企業が自社のワークフローに生成およびエージェント型人工知能（AI）を統合することが増えているため、従来のチェンジ・マネジメント戦略は、これらのテクノロジーの変革の可能性を活用できるよう進化する必要があります。

従来のチェンジ・マネジメントは、研修、コミュニケーション、リーダーシップとの連携、利害関係者の関与などを通じて、企業が移行を通して移行できるように導くことで、混乱を最小限に抑え、従業員が変化に適応できるよう支援することに重点を置いています。

AI、特にエージェント型AIを企業のワークフローとプロセスに統合することで、「より適切な意思決定、人材ギャップの予測、成長機会の特定、従業員へのより適切なサポートが可能になります」と IBMの最高人事責任者であるNickle LaMoreauxは説明します。しかし、従来のチェンジ・マネジメントの実践に課題をもたらす可能性もあります。たとえば、AIを統合すると、仕事の役割や遂行能力への影響について従業員が不確実になる可能性があります。

AIに焦点を当てたチェンジ・マネジメントは、組織がAI統合に関連する固有の懸念に対処し、戦略目標やリスク許容度に沿った方法でAI統合を管理できるようにするのに役立ちます。

AI駆動型の分析は、チェンジ・マネジメントのより正確かつリアルタイムな変更を促進し、企業が新たなトレンドや技術の進歩に迅速かつ効率的に対応できるようにします。AI統合は進化する性質を考えると、最初の実装以降、継続的なチェンジ・マネジメントが不可欠です。継続的なチェンジ・マネジメントには、戦略目標との整合性を維持するための継続的な研修、制度の調整、さまざまな利害関係者との協力が必要です。

AIに焦点を当てたチェンジ・マネジメントの実践は、このテクノロジーを業務に統合する際の信頼と透明性の構築に役立つ。当社の新しいホワイト・ペーパー『Accelerating business value through AI-focused change management』は、チェンジ・マネジメントの4つの重要な側面にわたって、AIに焦点を当てた変化を責任を持って管理するためのフレームワークを提案しています。

·信頼：信頼を築くことで、変化に対する従業員の抵抗が軽減され、従業員は AI テクノロジーの使用とA 統合に関する会社の目標の両方において、安心感、評価、自信を持つことができます。ユーザーのニーズを優先する影響力のあるソリューションを選択し、AI統合のための測定可能な主要性能指標（KPI）を確立し、AIのスキルアップ機会を提供し、AIの倫理と責任ある使用について従業員を教育します。

· 透明性：透明性により従業員は自身が使用する技術をより深く理解できるようになり、その結果、従業員はAIを積極的に取り入れ活用して業務を向上させようとする意欲が高まります。AI教育プログラムを中心的なプログラムに組み込み、AIの目標を明確に伝え、トランスフォーメーションを説明し、リソースを提供し、AIに関する意思決定に異議を唱え、倫理的懸念を報告するためのメカニズムを確立します。

·スキル：スキル開発は、AIリテラシーを拡大することで、継続的な学習の文化を支援します。これにより、従業員はAIと連携してテクノロジーの責任ある使用を促進し、ビジネスの価値創出を加速させる実験的な態度を奨励することができます。スキル一覧表を作成し、パーソナライズされた学習戦略を使用し、自主学習または共同学習を奨励し、ハッカソンやパイロット・プロジェクトなどの取り組みを通じて成功を確認します。

·敏捷性：変化に対する敏捷性、つまり、新しい不確実な状況に適応し、その中で成功する個人の能力は、企業のあらゆるレベルで育成することができ、AI によってもたらされる新たな課題や機会に効果的に対応できます。AIの変更を段階的に展開し、リソースを定期的に更新し、予期せぬ結果に備え、AIやビジネスの優先事項の進化に合わせて戦略を調整する柔軟なリーダーシップを維持します。

企業がますますAIを採用し、エージェント型AIの機能を探求するにつれて、AIに焦点を当てたチェンジ・マネジメントは、これらのテクノロジーの利点を最大限に引き出すための極めて重要な促進要因となっています。信頼、透明性、スキル開発、変革の俊敏性を優先することで、企業はAI統合の複雑さと倫理的な側面にうまく取り組むことができます。この戦略的な焦点は、AIの責任ある統合を促進する文化を育み、成長とイノベーションの可能性を解き放ちます。

ホワイト・ペーパーを読む：Accelerating business value through AI-focused change management

責任あるAIに対するIBMのアプローチに関する詳細はこちら