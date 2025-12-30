ダークウェブには、Webページ、メッセージング・チャネル、ファイル共有ネットワーク、および通常の（「オープン」な）Webに似たその他のサービスがあります。その違いは、ダークウェブのコンテンツはダークネット、つまり特定のアクセス要件を持つインターネットの匿名サブセクションに存在することです。一部のダークネットは招待制です。その他には、適切なネットワーク設定またはTorブラウザーなどのソフトウェアを使用してアクセスできます。



匿名性はダークウェブの主な魅力です。ダークウェブ・ネットワークは、多層暗号化や間接ルーティングなどの手法を利用してユーザーの身元を隠します。ダーク・ウェブサイトにアクセスしている人と、それをホストしている人のどちらも簡単には特定できません。

サイバー犯罪者はこの匿名性を利用して違法行為を隠蔽します。ジャーナリスト、内部告発者、一般的なインターネット・ユーザーは、官公庁・自治体、大企業、広告ネットワーク、予測アルゴリズム、その他の詮索的行為による追跡を避けてダークウェブを利用できます。

サイバーセキュリティー専門家も、脅威インテリジェンスの重要な情報源としてダークウェブを監視しています。彼らはハッカーの動向を把握し、サイバー攻撃のターゲットやテクニックについて常に最新情報を入手し、新しいデータ侵害や進行中のデータ侵害を追跡することができます。

違法行為や違法コンテンツと関連しているにもかかわらず、ダークウェブへのアクセスだけでは、多くの管轄区域で必ずしも違法ではありません。