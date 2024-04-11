テクノロジーを活用して、より倫理的な未来を育む

会議室で話すビジネスマン

生成AI（gen AI）の導入は、グローバル・マーケットプレイスで新たな疑問や課題を急速に引き起こしました。IBMでは、信頼と透明性の原則が、クライアントがこれらの課題に正面から取り組むための基盤になっています。また、IBMは政策立案者、研究者、クライアント、およびその他の利害関係者と協力してこれらの課題に対処し、技術的および政策的な保護手段を開発し続けています。

私たちは1世紀以上にわたって、責任あるテクノロジーを実装し維持する方法の実例を示すために懸命に取り組んでいます。この専門知識により、IBMは「リビング・ラボ」として機能する独自の立場にあり、市場に投入するテクノロジーを継続的に改善することで、企業や官公庁・自治体が責任を持って人工知能（AI）を使用およびデプロイできるよう支援します。IBMは、絶えず変化する規制環境に対処するための継続的なコンプライアンス・アプローチを推進するために、統合ガバナンス・プログラムを実装しました。このプログラムはその後、IBM Granite 基盤モデルシリーズの作成に使用されました。

原則と倫理に基づいて将来のニーズに取り組む

イノベーションの動きが速すぎて、誰もが追いつけないことが多いのは事実です。しかし、今こそ、人々とその利益を保護するための適切なストラテジーを定義し構築する絶好の機会です。私たちは今、生成AIなどのテクノロジー開発において重要な局面を迎えており、重要な疑問を提起しています。IBMは、ビジネスと研究の両分野において、責任あるテクノロジーを先導してきた豊富なエクスペリエンスを持っています。私たちは、社会がこれらの変革的テクノロジーによってもたらされる機会を探求する中で、常に倫理への継続的なコミットメントに導かれながら、信頼を維持するよう努めています。

私たちの責任あるテクノロジーへの取り組みの中心にあるのがAI倫理委員会で、私たちの原則をビジネス慣行と製品にまつわる意思決定に導入させています。取締役会は、IBMの原則を支持することに加えて、IBMがこの重要な進化し続ける生成AI分野のリーダーおよびイノベーション推進者としての役割を果たすのに役立てるべく、新たな問題とテクノロジーに関する思考のリーダーシップを共有しています。この方向性は昨年、責任あるAIワークフローを加速させるIBM watsonx.governance™のリリースや、オープンで安全かつ 責任あるAIの推進に注力する国際コミュニティであるAI Allianceの創設など、重要なマイルストーンを成果として生み出しました。

IBM社内の取り組みは、社外で推進しているAI倫理のアプローチとよく一致しており、AIの目的は人間の知性を補強することであり、データと洞察はその作成者に帰属し、テクノロジーは透明で説明可能でなければならないことを理解しています。これらすべては、説明可能性、公平性、堅牢性、透明性、プライバシーというIBMの原則によって支えられています。

私たちは、明確な目的を持ち、責任を持って強力な新しいテクノロジーを世界に送り出すことで、お客様と社会の信頼を維持することに継続的に取り組んでいますが、その使命はサプライヤーとの取り組みにも及び、影響力をさらに拡大させていることを認識しています。当社の従業員以外においても、2023年に発表した、2025年までに1,000社のテクノロジー・サプライヤーに技術倫理のトレーニングを実施するという目標は進展しており、2023年末時点で600社以上のIBMサプライヤーがトレーニングを受けました。

最後に、私たちはエクスペリエンスと専門知識を活用して、デジタル・トランスフォーメーションの新時代にうまく適応することで、この取り組みを締めくくります。組織として、堅牢で信頼できるAIモデルの開発においてデータが果たす役割を含め、クライアントから委託されたデータの責任ある管理を優先する方針と慣行の策定にも取り組んでいます。私たちはまた、IBMネットワーク、ユーザー・デバイス、サーバー、アプリケーション、データ、クラウドの完全性を保護するべく、サイバーセキュリティー・リスクを特定し、対処するための多面的なリスク管理アプローチを実行しています。

IBMには強力な指針がある

AI倫理を提唱者としての信頼性を得るためには、コーポレート・ガバナンスから従業員への倫理研修まで、まずは強力で包括的な柱を立てる必要があります。IBMでは、倫理、信頼、透明性、説明責任を優先するイノベーション、ポリシー、実践を生み出すことを目指しています。しかし、こうしたすべての作業は、IBMのプロセス、意思決定、業務における強力な基本姿勢と誠実さという柱があってこそ可能になります。

  • コーポレート・ガバナンスと取締役会： 効果的なリーダーシップと強力なコーポレート・ガバナンスというトップからの社風を決定づけるIBMの取締役会は、いずれも各分野のリーダーであり、国内外の組織で経験を積んだ多様なメンバーで構成されています。これらのメンバーは、当社の事業とストラテジーの監督に最も関連性の高い分野において、重要な経験を共有し、貢献しています。
  • リスク管理：IBM は、重要なリスクを特定、軽減、管理し、一般に認められた基準に沿うよう設計された、企業リスク管理の包括的なアプローチを維持しています。当社は、規制、財務、地政学的環境、および当社のオペレーション、戦略計画および実行から生じるリスクについて、企業レベルの視点を維持するために、組織全体のリスクを評価します。また、環境および気候関連の問題についても考慮しており、ESGや気候関連リスクの評価も行っています。
  • 当社のビジネス行動ガイドライン (BCG) : 昨年、IBM 社員は最高の誠実さでビジネスを継続できるよう、BCG に関するトレーニングを受けました私たちは、従業員が職場で遭遇する可能性のある現実世界の倫理的ジレンマに対処する重要なトピックに関するトレーニングを実施しています。さらに、IBM Trust and Complianceは、公共調達、ビジネス・アメニティー、腐敗防止、発言と非報復、ゲートキーパーの責任、不正防止事項について、広範な対面トレーニングおよびバーチャル・トレーニングを実施しています。

これらは、IBMがテクノロジーを活用して倫理的な影響を生み出そうとしているいくつかの例に過ぎません。

 

