムはデジタルIDを保護し、不正なアクティビティーをブロックし、適切な人物が適切な理由で適切なリソースにアクセスできるようにします。

ただし、ほとんどの組織では、複数のユーザー・ディレクトリーに接続された複数のIAMソリューションを管理しています。少なくとも、ほとんどの組織では、内部ユーザー用に1つのIAMソリューションを使用し、顧客やその他の外部ユーザー用に別の顧客IDおよびアクセス管理（CIAM）ソリューションを使用しています。

しかし、多くの組織は、2つを超えるIDシステムを扱っています。各レガシー・アプリ、クラウド・プロバイダー、オンプレミス・システムには、独自のIAMソリューションとディレクトリー・サービスが存在する場合があります。

これらのIDに関するサイロは、各システムが異なる認証情報、権限レベル、セキュリティ対策を求めるため、一貫性のないユーザー体験を引き起こします。

さらに、切断されたIDシステムは、重大なセキュリティー・リスクをもたらします。ユーザーIDはサイバー攻撃における最大の標的です。X-Force Threat Intelligence Indexによると、認証情報の盗難は、侵害の被害者が直面する最も一般的な被害です。

一元的なアプローチがなければ、FIDOパスキーを使用したパスワードレス認証、リスクベース認証（RBA）、リアルタイムID脅威管理などの強力なサイバーセキュリティー対策を適用することが困難になる可能性があります。一部のIAMシステムでは、これらの対策の一部をサポートしていない場合さえあります。

IDファブリック・ソリューションは、アプリ、資産、クラウド・プロバイダーにわたるデジタルIDの管理と保護を統合したレイヤーを提供します。組織は、ユーザー・アカウントとアクティビティに関するより詳細な可視性を獲得し、すべてのシステム、アプリケーション、プラットフォームにわたってユーザーを保護するポリシーとプロセスに対する、一貫した制御を強化できます。