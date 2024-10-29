ホワイトボックスAIは、説明可能なAI（XAI）またはガラスボックスAIとも呼ばれ、ブラックボックスAIの反対です。内部の仕組みが透明なAIシステムです。ユーザーは、AIがどのようにデータを取り込み、処理し、結論を導き出すかを理解しています。

ホワイトボックスAIモデルを使用すると、結果の信頼性と検証が容易になり、モデルに微調整を加えてエラーを修正し、性能を調整することも容易になります。ただし、すべてのAIをホワイトボックスに変えるのは簡単ではありません。

従来のAIモデルは、ソースコードを共有することで透明性を確保できます。ただし、高度な機械学習モデルは、ディープラーニング・アルゴリズムを通じて独自のパラメーターを開発します。これらのモデルのアーキテクチャーにアクセスできるだけでは、そのモデルが何をしているのかを常に完全に説明できるとは限りません。

とはいえ、高度なAIモデルをより説明可能なものにする取り組みが進行中です。たとえば、Anthropicの研究者は、ニューロンの組み合わせがどの概念に対応するかを理解するために、同社のClaude 3 SonnetLLMにオートエンコーダー（ニューラル・ネットワークの一種）を適用しています。これまでに、研究者らはゴールデンゲートブリッジや神経科学の分野などを示す組み合わせを特定しています。4

OpenAIの最近のo1モデルは、アウトプットに達するために必要なステップに関する情報を共有しており、これは回答までの過程の説明に役立ちます。ただし、これはモデル内を直接見ているのではなく、モデルが生成したモデル自体のアクティビティーの説明です。生の思考連鎖を含むモデルの操作の多くは不明なままです。 5

他の研究者は、モデルが特定の結論に到達する仕組みを説明するのに役立つ手法を開発しました。たとえば、局所的解釈可能モデル非依存説明（LIME：local interpretable model-agnostic explanation）は、モデルのアウトプットに影響を与える可能性のある特徴を特定することを目的として、別の機械学習モデルを使用してブラックボックスのインプットとアウトプット間の関係を分析するプロセスです。

これらの結論に重点を置いた手法は多くの場合、明確に構造化されたインプットとアウトプットを持つモデルで機能するように設計されています。たとえば、LIME は予測や分類を説明するのに役立ちますが、深層ニューラル・ネットワークを備えたオープンエンド AI システムにはあまり光を当てません。