組織がオンプレミス・システム、クラウド・サービス、SaaS（Software as a Service）アプリ全体で何千ものユーザー・アカウントを管理するようになるにつれて、誰が何にアクセスできるかを追跡することがますます複雑になります。

各デジタルID（ユーザー、デバイス、アプリケーションを表すもの）は、重要なシステムや機密データへの潜在的なゲートウェイとなります。適切なガバナンスが欠如すると、この広大なエコシステムは重大なセキュリティリスクとコンプライアンス上の課題を引き起こします。

IBM®によるデータ侵害のコストに関する調査によると、盗難または侵害された認証情報は最も一般的な初期侵害ベクトルであり、データ侵害の原因の内16%を占めています。ハッカーが正規の認証情報を入手すると、ネットワーク内の自由に移動し、機密データやシステムにアクセスできるようになります。

IDガバナンスおよび管理ソリューションは、IDベースの攻撃から保護し、潜在的なデータ侵害を防ぐのに役立ちます。

IGAツールは、ユーザー・プロビジョニングを自動化し、アクセス・ポリシーを実装し、オンボーディングからオフボーディング時のデプロビジョニングまで、IDライフサイクル全体を通して定期的なアクセス・レビューを実施できます。これらの機能により、組織はユーザーの権限とアクティビティーをさらに監視できるようになり、特権の誤用や悪用の検知と阻止が容易になります。

IGAソリューションは、一般データ保護規則（GDPR）、医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律（HIPAA)、サーベンス・オクスリー法（SOX 法)などの規制への継続的なコンプライアンス確保にも役立ちます。IGAは、機密性の高いシステムとデータへのアクセスが正しく割り当てられ、定期的にレビューされるようにするだけでなく、内部監査と外部監査の両方をサポートする監査証跡を生成する上でも役立ちます。