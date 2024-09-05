IBMがSmarter Balancedを使用して教育プログラムにおいてAIガバナンスを形成する方法

Smarter Balanced プロジェクトのために、統合チームは、さまざまな分野の専門家や思想的リーダーの多様なセットを含むシンクタンクを設立しました。このグループは、教育アセスメントと法律の分野の専門家、神経多様性のある人々、学生、アクセシビリティの問題を持つ人々などで構成されていました。

「Smarter BalancedのAIシンクタンクは、AIが信頼に足る責任あるものであり、AIが学生のエクスペリエンスを向上させることを保証するものです」と、シンクタンクのメンバーで、マーク・キューバン財団のAIブートキャンプのプログラムアーキテクトであるシャーロット・ダンガンは述べています。

考察するタンクの目標は、メンバーの専門知識、視点、生きた経験をガバナンス フレームワークに単に「一回限り」の方法で組み込むことではなく、反復的に組み込むことです。このアプローチは、IBM の AI 倫理の主要原則を反映しています。つまり、AI の目的は人間の知能を増強することであり、置き換えることではありません。多様な関係者による継続的なインプット、評価、レビューを組み込んだシステムは、より信頼を醸成し、公平な結果を促進し、最終的にはより包括的で効果的な教育環境を生み出すことができます。

これらのシステムは、小学校において公平かつ効果的な教育アセスメントを生み出すために不可欠です。多様なチームは、すべての学生を代表するAIモデルの開発に不可欠な幅広い視点、経験、文化的洞察をもたらします。この包括性は、偏見を最小限に抑え、不注意で不平等を永続させたり、さまざまな人口統計グループの固有のニーズを見落としたりしない AI システムを構築するのに役立ちます。これは、IBMにおけるAI倫理のもう 1 つの重要な原則である、「AIのダイバーシティーの重要性は意見ではなく、数学である」を反映しています。