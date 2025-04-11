AIエージェントは高度に自律的であり、人間による継続的な監督なしでもさまざまなタスクを完了します。また、リスクをもたらす可能性のある4つの特性も備えています。

· 不透明性：AIエージェントの内部の動作やインタラクションの可視性が限られていると、アクションの理解が妨げられる可能性があります。

· オープンエンド性： AIエージェントは、タスクを完了させるために参考情報やツール、さらには他のAIエージェントを自ら選択することができ、予期せぬ行動を起こす可能性が高まります。

· 複雑性：AIエージェントが学習し適応するにつれて、内部の仕組みはより複雑になり、分析がますます困難になります。

· 非可逆性：AIエージェントは継続的な人間による監視なしで行動するため、デジタルと物理の両方の領域で具体的な結果をもたらす不可逆的な行動を取る可能性が高くなります。

AIエージェントの自律性と特性には潜在的なリスク、課題、社会的影響が存在するため、実務者は責任を持ってエージェント型AIを拡張するためにこれらを理解しておく必要があります。