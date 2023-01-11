新しいテクノロジーを導入することで物事がより速く、簡単になるという一般的な概念がありますが、常にそうであるとは限りません。フォーブスは、「過去10年間、新しいテクノロジーに多額の投資を行ったにもかかわらず、多くの組織では、実際にはテクノロジーの活用不足が原因でオペレーションが停滞している」と述べています。当然のことながら、私たちは「システムを接続する」だけで、それが採用されると期待することはできません。それがどれだけ「目的に適合」した設計であっても、また導入時にどれだけうまく採用されたとしても、これらの成果は、私たちの制御内外のさまざまな要因によって間違いなく変化します。

では、どうすればその要因を早期に発見し、タイムリーかつ効果的に対応や予防ができるのでしょうか？

高度な分析ではありますが、プロセス・マイニング・ソリューションは、デジタル・トランスフォーメーションのギャップと機会を浮き彫りにすることができます。つまり、ターゲットを絞った変更介入によって、より迅速に進路を修正できるということです。たとえば、アクティビティのレベルが低い、またはタスクの精度が低い特定のユーザー・グループまたはプロセスを正確に特定します。また、チームメンバーのスキルをさらに向上させたり教育したりするためのトレーニングやエンゲージメント介入を設計したり、彼らが行う活動をより適切にサポートするためのプロセス改善の機会を特定したりすることができます。

さらに、この機能は、私たちが直面する別の障害にも対処できます。つまり、変更を導入した後、その成功と採用をどう簡単に測定するのかということです。

プロセス・マイニングを適用することで、組織全体およびバリュー・チェーン全体のプロセス・コンプライアンスのレベルを迅速に確認できます。プロセス・マイニング・ツールは、採用率を「一目でわかる」ビューで示すダッシュボードを自動化および生成します。また、改善に基づいてビジネス価値を定量化し、ビジネス目標に沿った主要なメトリクスを割り当てて追跡することもできます。