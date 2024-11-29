CWPPの利点には、データ侵害を防ぎ、ダウンタイムを最小限に抑え、ワークロードのライフサイクル全体にわたって規制コンプライアンスを保証する貴重なサイバーセキュリティー機能が含まれます。主な機能：

リアルタイムの可視性： CWPPは、クラウド環境全体でアクティブなすべてのワークロードを個々のエンドポイント・アクセス制御まで監視し、バージョンやパッチ履歴を含む重要なオペレーティング・システムとアプリケーション情報を明らかにします。

Advanced脅威検知：CWPPは、クラウド・プラットフォーム上の脆弱性を検知することで、組織の攻撃対象領域を減らすことができます。機械学習、シグネチャ・ベースの検知、ヒューリスティック・ベースの検知ツールにより、マルウェアやその他のセキュリティー脅威から防御します。

規制コンプライアンスの向上： CWPPは、金融機関や医療機関などの機密データを扱う組織が、複雑なクラウド・アプリケーション向けに設計された広範な自動化とセキュリティー制御を通じて、単純なファイアウォールを超えて規制コンプライアンスを維持できるように支援します。

CWPPはクラウド・セキュリティー体制管理（CSPM）において重要な役割を果たし、通常、より広範なクラウドネイティブ・アプリケーション保護プラットフォーム（CNAPP）に統合されます。

CWPPは、アプリケーション・セキュリティーを含む CNAPP ほど堅牢ではありませんが、ワークロードの整合性、機密性、可用性を維持することで、クラウド・ワークロードのセキュリティーを確保するのに役立ちます。CWPPソリューションは、次のようなさまざまなクラウド・インフラストラクチャー・アーキテクチャとワークロードにわたってワークロードを保護します。

単一のプラットフォームに統合されたCWPPは、脆弱性管理、侵入防止、ランタイム保護、コンプライアンス監視など、さまざまなセキュリティー・ツールを通じて総合的なサイバーセキュリティーを提供します。これによりセキュリティー・チームは、迅速なインシデント対応と修復が可能になります。

効果的なCWPPは、クラウド・コンピューティングのあらゆるDevOpsおよびDevSecOpsセキュリティー・ストラテジーにおいて、重要なコンポーネントです。クラウド・プラットフォームやクラウド・アプリケーションを使用するあらゆる業種・業務で一般的なCWPPは、セキュリティー・リスクやセキュリティー上の脅威を軽減し、セキュリティー問題を防止するために欠かせません。