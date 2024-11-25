コンプライアンスを超えて目を向ける：AIガバナンスを実施しないことによる広範なコスト

生成AIは新しいユースケースを解き放つにつれて、より頻繁に、新しい方法で人間の生活に影響を与えています。したがって、AIを人間の価値観や倫理的期待に合わせて構築し、使用することがさらに重要になっています。そのため、AIガバナンスでは、AIが社会に与える影響を確実に改善するためのフレームワークとガードレールを確立します。それらが存在しないと、人々や地球に予期せぬ被害を与える可能性があります。これらの害はより一般的で測定が困難な場合がありますが、重要なものです。

「効果的なAIガバナンスとは、人、プロセス、テクノロジーの微妙なバランスのことです」と、IBM Consultingの信頼できるAIリーダーであるPhaedra Boinodirisは繰り返し述べています。「責任あるAIの導入を可能にするためには、組織的な監視、技術ツール、教育イニシアチブを調和させ、技術の進歩と社会のニーズを調和させる必要があります」

AIガバナンスは、説明可能性、透明性、公平性などに対する組織の基本的な期待値を確立することで、潜在的な社会的リスクを軽減するのに役立ちます。また、信頼を中心とした企業文化のキュレーションも促進されます。これには、AIが影響を与える可能性のあるレイヤーをより総合的に検討し、対処するために、多様で包括的かつ学際的なビルド・チームを編成することが含まれます。

結局のところ、AIガバナンスのビジネス上の正当性は、規制要件に準拠することだけではありません。また、責任あるテクノロジーの開発、展開、使用に対する利害関係者の期待の高まりに応えることも重要です。こうした期待は、かつてないほど高まっています。

IBMは、ほぼ10年にわたって独自のAI倫理に沿って前進してきたため、この重要性を理解しています。当社の組織ガバナンス・メカニズムであるIBM責任テクノロジー・ボードは、当社のAIモデル・ガバナンス・メカニズムである統合ガバナンス・プログラム（IGP）と連携して、IBMにおける包括的なAIガバナンスを実現しています。

「単一のスケーラブルなフレームワークに統合することで、無駄を削減し、間接費を最小限に抑え、投資収益率（ROI）を最大化するだけでなく、透明性、説明責任、公平性を促進します」と、IBMの統合ガバナンス・プログラムについてのデータ、AI、ガバナンスのIBM Responsible Technology Boardメンバー兼最高技術責任者のSteven Eliukは説明します。「これは、AI倫理に基づいた、AIが大規模に実現する力の真の証です」

組織モデルとAIモデルの両方のガバナンス・メカニズムを整備し、それらを統合して互いにサポートし合うようにすることで、組織は迅速かつ信頼性の高いAIを提供できるようになります。実際、AIガバナンスの導入ストラテジーを価値創出に根付かせることは、組織がAIガバナンスの有形・無形のROIを全体的に測定するのに役立ちます。コストとリスクの軽減から長期的な価値創造に至るまで、優れたガバナンスが良いビジネスであることはますます明らかになっています。

