Phaedra Boinodiris

IBMコンサルティングの信頼できるAI部門のグローバル・リーダーであるPhaedraは、IBM Academy of Technologyのリーダーシップ委員会メンバーです。RSAフェローで、多数の講演実績があり、『AI for the Rest of Us』の著者でもあります。