コンプライアンスを超えて目を向ける：AIガバナンスを実施しないことによる広範なコスト

AIの力と可能性が進化するにつれて、誤用とリスクの可能性も進化しています。責任あるAIを実現するためには、AIを開発、導入、または使用する企業や官公庁・自治体が、強力なAIガバナンスを実践することが不可欠です。
強力なAIガバナンスには、組織のガバナンスとAIモデルのガバナンスの両方を統合し、基本原則から規制遵守、そしてその間のすべてを網羅する総合的なアプローチが必要です。このような堅牢なアプローチが効果的であることは間違いありませんが、人的リソースと資本リソースの両方を継続的に投資する必要があり、それを正当化するのは困難に思われます。
しかし実際には、AIガバナンスは欠かせないものです。規制要件の違反に対する明らかな罰金に加えて、AIの拡張を検討する組織にとってAIガバナンスが必須であるAIガバナンス・プログラムを実施しないことによる潜在的なコストはいくつかあります。
AIガバナンスの主な目的の1つは、AIシステムが組織の意図、利害関係者の期待どおり、関連する規制の要求通りに動作することを保証することです。「一般的に、AIガバナンスは規制遵守を基盤としています。ただし、それは重要な側面の1つにすぎません」とIBMの統合ガバナンスおよび市場対応担当バイス・プレジデントであるLee Coxは説明します。
AIガバナンスは、責任あるAIのための組織原則を定義し、AI開発ライフサイクル全体を通じて責任を割り当て、それらの原則を開発およびリリースサイクルに運用化することで説明責任を確立します。これにより、AIが約束するビジネス価値と、監視およびリスク管理の必要性とのバランスが取れます。
これらの責任メカニズムが整っていない場合、システムが意図したまたは期待どおりに動作しないリスクがより高まります。これにより、導入率の低下、運用化と拡張能力の低下、AIの投資収益率の低下、システム障害のリスクと頻度の増加につながる可能性があります。「しかし、包括的かつ統合されたガバナンス・プログラムを確立することで、リスクやポリシーとの整合性を含む、許容できる運用パラメーターを決定することができます」とCoxは明言します。
71%のCEOは、顧客の信頼を確立し、維持することが、特定の製品やサービスよりも組織の成功に大きな影響を与えると信じており、AIガバナンスは顧客の信頼を実現するクリティカルな手段です。AIが管理されていない場合、個々のAIプロジェクトの成功だけでなく、ビジネスの評判も管理することができます。
組織のAIシステムが意図したとおりに動作しない場合、利害関係者のエコシステム全体に信頼の喪失が生じる可能性があります。顧客の喪失に加えて、人材の損失も発生する可能性があります。労働者の69%は、社会的責任があると考えている組織からの仕事のオファーについて、より意欲的に応じていると報告しています。顧客や従業員の離職は投資家にとって危険信号となり、株主の信頼の低下につながる可能性があります。
これらすべてが、組織の一般的な認識や競争上の優位性に急速に影響を与える可能性があり、成長、イノベーション、市場でのリーダーシップの機会の逸失など、下流効果につながる可能性があります。
「信頼を築くのは少しずつだが失うのは一瞬と言われています。その通りです」とプライバシー＆トラスト最高責任者のChristina Montgomeryは述べています。AIガバナンスは、テクノロジー・ライフサイクルに倫理を体系的に埋め込み、管轄区域全体での規制遵守を管理し、継続的なシステム監視を可能にすることにより、組織が企業的特性を強化できるよう支援します。これらすべては信頼維持に役立ちます。
生成AIは新しいユースケースを解き放つにつれて、より頻繁に、新しい方法で人間の生活に影響を与えています。したがって、AIを人間の価値観や倫理的期待に合わせて構築し、使用することがさらに重要になっています。そのため、AIガバナンスでは、AIが社会に与える影響を確実に改善するためのフレームワークとガードレールを確立します。それらが存在しないと、人々や地球に予期せぬ被害を与える可能性があります。これらの害はより一般的で測定が困難な場合がありますが、重要なものです。
「効果的なAIガバナンスとは、人、プロセス、テクノロジーの微妙なバランスのことです」と、IBM Consultingの信頼できるAIリーダーであるPhaedra Boinodirisは繰り返し述べています。「責任あるAIの導入を可能にするためには、組織的な監視、技術ツール、教育イニシアチブを調和させ、技術の進歩と社会のニーズを調和させる必要があります」
AIガバナンスは、説明可能性、透明性、公平性などに対する組織の基本的な期待値を確立することで、潜在的な社会的リスクを軽減するのに役立ちます。また、信頼を中心とした企業文化のキュレーションも促進されます。これには、AIが影響を与える可能性のあるレイヤーをより総合的に検討し、対処するために、多様で包括的かつ学際的なビルド・チームを編成することが含まれます。
結局のところ、AIガバナンスのビジネス上の正当性は、規制要件に準拠することだけではありません。また、責任あるテクノロジーの開発、展開、使用に対する利害関係者の期待の高まりに応えることも重要です。こうした期待は、かつてないほど高まっています。
IBMは、ほぼ10年にわたって独自のAI倫理に沿って前進してきたため、この重要性を理解しています。当社の組織ガバナンス・メカニズムであるIBM責任テクノロジー・ボードは、当社のAIモデル・ガバナンス・メカニズムである統合ガバナンス・プログラム（IGP）と連携して、IBMにおける包括的なAIガバナンスを実現しています。
「単一のスケーラブルなフレームワークに統合することで、無駄を削減し、間接費を最小限に抑え、投資収益率（ROI）を最大化するだけでなく、透明性、説明責任、公平性を促進します」と、IBMの統合ガバナンス・プログラムについてのデータ、AI、ガバナンスのIBM Responsible Technology Boardメンバー兼最高技術責任者のSteven Eliukは説明します。「これは、AI倫理に基づいた、AIが大規模に実現する力の真の証です」
組織モデルとAIモデルの両方のガバナンス・メカニズムを整備し、それらを統合して互いにサポートし合うようにすることで、組織は迅速かつ信頼性の高いAIを提供できるようになります。実際、AIガバナンスの導入ストラテジーを価値創出に根付かせることは、組織がAIガバナンスの有形・無形のROIを全体的に測定するのに役立ちます。コストとリスクの軽減から長期的な価値創造に至るまで、優れたガバナンスが良いビジネスであることはますます明らかになっています。
IBMがAIガバナンスの確立をどのように支援できるかをご覧ください
生成AIがもたらす新たな課題、AIモデルおよびMLモデルを制御する必要性、信頼性と透明性を高めた説明可能なAIフレームワークを構築する手順をご紹介します。
IBM watsonx.governanceを使用すれば、生成AIモデルをあらゆる場所から管理したり、クラウドまたはオンプレミスにデプロイしたりできます。
AIガバナンスが、どのように従業員のAIに対する信頼向上や、導入とイノベーションの加速、顧客からの信頼向上に役立つかをご覧ください。
IBMコンサルティングを活用して、EUのAI法に備え、責任あるAIガバナンスに取り組みましょう。