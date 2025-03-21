エージェント型AIの倫理とガバナンスのランドスケープの進化

ガラスのカーテン・ウォールのクローズアップ写真

「エージェント型AI」という言葉がメディアで爆発的に増えているのを見て、これは単なる新しいマーケティング・フレーズなのだろうか、と不思議に思う人もおられるでしょう。結局のところ、「エージェント」（または「バーチャル・アシスタント」）という用語は、カスタマー・サービスや人事機能におけるチャットボットなどの自動ヘルパーを指す用語として、人工知能（AI）において長い間使われてきました。

より広義には、ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）におけるソフトウェア・ロボットは、ユーザーやアプリケーションのエージェントとして機能して特定のタスクを実行できます。ユースケースの一例には、サプライチェーン管理、給与処理、データベース管理などがあります。マイクロサービスは、マルチエージェント・システムと見なすこともできます。

AIが登場して以来、エージェントは存在してきました。新しいのは、エージェント型AIが生成AIへの依存によって定義されていることです。その話題性は、大規模言語モデル（LLM）の創発的な確率的能力を新しいアクション空間に拡張する可能性から生じています。生成AIは回答やコンテンツを作成しますが、エージェント型AIはその回答に基づいて自律的に動作します。これらの機能は新たな倫理的リスクとガバナンス上の懸念を引き起こしますが、これらについては後述します。

IBMニュースレター

The DX Leaders

AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。

ご登録いただきありがとうございます。

ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。

エージェント型AIの機会

エージェント型AIのメリットは非常に魅力的です。IBMのCole Strykerは「エージェント型AIは、つい最近までSFの世界の出来事だと思われていたユースケースを現実的なことにしてくれます。つまり、機械が複雑なワークフローやデータ駆動型の意思決定、行動を、人間の介入を最小限に抑えながらこなせる世界です」と書いています。

AIエージェントは、手元にあるツールを分析し、AIアシスタントを使用してトピックに関する詳細情報を見つけ、ユーザーにこれらのステップを案内できます。また、マルチモーダルAIは、エージェント・システムがさまざまな媒体にわたる世界を分析し、数歩先を予測し、ユーザーに代わって行動する能力を高めることで、エージェントの導入を加速させています。

従来のマルチエージェント・アーキテクチャーでは、明確に定義された問題を解決するために人間が制御ロジックを設計します。対照的に、AIエージェント（またはLLMエージェント）は、生成AIが作成した制御ロジックを使用し、LLMはオーケストレーターまたはコーディネーターとして機能します。新しいIBM Granite 3.0 8B Instructモデルは、ツール呼び出しを必要とするエージェント型のユースケースをサポートすることでこのアプローチを例示しており、IBM watsonx Orchestrateはこれらの機能を拡張して、人事チャットの機能をサポートします。

完全に実現されたエージェント型AIシステムには、ワークフローを設計し、予測される問題やあいまいに定義された問題、予期しない問題などの複雑な問題をツールを使用して解決する自律的な機能があります。これらのツールは、アプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）を通じて外部環境で対話しながら、モデルのトレーニングに使用したデータも利用できます。

「エージェント型システムには、プランニング、ループ、リフレクション、その他の制御構造の概念があり、モデル固有の推論機能を多用してタスクをエンドツーエンドで達成します」とIBMの研究者たちは書いています。「ツール、プラグイン、関数呼び出しを使用する機能と相まって、エージェントはより汎用的な作業を行えるようになります。」

金融サービス分野でのいくつかのユースケースを考えてみましょう。エージェント型AIシステムは、顧客とのコミュニケーションを自律的に最適化し、エンゲージメント戦略を調整できますし、信用力を評価し、融資内容をカスタマイズし、高リスクの口座を自律的に管理できます。また、市場の脅威をリアルタイムで追跡し、リスク軽減策を推奨することもできます。このようなシステムは生産性を大幅に向上させることができるかもしれませんが、それは安全性と可観測性に関する懸念に対処した場合に限ります。

AIエージェント

AIエージェントの5つのタイプ：自律機能と実世界アプリケーション

目標主導型でユーティリティーベースのAIがワークフローや複雑な環境にどのように適応するかをご覧ください。
AIエージェントを構築、展開、監視

エージェント型AIによる増大したリスクへの対応

エージェントが強化されると、自律性が高まり人間とのやり取りが減るため、エージェント型AIによって従来のAI、予測AI、生成AIに適用されるすべてのリスクが増幅されます。

これらのリスクには、技術的手段と、テストと結果に対する人間の説明責任の両方を通じて対処する必要があります。ガバナンスとライフサイクル管理のための堅牢な運用フレームワークが必要です。

技術的ガードレールと自動化されたガバナンス

「LLMに外の世界と交流する自由を与えると、そうしたリスクを拡大する可能性があります」と、IBM Researchのテクニカル・プロダクト・マネージャー、Maya Muradは言います。「問い合わせに回答するためのプロセスの一環として、コードの作成と実行の両方の機能をエージェントに与えると、多くの問題が発生する可能性があります。最終的には、ファイル・システム全体を削除したり、機密情報が出力されたりする恐れがあります。」

「エージェントは、LLMよりも堅牢性が低く、より有害な行動を起こしやすく、ステルス性の高いコンテンツを生成できることが特に示されており、重大な安全上の課題が浮き彫りになっています」とIBMの研究者は述べています

Murad氏は、安全なサンドボックスでコードを実行し、セキュリティー・ガードレールを設置し、敵対的シミュレーション、マルウェア分析、レッドチーミングによる攻撃的なセキュリティー研究を実施することで、これらのリスクを抑えることを推奨しています。データを共有する方法と場所に関する企業ポリシーも適用する必要があります。

敵対的攻撃テンプレートガーディアン・エージェントなどの追跡方法など、エージェント型AIシステムをテストおよび監視するための新しい戦略が登場しています。ただし、これらの戦略は、倫理、セキュリティー、リスクに関する組織のガバナンスと一致するように評価する必要があります。

開発、デプロイメント、オペレーションにまたがってAIガバナンスが自動化されると、確実に意図に沿ったAIモデルを維持するのに役立ちます。IBM watsonx.governanceなどの柔軟なエンドツーエンドのツールキットは、責任あるワークフローを加速し、規制コンプライアンスを支援できます。

人間の説明責任と組織のガバナンス

エージェント型AIは非常に急速に進歩しているため、組織は被害を最小限に抑えるための前例やベスト・プラクティスを見つけることが困難な場合があります。偏ったデータやアルゴリズムの影響を拡大する可能性があるため、組織は倫理的主導権を握り、自動化されたAIガバナンスと並行して組織的なAIガバナンス・フレームワークを慎重に開発する必要があります。

前述したように、すべてのAIガバナンスの基盤は人間中心です。組織ガバナンスには、AIモデルの導入と在庫管理のプロセスを定義することが含まれます。また、従業員のコミュニケーションとリテラシー・プログラムの管理と維持や、ガバナンスを監督し、進化する規制について最新情報を把握する説明責任者の指名も含まれます。

AIガバナンスを効果的かつ責任を持って運用するには特定の手順が必要であり、エージェント型AI固有の考慮事項に特に注意を払う必要があります。これらの手順と考慮事項は次のとおりです。

  1. 資金援助付きの権限委任の確保。
  2. 責任あるリーダーの特定：責任を負うリーダーは、エージェント型AIとエージェント型アプリケーションの影響にも責任を負う必要があります。このステップのガイダンスとして、次の質問を検討してください。

    –    人間が制御する制御ロジックではない場合、説明責任とは何を意味しますか。制御ロジックの監視が「ループ内の人間」から「ループ上の人間」に移行すると、エージェント型AIや自動化されたガバナンス・システムの使用を承認する人が説明責任者になります。

    –    エージェントが使用するAPIは、セキュリティーのために暗号化され、データ匿名化を使用してプライバシーを確保し、管轄区域のデータ規制に準拠する必要があります。あなたの組織で、これらの基準の遵守を確認するのは誰ですか。

  3. 組織全体のAIリテラシーと組織のセンター・オブ・エクセレンスの開発：これらの取り組みには、エージェント型AIの概念を含める必要があります。この手順のガイダンスとして、次の質問を検討してください。

    –    利害関係者は、AIエージェントがどのように意思決定を行うか（制御ロジック）を理解していますか。貴組織はAIとどのような関係を築きたいと考えていますか。目標が人間の知能を強化することである場合、AIエージェントを通じて人間の知能が実際に拡張されているかどうかをどのように測定できますか。どのような行動をもっと観察し、測定したいと思っていますか。例えば、人々が力を与えられたと感じていることをどのように測定できるでしょうか。    

    –    指針となる質問：従業員は、AIがいつ、どこで使用されているかを理解していますか。従業員は、承認されたソフトウェア・ベンダー、アプリケーション、データ・ソースのリストにアクセスできますか。エージェント型アーキテクチャーは、シャドーAIへのバックドアの提供や、責任の回避をしてはなりません。

  4. 倫理的慣行とコンプライアンスの継続的な見直しと進化への取り組み：この最後の手順では、次の重要な考慮事項を反映することが重要です。

    –    エージェント型AIの規制はまだ初期段階にあるため、AIエージェントの使用に対する消費者向けの情報開示に関する規制の策定が期待されます。AIシステムの使用を開示しないことは、すでにリスクとして特定されています。エージェント・フローの中で、エージェント型ツールの使用を開示するタイミングを決定する必要があります。これは、アプリケーション・ユーザーが外部サイトまたは外部アプリケーションにリダイレクトされたときに通知される方法と同様です。

エージェント型AIシステムの影響に対する説明責任は、LLM作成者、モデル・アダプター、デプロイヤー、AIアプリケーション・ユーザーに及びます。安全性に関するベスト・プラクティスが新たに登場しつつあります（PDF）。その内容の一部は以下の通りです。

  • エージェント・タスクの適合性に関する人間による評価。
  • 行動スペースの制約と、人間による承認の要求。
  • デフォルトの動作による混乱の最小化。
  • エージェント・アクションの可読性（説明可能性）の提供。
  • 他のAIシステムによる自動監視。
  • エージェント・アクションの信頼性の高い属性の提供。
  • 中断可能性（正常なシャットダウン機能）の提供。

エージェント型アーキテクチャーは、生成AIの機会とそのリスクを倍増させます。このような複雑さに直面した場合、エージェント型AIのパイロット・プログラムには、組織内で最もリスクの低いユースケースを含める必要があります。

AIリスク・アセスメント・フレームワーク

包括的なリスク調査には、構造化されたアプローチが必要です。昨年、MITの研究者は、AIの文献で引用されている700以上のリスクのデータベースである、AIリスク・リポジトリーを作成しました。研究、業界、政府の組織が作成した43のAIフレームワークから抽出されたリスクを特定して分類します。これには、リスクがどのように、いつ、なぜ発生するのかを以下の7つのドメインにわたって分類するための有用な分類法が含まれており、それぞれにサブドメインがあります。

  1. 差別と有害性
  2. プライバシーとセキュリティー
  3. 誤情報
  4. 悪意のある行為者と悪用
  5. 人間とコンピューターの対話
  6. 社会経済的と環境的
  7. AIシステムの安全性、障害、制限

エージェント型AIガバナンスの黎明期は、著者ノート（PDF）に反映されています。

「リスクのいくつかの領域は十分に研究されていないように思われます。[AIエージェントは]、含まれている2つの文書中でだけ探究されています。エージェント型AIは、再帰的な自己改善など、危険な機能の所有と使用に関連する新しい種類のリスクをもたらすため、特に考慮する必要があるかもしれません...」

リスク探索演習の参加者は、そのような分類法やリスク・フレームワークに精通することが推奨されます。また、特定の領域にわたるリスク研究が不足していることを考慮すると、実世界でのエクスペリエンスやリスクに対する認識が妥当である可能性もあると安心させるべきです。

エージェント型AIのビジネス価値の実現と拡大

エージェント型AIの大きな可能性の実現を目指す組織は、慎重に投資と計画を行う必要があります。生成AIプロジェクトが大きな成功を収めるまでに数年かかったことを考えてみましょう。Gartner社によれば、「2025年末までに、生成AIプロジェクトの少なくとも30％は、データ品質の低さ、不適切なリスク管理、コストの増大、ビジネス価値の不明確さなどの理由から概念実証後に放棄されることになるでしょう。」2

AIの次の段階において、あなたの組織はどうすれば逆境を乗り越えられるでしょうか。Gartner社のレポートでは、「生成AIのコンサルティングと導入サービスにより、測定可能で、リスクが軽減され、民主化され、購入する組織に特化した成果が促進される」と述べています。3

このレポートでは、次の推奨事項を提示しています。

  • 特に欧州AI規制法、米国の州のプライバシー法、中国の規制などの規制コンプライアンスに関して、互換性のある目標、透明性、エコシステム、業界重視でローカライズされた機能を持つプロバイダーを選択する。
  • AIリスクを管理するために、FinOps、ガバナンス・フレームワーク、セキュリティー・ガードレールを重視する。依存関係、データ・プライバシー、IP、ロックインに関するリスクについて、プロバイダーのソリューションを評価する。

IBM Consultingは、これらすべての基準を満たしていると確信しています。そして、戦略、データ、アーキテクチャー、セキュリティー、ガバナンスに対する慎重で情報に基づいたアプローチを通じてAIを実装するのに役立ちます。組織がエージェント型AIソリューションの導入を検討している場合、当社のエキスパートがリスクを軽減し、ビジネス価値を高めるお手伝いをします。

参考情報

エージェント型 AIによる、ROI向上に向けた取り組み

エージェント型AIによってROIの向上を実現し、企業の成長を阻む一般的なミスを回避する方法をご紹介します。
2025年AIエージェント購入者向けガイド

この包括的なガイドでは、主なユースケース、コア機能、そしてビジネスに適したソリューションの選択に役立つステップバイステップの推奨事項を詳しく解説しています。
AIエージェントとアシスタントでビジネスの生産性を再考

AIエージェントとAIアシスタントが連携して、生産性を新たなレベルに引き上げる方法について学びます。
強化されたインテリジェンスに関するOmdia社のレポート：AIエージェントの影響

AIエージェントを使用して、生成AIの潜在能力を最大限に引き出す方法をご覧ください。

エージェント・エンタープライズの幕開け：テクノロジー資産全体にAIを活用する

AI革命の根本的な転機となる、新しいAIエージェントに関する最新情報を常に把握しましょう。
watsonx Orchestrateを試す

生成AIアシスタントが作業負荷の軽減と生産性の向上にどのように役立つかをご紹介します。
AIエージェントが生産性を改革する方法

AIを活用して、より創造的で効率的な仕事をする方法を学び、AIエージェントと密接に連携する未来への適応を始めましょう。
エージェントの未来、AIのエネルギー消費、Anthropicのコンピューターの使用、AIが生成したテキストのGoogleウォーターマーキング

この「Mixture of Experts」のエピソードでは、AIエージェントの将来などについてAIの専門家が深く掘り下げ、最先端の情報を提供します。

Comparus社による「銀行アシスタント」の活用事例

Comparus社はIBM® watsonx.ai™のソリューションを使用して、新しいインタラクション・モデルとしての対話型バンキングの可能性を印象的に示しました。
関連ソリューション
ビジネス向けAIエージェント

生成AIを使用してワークフローとプロセスを自動化する強力なAIアシスタントとエージェントを構築、デプロイ、管理しましょう。

         watsonx Orchestrateの詳細はこちら
    IBM AIエージェント・ソリューション

    信頼できるAIソリューションでビジネスの未来を構築します。

         AIエージェント・ソリューションの詳細はこちら
    IBM®コンサルティング AIサービス

    IBMコンサルティングAIサービスは、企業がAIをトランスフォーメーションに活用する方法を再考するのに役立ちます。

         人工知能サービスの詳細はこちら
    次のステップ

    事前構築済みのアプリケーションとスキルをカスタマイズする場合でも、AIスタジオを使用してカスタム・エージェント・サービスを構築し、デプロイする場合でも、IBM watsonxプラットフォームが対応します。

         watsonx Orchestrateの詳細はこちら watsonx.aiの詳細はこちら