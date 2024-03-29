IBMのAI倫理委員会は、IBMの信頼への取り組みの中心にあり、その使命は次のとおりです。

IBMがAIおよびその他のテクノロジーを開発、導入、使用する際のガバナンスと意思決定を提供する

IBMの価値観との一貫性を維持する

お客様、パートナー、そして世界のために信頼できるAIを推進する

委員会は、ソート・リーダーシップ、ポリシー提唱、AI倫理に関する教育とトレーニングを提供するワークストリームのスポンサーとなり、責任あるイノベーションを促進し、AIおよび新興テクノロジーの進歩と改善を推進します。また、倫理的懸念を引き起こす可能性のあるユースケースの評価も行います。

同委員会は、IBMではテクノロジーの倫理的な開発および導入にあたり、会社と全社員がIBMの価値観と取り組みに対して説明責任を持っていることを徹底する、重要な仕組みとして機能しています。