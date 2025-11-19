敵対的機械学習攻撃が従来のサイバーセキュリティーの脅威とどれほど異なるかを示すために、自動運転車の領域から例を見てみましょう。自動運転車は、センサー入力を取り込み、その後、車両の挙動を決める分類を行う複雑なAIシステムによって制御されています。例えば、自動運転車が停止標識に近づくと、機械学習アルゴリズムがそれを識別し、安全に車両を停止させます。

問題は、停止標識を分類するよう学習した機械学習システムが、人間の思考とは異なる基準を用いることです。その結果、複数の大学の研究者が2017年に示したように、奇妙な脆弱性が生まれます。1 研究者は、停止標識にごくわずかな、しかし戦略的な改変を加えました。多くの人間なら無視するような小さく無害なステッカーを数枚貼っただけです。それでも、自動運転車で使われる種類のAIモデルをだまし、停止標識を危険な形で“Speed Limit: 45 MPH”標識と誤分類させることができました。通りかかった巡回中の警察官は、その工作に気付かないかもしれません。しかしAIシステムにとっては、わずかなステッカーが停止標識を“go”標識に変えてしまったのです。

言うまでもなく、もし悪意あるハッカーが先にこの脆弱性を発見していたなら、交通事故による死亡などの現実世界の被害が容易に発生していた可能性があります。