テクノロジーを活用して、より倫理的な未来を育む

イノベーションの動きが速すぎて、誰もが追いつけないことが多いのは事実です。しかし、今こそ、人々とその利益を保護するための適切なストラテジーを定義し構築する絶好の機会です。私たちは今、生成AIなどのテクノロジー開発において重要な局面を迎えており、重要な疑問を提起しています。IBMは、ビジネスと研究の両分野において、責任あるテクノロジーを先導してきた豊富なエクスペリエンスを持っています。私たちは、社会がこれらの変革的テクノロジーによってもたらされる機会を探求する中で、常に倫理への継続的なコミットメントに導かれながら、信頼を維持するよう努めています。

私たちの責任あるテクノロジーへの取り組みの中心にあるのがAI倫理委員会で、私たちの原則をビジネス慣行と製品にまつわる意思決定に導入させています。取締役会は、IBMの原則を支持することに加えて、IBMがこの重要な進化し続ける生成AI分野のリーダーおよびイノベーション推進者としての役割を果たすのに役立てるべく、新たな問題とテクノロジーに関する思考のリーダーシップを共有しています。この方向性は昨年、責任あるAIワークフローを加速させるIBM watsonx.governance™のリリースや、オープンで安全かつ 責任あるAIの推進に注力する国際コミュニティであるAI Allianceの創設など、重要なマイルストーンを成果として生み出しました。

IBM社内の取り組みは、社外で推進しているAI倫理のアプローチとよく一致しており、AIの目的は人間の知性を補強することであり、データと洞察はその作成者に帰属し、テクノロジーは透明で説明可能でなければならないことを理解しています。これらすべては、説明可能性、公平性、堅牢性、透明性、プライバシーというIBMの原則によって支えられています。

私たちは、明確な目的を持ち、責任を持って強力な新しいテクノロジーを世界に送り出すことで、お客様と社会の信頼を維持することに継続的に取り組んでいますが、その使命はサプライヤーとの取り組みにも及び、影響力をさらに拡大させていることを認識しています。当社の従業員以外においても、2023年に発表した、2025年までに1,000社のテクノロジー・サプライヤーに技術倫理のトレーニングを実施するという目標は進展しており、2023年末時点で600社以上のIBMサプライヤーがトレーニングを受けました。

最後に、私たちはエクスペリエンスと専門知識を活用して、デジタル・トランスフォーメーションの新時代にうまく適応することで、この取り組みを締めくくります。組織として、堅牢で信頼できるAIモデルの開発においてデータが果たす役割を含め、クライアントから委託されたデータの責任ある管理を優先する方針と慣行の策定にも取り組んでいます。私たちはまた、IBMネットワーク、ユーザー・デバイス、サーバー、アプリケーション、データ、クラウドの完全性を保護するべく、サイバーセキュリティー・リスクを特定し、対処するための多面的なリスク管理アプローチを実行しています。