基盤モデルの倫理的懸念の拡大

生成AIやその他のAIユースケースの成長を後押しする基盤モデルの台頭は、素晴らしい可能性をもたらしていますが、その倫理的な設計、開発、導入、使用に関する新たな疑問や懸念も生まれています。

IBM AI倫理委員会の出版物『基盤モデル：機会、リスク、緩和策（Foundation models: Opportunities, Risks and mitigations）』では、これらの懸念に対処し、テクノロジー上のメリット、リスク、ガードレール、緩和策について説明しています。

この論文では、倫理、法律、規制の観点から、基盤モデルに伴う潜在的リスクを次の3つのカテゴリーに分類しています。

従来のリスク：以前の形態のAIシステムにおいても既知であったリスク 増幅されたリスク：既知のリスクだが、基盤モデルの本質的な特性、とりわけその固有の生成能力のために、現在さらに増幅されているリスク 新規のリスク：基盤モデルと、その特有の生成能力によって生じる新たなリスク

これらのリスクは、基盤モデルに与えられるコンテンツ（インプット）に関連するのか、それによって生成されるコンテンツ（アウトプット）に関連するのか、それとも別の課題に関連するのかによって構成されています。また、これらのリスクが懸念となる理由と、基盤モデルの開発、リリース、使用中にこれらのリスクを考慮することが重要な理由が表にまとめられています。

さらにこの論文では、AI製品のwatsonxポートフォリオやオープンソースの信頼できるAIツールなど、利用可能な緩和策やツールをいくつか紹介しています。これらのストラテジーは、安全性とイノベーションのバランスを取り、ユーザーがAIと基盤モデルの能力を体験できるようにすることに重点を置いています。

以下の例は、論文に記載されている情報の活用方法を示しています。