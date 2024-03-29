IBMは、分野横断的で多角的なアプローチにより、責任あるAIの推進を支援しています。
企業はAIに関して、ますます複雑化し絶えず変化するグローバルな規制環境に直面しています。IBMのAI倫理へのアプローチは、イノベーションと責任のバランスを取り、信頼性の高いAIを大規模に採用できるよう支援します。
AIガバナンスによって組織が達成できることと同じくらい重要なのは、AIガバナンスによって組織が何を回避できるかということです。AIガバナンス・プログラムを実施しない場合に生じる広範な潜在的コストをご覧ください。
過去5年間のAIの進化を通じて、IBM AI倫理委員会はAIの倫理ガイドラインの開発と採用について指導することで、IBMが責任あるイノベーションを推進できるよう支援してきました。
Data & Trust Alliance Data Provenance Standardsは、IBMが社内のデータ・デューデリジェンス・プロセスを加速するのに役立っています。
IBMは、AIはすべての人の業務を改善すべきであり、AI時代がもたらす恩恵は一部の特別な人だけでなく、多くの人に届くべきだと考えています。
お客様のデータやインサイトは、お客様だけのものです。IBMは、政府が掲げるデータ・ポリシーは公平、公正であるべきで、公開性を最重要視すべきだと考えています。
企業は、AIシステムをトレーニングするのは誰なのか、トレーニングでどのようなデータを使用したか、そして、最も重要なこととして、AIシステムのアルゴリズムの推奨事項に何が含まれていたかを明確にする必要があります。
優れた設計は、透明性を犠牲にすることなく、シームレスな体験を実現します。
適切に調整されたAIは、人間がより公平な選択ができるよう支援します。
システムはきわめて重要な決断に使われるため、AIは安全で堅固なものでなければなりません。
透明性は信頼を強化します。透明性を高める最善の方法は、開示を行うことです。
AIシステムは、消費者のプライバシーとデータ権を最優先し、保護する必要があります。
IBMのAI倫理委員会は、IBMの信頼への取り組みの中心にあり、その使命は次のとおりです。
委員会は、ソート・リーダーシップ、ポリシー提唱、AI倫理に関する教育とトレーニングを提供するワークストリームのスポンサーとなり、責任あるイノベーションを促進し、AIおよび新興テクノロジーの進歩と改善を推進します。また、倫理的懸念を引き起こす可能性のあるユースケースの評価も行います。
同委員会は、IBMではテクノロジーの倫理的な開発および導入にあたり、会社と全社員がIBMの価値観と取り組みに対して説明責任を持っていることを徹底する、重要な仕組みとして機能しています。
責任ある透明で説明可能なデータとAIワークフローを実現します。
IBMとの共創により、Data & Trust Allianceの新しいデータ・プロビナンス基準が、データの出所に関する透明性をサポートする、この種では初のメタデータ分類法を提供します。
Partnership on AIの新しいレポートでは、IBMの情報を利用して、オープンな基盤モデルをどのように保護するかについて検討しています。
IBMとの共著であるData & Trust Allianceの新しい方針ロードマップには、AIのイノベーションとAIの安全性のバランスをとるための推奨事項が示されています。
The Futurist Summitでは、 IBM最高プライバシーおよびトラスト責任者のクリスティーナ・モンゴメリーとAIパートナーシップ担当CEOのレベッカ・フィンリーが、オープンイノベーションとAI安全性の間のクリティカルな関係について話し合います。
ノートルダムIBMテクノロジー倫理ラボの支援を受けて、ピューリッツァー・センターは、世界的なトレーニング構想であるAIスポットライト・シリーズを立ち上げました。