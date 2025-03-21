エージェント型AIの倫理とガバナンスのランドスケープの進化

エージェント型AIのメリットは非常に魅力的です。IBMのCole Strykerは「エージェント型AIは、つい最近までSFの世界の出来事だと思われていたユースケースを現実的なことにしてくれます。つまり、機械が複雑なワークフローやデータ駆動型の意思決定、行動を、人間の介入を最小限に抑えながらこなせる世界です」と書いています。

AIエージェントは、手元にあるツールを分析し、AIアシスタントを使用してトピックに関する詳細情報を見つけ、ユーザーにこれらのステップを案内できます。また、マルチモーダルAIは、エージェント・システムがさまざまな媒体にわたる世界を分析し、数歩先を予測し、ユーザーに代わって行動する能力を高めることで、エージェントの導入を加速させています。

従来のマルチエージェント・アーキテクチャーでは、明確に定義された問題を解決するために人間が制御ロジックを設計します。対照的に、AIエージェント（またはLLMエージェント）は、生成AIが作成した制御ロジックを使用し、LLMはオーケストレーターまたはコーディネーターとして機能します。新しいIBM Granite 3.0 8B Instructモデルは、ツール呼び出しを必要とするエージェント型のユースケースをサポートすることでこのアプローチを例示しており、IBM watsonx Orchestrateはこれらの機能を拡張して、人事やチャットの機能をサポートします。

完全に実現されたエージェント型AIシステムには、ワークフローを設計し、予測される問題やあいまいに定義された問題、予期しない問題などの複雑な問題をツールを使用して解決する自律的な機能があります。これらのツールは、アプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）を通じて外部環境で対話しながら、モデルのトレーニングに使用したデータも利用できます。

「エージェント型システムには、プランニング、ループ、リフレクション、その他の制御構造の概念があり、モデル固有の推論機能を多用してタスクをエンドツーエンドで達成します」とIBMの研究者たちは書いています。「ツール、プラグイン、関数呼び出しを使用する機能と相まって、エージェントはより汎用的な作業を行えるようになります。」

金融サービス分野でのいくつかのユースケースを考えてみましょう。エージェント型AIシステムは、顧客とのコミュニケーションを自律的に最適化し、エンゲージメント戦略を調整できますし、信用力を評価し、融資内容をカスタマイズし、高リスクの口座を自律的に管理できます。また、市場の脅威をリアルタイムで追跡し、リスク軽減策を推奨することもできます。このようなシステムは生産性を大幅に向上させることができるかもしれませんが、それは安全性と可観測性に関する懸念に対処した場合に限ります。