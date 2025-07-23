仮想プライベート・ネットワーク（VPN）は、インターネット経由でデータやリソースをやり取りするための安全で暗号化された接続を確立するサービスです。ネットワーク・セキュリティーは、ユーザーの行動追跡を困難にするために、ネットワーク内でのデバイスの所在地に相当するIPアドレスを隠蔽する手段としてVPNを活用します。

VPNはリモートワークの進化において重要な役割を果たしており、世界中のどこからでも社内情報やリソースにアクセスできるようにしました。このアクセスには、カフェやサテライト・オフィスなどの場所で公衆Wi‑Fiネットワークを利用するケースも含まれます。