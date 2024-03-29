AI倫理

IBMは、分野横断的で多角的なアプローチにより、責任あるAIの推進を支援しています。

IBMの統合AIガバナンスの詳細はこちら AIエージェントの倫理の詳細はこちら
責任あるAIの成熟度を評価

組織が責任を持ってAIを拡張できるよう、パーソナライズされた洞察を入手できます。

今こそ責任あるAIの時代

企業はAIに関して、ますます複雑化し絶えず変化するグローバルな規制環境に直面しています。IBMのAI倫理へのアプローチは、イノベーションと責任のバランスを取り、信頼性の高いAIを大規模に採用できるよう支援します。

最新情報

責任あるAIによるチェンジ・マネジメントの変革

信頼、透明性、スキル、俊敏性を優先することで、組織はAI変革を進めることができます。

企業全体でAIエージェントを責任を持って拡張

AIエージェントのユニークな機会、リスク、軽減策を理解することは、責任を持ってAIエージェントを拡張するためのクリティカルな第一歩です。
一元的なAIガバナンスでイノベーションを加速

IBMのプライバシーおよび責任あるテクノロジー部門は、責任あるAIの導入範囲を拡張し、統合AIガバナンスを通じてビジネス価値を最大限に引き出します。
AIガバナンスを実施しない場合にかかるコスト

AIガバナンスによって組織が達成できることと同じくらい重要なのは、AIガバナンスによって組織が何を回避できるかということです。AIガバナンス・プログラムを実施しない場合に生じる広範な潜在的コストをご覧ください。
責任あるAIが過去5年間で変化した5つのこと

過去5年間のAIの進化を通じて、IBM AI倫理委員会はAIの倫理ガイドラインの開発と採用について指導することで、IBMが責任あるイノベーションを推進できるよう支援してきました。
5周年目を迎えたIBM AI倫理委員会

IBM AI倫理委員会のメンバーは、AIの責任ある使用と全社会のメリットの実現に貢献したエクスペリエンスを振り返ります。
データの透明性を通じた運用効率の向上

Data & Trust Alliance Data Provenance Standardsは、IBMが社内のデータ・デューデリジェンス・プロセスを加速するのに役立っています。
効果的なAIガバナンスのための3つの重要な検討事項

AIガバナンスは、これまで以上に重要性を増しています。しかし、どのように始めればよいのでしょうか？IBM Institute for Business Valueの新しいガイドで確認できます。
私たちの原則と柱 信頼と透明性の原則は指針となる価値観であり、AI倫理に対するIBMの取り組み方を特徴づけるものです。 信頼と透明性の原則について読む AIの目的は人間の知性の補強

IBMは、AIはすべての人の業務を改善すべきであり、AI時代がもたらす恩恵は一部の特別な人だけでなく、多くの人に届くべきだと考えています。

 データと洞察はその作成者に帰属

お客様のデータやインサイトは、お客様だけのものです。IBMは、政府が掲げるデータ・ポリシーは公平、公正であるべきで、公開性を最重要視すべきだと考えています。

 テクノロジーの透明性と説明可能性

企業は、AIシステムをトレーニングするのは誰なのか、トレーニングでどのようなデータを使用したか、そして、最も重要なこととして、AIシステムのアルゴリズムの推奨事項に何が含まれていたかを明確にする必要があります。
この原則は、信頼の柱によって支えられています。これは私たちのAI倫理の基盤です。
説明可能性

優れた設計は、透明性を犠牲にすることなく、シームレスな体験を実現します。
公平性

適切に調整されたAIは、人間がより公平な選択ができるよう支援します。
堅牢性

システムはきわめて重要な決断に使われるため、AIは安全で堅固なものでなければなりません。
透明性

透明性は信頼を強化します。透明性を高める最善の方法は、開示を行うことです。
プライバシー

AIシステムは、消費者のプライバシーとデータ権を最優先し、保護する必要があります。
基盤モデル: 機会、リスク、軽減策 詳細はこちら
原則を行動に移す

IBMのAI倫理委員会は、IBMの信頼への取り組みの中心にあり、その使命は次のとおりです。

  • IBMがAIおよびその他のテクノロジーを開発、導入、使用する際のガバナンスと意思決定を提供する
  • IBMの価値観との一貫性を維持する
  • お客様、パートナー、そして世界のために信頼できるAIを推進する

委員会は、ソート・リーダーシップ、ポリシー提唱、AI倫理に関する教育とトレーニングを提供するワークストリームのスポンサーとなり、責任あるイノベーションを促進し、AIおよび新興テクノロジーの進歩と改善を推進します。また、倫理的懸念を引き起こす可能性のあるユースケースの評価も行います。

同委員会は、IBMではテクノロジーの倫理的な開発および導入にあたり、会社と全社員がIBMの価値観と取り組みに対して説明責任を持っていることを徹底する、重要な仕組みとして機能しています。
watsonx.governance

責任ある透明で説明可能なデータとAIワークフローを実現します。

詳細はこちら AIガバナンスの資料を読む

パートナーシップとコラボレーション

金融における責任あるAIの未来を探る

ノートルダムIBMテクノロジー倫理ラボでは、業界のリーダーたちが結集し、金融における責任あるAIの機会と課題について議論しました。
データ・エコシステム全体の透明性向上

IBMとの共創により、Data & Trust Allianceの新しいデータ・プロビナンス基準が、データの出所に関する透明性をサポートする、この種では初のメタデータ分類法を提供します。
AI倫理で積極的に価値を生み出す

ノートルダム大学とIBMの専門家が、AI倫理への投資から最適なROIを引き出すための推奨事項を概説します。
Partnership on AIがオープンな基盤モデルのバリュー・チェーンのためのリスク軽減戦略を共有

Partnership on AIの新しいレポートでは、IBMの情報を利用して、オープンな基盤モデルをどのように保護するかについて検討しています。
Data & Trust AllianceがAIガバナンスの新しい方針ロードマップを発表

IBMとの共著であるData & Trust Allianceの新しい方針ロードマップには、AIのイノベーションとAIの安全性のバランスをとるための推奨事項が示されています。

オープン・イノベーションでAIの安全性を推進

The Futurist Summitでは、 IBM最高プライバシーおよびトラスト責任者のクリスティーナ・モンゴメリーとAIパートナーシップ担当CEOのレベッカ・フィンリーが、オープンイノベーションとAI安全性の間のクリティカルな関係について話し合います。
ピューリッツァー・センター、AI報道について1,000人のジャーナリストを訓練するプログラムを開始

ノートルダムIBMテクノロジー倫理ラボの支援を受けて、ピューリッツァー・センターは、世界的なトレーニング構想であるAIスポットライト・シリーズを立ち上げました。
IBMとMetaがAI Allianceを設立

IBMとMetaは、世界中の50を超える創設メンバーや協力者と協力してAI Allianceを立ち上げました。
AIガバナンス・アライアンスがブリーフィング・ペーパー・シリーズを発表

世界経済フォーラムはIBMと共同で、AIを活用した責任あるトランスフォーメーションの指針となる3つのブリーフィング・ペーパーを提供しています。

次のステップ

責任あるAIへの取り組みを加速するために、IBMがどのようにお役に立てるかをご覧ください。

 当社のAIガバナンス・サービスの詳細はこちら watsonx.governanceについて