コンピューター・フォレンジックとは

コンピューター・フォレンジックは、1980年代初頭にパーソナル・コンピューターが発明されて初めて注目を集めました。テクノロジーが日常生活に欠かせないものになると、犯罪者は隙をつき、電子機器を使って犯罪を犯し始めました。

ほどなくして、インターネットは一夜にしてほとんどすべての人をつなぎ、企業や組織のコンピューター・ネットワークへのEメールやリモートアクセスを可能にし、より複雑なマルウェアやサイバー攻撃への扉を開きました。この新たなサイバー犯罪の領域に対応するため、法執行機関は電子データを調査および分析するシステムを必要としていたため、コンピューター・フォレンジックが誕生しました。

当初、ほとんどのデジタル証拠は、パーソナル・コンピューター、サーバー、携帯電話、タブレット、電子ストレージ・デバイスなどのコンピューター・システムやITデバイス上で発見されました。しかし現在では、モノのインターネット（IoT）やオペレーショナル・テクノロジー（OT）の装置から、自動車や家電製品、ドアベルや犬の首輪に至るまで、ますます多くの産業用・商業用のデバイスや製品が、デジタル証拠のために収集・利用可能なデータやメタデータを生成・保管しています。

たとえば自動車事故を考えてみましょう。過去には、法執行機関の捜査官が犯罪現場を捜査して、進路変更の痕跡やガラスの破片などの物的証拠を求めていたでしょう。また、運転中にテキスト・メッセージを送信した証拠がないか、運転手の携帯電話をチェックしたかもしれません。

現在、新しい自動車は、あらゆる種類のタイムスタンプ付きのデジタル・データとメタデータを生成して保管し、各車両の位置、速度、動作状態を常に詳細に記録します。このデータによって、現代の自動車は強力なフォレンジック・ツールとなり、捜査官が事故に至るまで、あるいは事故中、事故後の出来事を再現できるようになりました。これは、従来の物理的な証拠や目撃情報がない場合でも、事故に責任を負う当事者を見つける上で役に立つ可能性もあります。