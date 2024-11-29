IBMニュースレター
クラウド・ワークロード保護プラットフォーム（CWPP）は、クラウド、ハイブリッドクラウド、マルチクラウド環境のワークロード（参考情報、データ、アプリケーション、プロセス）を保護するために設計された包括的なセキュリティー・ソリューションです。
CWPPの利点には、データ侵害を防ぎ、ダウンタイムを最小限に抑え、ワークロードのライフサイクル全体にわたって規制コンプライアンスを保証する貴重なサイバーセキュリティー機能が含まれます。主な機能：
CWPPはクラウド・セキュリティー体制管理（CSPM）において重要な役割を果たし、通常、より広範なクラウドネイティブ・アプリケーション保護プラットフォーム（CNAPP）に統合されます。
CWPPは、アプリケーション・セキュリティーを含む CNAPP ほど堅牢ではありませんが、ワークロードの整合性、機密性、可用性を維持することで、クラウド・ワークロードのセキュリティーを確保するのに役立ちます。CWPPソリューションは、次のようなさまざまなクラウド・インフラストラクチャー・アーキテクチャとワークロードにわたってワークロードを保護します。
単一のプラットフォームに統合されたCWPPは、脆弱性管理、侵入防止、ランタイム保護、コンプライアンス監視など、さまざまなセキュリティー・ツールを通じて総合的なサイバーセキュリティーを提供します。これによりセキュリティー・チームは、迅速なインシデント対応と修復が可能になります。
効果的なCWPPは、クラウド・コンピューティングのあらゆるDevOpsおよびDevSecOpsセキュリティー・ストラテジーにおいて、重要なコンポーネントです。クラウド・プラットフォームやクラウド・アプリケーションを使用するあらゆる業種・業務で一般的なCWPPは、セキュリティー・リスクやセキュリティー上の脅威を軽減し、セキュリティー問題を防止するために欠かせません。
クラウド・コンピューティングのあらゆる機能を支えるワークロードとは、クラウド・ベースのリソースを消費するあらゆるサービス、アプリケーション、機能のことです。簡単に言うと、ワークロードとは、クラウド・サービスにアクセスするために必要な参考情報、プロセス、およびタスクの組み合わせのことです。
クラウド・ワークロードには、コンピューティング・リソース、データ・ストレージ、ネットワーク機能、アプリケーション、およびリクエストを完了するために使用される任意の数の処理タスクが含まれる場合があります。仮想マシン、データベース、アプリケーション、マイクロサービス、ノードなどはすべてワークロードと見なされ、すべてがセキュリティーの脅威に対して脆弱です。
Orca Security 2022 State of Cloud Security Report1によると、クラウド・サービスを使用しているほとんどの組織はセキュリティー・イベントの高リスクにさらされており、81％が安全で保護されていない公開資産を維持しています。調査対象となった全組織のうち、全保管資産の11％が、以下のようないくつかのセキュリティー脅威に対して脆弱であることが判明しました。
ソフトウェア・アズ・ア・サービス（SaaS）アプリやプラットフォーム・アズ・ア・サービス（PaaS）サービスが急増するにつれて、クラウド・ベースのサービスが劇的に拡大し続けるにつれ、クラウド・プラットフォームの保護はますます重要かつ複雑になっています。
クラウド・リソースがハイブリッドおよびマルチクラウド・プラットフォームに広がるにつれて、新しいタイプの環境はそれぞれ固有の課題とパラメーターをもたらします。CWPPは、サイバー脅威から組織を保護し、機能停止を軽減し、ますます複雑化するクラウド環境で規制コンプライアンスを確保します。
CWPPは、さまざまな方法とツールを使用して、クラウド環境内のワークロードを自動的に検知および分析し、ネットワークの監視、潜在的な問題の検知、カスタマイズ可能なセキュリティー標準の適用を行います。
多くの開発オペレーション・チームは、クラウド・サービス更新が利用可能になるとすぐに開始し、さまざまな主要な機能を継続的に反復することで、継続的統合と継続的デプロイメント（CI/CD）手法を採用しています。CWPPは、新しいデプロイメントを追跡し、新しい主要な機能や更新がリリースされたときに標準化されたセキュリティー・プロトコルを適用および維持することで、さらなる価値を提供します。
CWPPの主要な機能はベンダーによって異なる場合があります。ただし、Gartner社からCloudstrike、Amazon Web Service（AWS）やAzure Kubernetes Service（AKS）などの主要プロバイダーまで、さまざまなセキュリティー専門家は、次の一般的な保護機能と主要な機能を推奨しています。
追加のサービス、主要な機能、機能には次のものが含まれます。
特定のCWPPソリューションは、組織の特定のワークフロー要件に適している（または悪い）場合があります。すべてのCWPP社は同様のセキュリティー対策を提供しますが、保護の提供方法は異なります。CWPPには、従来のエージェント・ベースとより最新のエージェントレス型の2つの主なタイプがあります。
従来のエージェント・ベースのCWPPでは、すべてのクラウド・ワークロードにソフトウェア・エージェントをインストールする必要があります。エージェント・ベースのCWPPのメリットは次のとおりです。
エージェント・ベースのCWPPには特定のメリットがありますが、デプロイに時間がかかり、大幅なオーバーヘッドが発生することで、個々のワークロードやプラットフォームの速度が低下することがよくあります。エージェント・ベースのCWPPはワークロード・レベルでセキュリティーを提供するため、部分的にデプロイされたエージェントはセキュリティー上の盲点を作り、潜在的にデプロイされたワークロードが非常に脆弱になります。
エージェントレスなCWPPはクラウド・サービス・プロバイダーのAPI内に統合されており、個々のワークロードを独自のエージェントでパッケージ化する必要がなくなります。この方法では、きめ細かな制御とリアルタイム監視が実現し、次のような貴重なメリットが得られます。
