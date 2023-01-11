間違いなく、私たち全員が個人としてすぐに利用できるプロセス・データへのアクセス数とその量は飛躍的に増加しています。今はますます曖昧で複雑になっている現在の状況と相まって、仕事のやり方や変化の管理方法に対し、データの洞察を活用して、より強固な証拠に基づいた方法論を導入する大きなチャンスがあります。データは、より説得力のあるチェンジ・マネジメントのストラテジーをサポートするだけでなく、変化をより迅速に特定し、加速させ、組み込むこともできます。これらはすべて、変化の激しいこの世界ではクリティカルなことです。IBMではこのような機会を捉え、継続的な変化とイノベーションの文化を構築する上で、真の「ゲーム・チェンジャー」であると信じているプロセス・マイニングやデータ分析ツールやテクニックの専門性をますます高めています。
私たちにとって、プロセス・データ分析機能によってもたらされる際立った機会は、プロセス・マイニングです。つまり、大規模なデータ・セット内の異常、パターン、相関関係を見つけて、プロセスの結果を予測するプロセスです。プロセス・マイニングは、変化を定着させることができる組織的な変革の取り組みに時間とエネルギーを投資する際に、「可能性の芸術」を提示します。私たちは、変更プログラムがもたらす価値を真に変革するために、このプロセス・マイニング機能を適用できる主要な領域が4つあると考えています。
IBMニュースレター
AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
特に効果的な変革を推進し、チームに行動を起こさせる際に、方向性が定まっていない、あるいは関心のないリーダーが悪影響を及ぼすのを私たちは何度も目にしています。フォーブスが報じた2021年のリーダーシップIQ調査では、「リーダーの将来のビジョンは常に組織のビジョンと一致しているように思われる、と答えた従業員はわずか29％だった」としています。。最終的に、あらゆるレベルのリーダーが同じ認識を持っていなかったり、人々が変化に完全に賛同しなかった場合、成果は脆弱なものになります。素晴らしいビジョンとストラテジーがあっても、リーダーや従業員にそのビジョンに賛同してもらえなければ、意味がありません。
ビジネス・ケースと変化のケースは、多くの場合、最初の、そしておそらく最もクリティカルな「正しく行わなければならない」要素であるため、リアルタイム・データが必要であることは明らかです。事実に基づいて機会を示し定量化できるデータ駆動型の洞察に基づいてビジネス・トランスフォーメーションを行うことが、どれだけ簡単になるでしょうか。
あまりにも多くのビジネス上の意思決定の根拠となっている「直感」をデータに置き換えることで、変革担当者は認識と現実を切り離し、どのプロセスに最も重点を置く必要があるかを判断できるようになります。言い換えれば、チェンジ・マネジメントにおけるデータサイエンスは、ビジネス目標、KPI、戦略的成果に多大な影響を与えるデータに焦点を当てています。これにより、認識が本物かどうかが示されるだけでなく、思いがけない洞察ができるようになります。最終的には、ハードデータに基づく洞察によって意思決定に透明性がもたらされ、誰もが同意できる、より説得力のあるストーリーを提供できます。
あなたのビジネスが実際に現場でどのように運営されているかを把握していますか？変更プログラムでは、「現状」の概念を特定するために、面接やワークショップの実施に何週間も費やす場合があります。しかし、ユーザーが発生していると述べていることが、データを見てみると実際には発生していないことがよくあります。プロセス・マイニング・ツールは、あらゆる場所の何千ものトランザクションからデータを分析し、真のストーリーを描くことで、問題の根本原因に対するより迅速で信頼性の高い洞察を提供し、改善に向けた最も強力な機会を特定します。
同様に、変革を推進する担当者は、「To Be」設計と、人々が被る潜在的な「ニューノーマル」の影響の特定に多くの時間と労力を費やします。プロセス・マイニング・ツールは、新しいプロセスに対してフィットギャップ分析を行い、最も大きな変化の影響を迅速かつ正確に特定できます。これにより、コミュニケーションやトレーニングの作成が加速し、より正確でカスタマイズされた変更プロセスを通して変更の導入をサポートすることができます。プロセスのコンプライアンスレベルに関する詳細な洞察を設計チームに提供することで、将来のプロセスやシステムの設計を形成し、それに注力することができます。
新しいテクノロジーを導入することで物事がより速く、簡単になるという一般的な概念がありますが、常にそうであるとは限りません。フォーブスは、「過去10年間、新しいテクノロジーに多額の投資を行ったにもかかわらず、多くの組織では、実際にはテクノロジーの活用不足が原因でオペレーションが停滞している」と述べています。当然のことながら、私たちは「システムを接続する」だけで、それが採用されると期待することはできません。それがどれだけ「目的に適合」した設計であっても、また導入時にどれだけうまく採用されたとしても、これらの成果は、私たちの制御内外のさまざまな要因によって間違いなく変化します。
では、どうすればその要因を早期に発見し、タイムリーかつ効果的に対応や予防ができるのでしょうか？
高度な分析ではありますが、プロセス・マイニング・ソリューションは、デジタル・トランスフォーメーションのギャップと機会を浮き彫りにすることができます。つまり、ターゲットを絞った変更介入によって、より迅速に進路を修正できるということです。たとえば、アクティビティのレベルが低い、またはタスクの精度が低い特定のユーザー・グループまたはプロセスを正確に特定します。また、チームメンバーのスキルをさらに向上させたり教育したりするためのトレーニングやエンゲージメント介入を設計したり、彼らが行う活動をより適切にサポートするためのプロセス改善の機会を特定したりすることができます。
さらに、この機能は、私たちが直面する別の障害にも対処できます。つまり、変更を導入した後、その成功と採用をどう簡単に測定するのかということです。
プロセス・マイニングを適用することで、組織全体およびバリュー・チェーン全体のプロセス・コンプライアンスのレベルを迅速に確認できます。プロセス・マイニング・ツールは、採用率を「一目でわかる」ビューで示すダッシュボードを自動化および生成します。また、改善に基づいてビジネス価値を定量化し、ビジネス目標に沿った主要なメトリクスを割り当てて追跡することもできます。
継続的な変化と改善の文化を組織のDNAに埋め込むことは、重要な仕事です。McKinsey Organizational Health Indexによると、業績の高い企業に最も一般的な文化は、継続的な改善を重視するというものです。このIndexは、約2000社の企業で組織のヘルスがパフォーマンスと密接に関連していることを証明しました。データ・マイニング・ツールはその性質上、この継続的な改善をターゲットにし、ユーザーにデータを提供することで、新たな機会を継続的に特定し、物事の進め方を間断なく改革します。
プロセス・マイニング・ツールはそのシンプルさと直感性により、データ専門家でなくても、データ主導の洞察を簡単に見つけて使用できるようになるため、組織全体で継続的な改善とイノベーションの文化をはるかに簡単に構築できるようになります。ただし、プロセス・マイニングなどのデータベースのアプローチは、組織が長期的に取り組む場合に最大の価値をもたらします。したがって、これらのツールの導入は、それ自体がミニ変更プロジェクトです。日常業務にデータとメトリクスの使用を埋め込み、ツールを理解するだけでなく、継続的な改善の取り組みの一環としてデータの洞察を使用するように考え方を変えることも必要です。他のIT実装と同様に、ユーザーや利害関係者を、認識から導入までの変化曲線を通じて時間をかけて導くことで、長期的には利益が得られます。
結論として、データの力を通じて、チェンジ・マネジメントは、適切な投資の正当化に苦労するプロジェクトベースの分野から、ビジネスの成果とそれを成功裏に実現させる方法について助言する分野に移行するでしょう。これは、変更過程の開発や導入の追跡など、一般的なチェンジ・マネジメント介入を強化して加速させるだけでなく、その介入で作業する人々の考え方に影響を与え、変える力を発揮する機会をもたらします。プロセス・マイニングは、人々が考察し、挑戦し、私たちの仕事を再発明するための備えと力を提供します。これは、「変化は常に変化している」という私たちの評価と密接に関係しています。私たちは変化にペースを合わせる必要があり、そうしなければ遅れをとるリスクがあるということです。
ABIソリューションの進化する状況について独自の洞察を提供し、データおよび分析のリーダーにとって重要な調査結果、仮定、推奨事項をご覧ください。
データ・アクセスを簡素化し、データ・ガバナンスを自動化します。ワークロードのコスト最適化、AIと分析の拡張など、データレイクハウス戦略をデータ・アーキテクチャーに統合することで、あらゆるデータをあらゆる場所で利用できるようになります。
起きた事柄とその理由、起きる可能性がある事柄、そしてそれに対処する方法を理解します。プロジェクトRipassoは、その理由を明確かつ詳細に説明することで、すべてのビジネス・ユーザーに洞察力を提供し、思考の速さで自信を持って意思決定を行えるようにします。
企業が繁栄するには、データを活用して顧客ロイヤルティーを構築し、ビジネス・プロセスを自動化し、AI駆動型のソリューションで業務を刷新する必要があります。
IBMコンサルティングと連携することで、企業データの価値を引き出し、ビジネス上の優位性をもたらす洞察を活用した組織を構築します。
企業が繁栄するには、データを活用して顧客ロイヤルティーを構築し、ビジネス・プロセスを自動化し、AI駆動型のソリューションで業務を刷新する必要があります。