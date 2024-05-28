AIと自動意思決定テクノロジーに関するCCPA草案について知っておくべきこと

CCPA AI規制案には、3つの重要な要件があります。対象ADMTを使用する組織は、消費者に使用前通知を発行し、ADMTをオプトアウトする方法を提供し、企業によるADMTの使用が消費者にどのような影響を与えるかを説明する必要があります。

CPPAは一度規制を改訂しており、正式に採択される前に再度修正される可能性がありますが、これらの中核となる要件は、これまでの各ドラフトに記載されています。これらの要件が根強いものであるという事実は、実装の詳細が変更されたとしても、最終的なルールに残り続けることを示唆しています。

使用前の通知

対象となる目的の1つでADMTを使用する前に、組織は消費者に使用前の通知を明確かつ意図的に通知する必要があります。通知には、企業がADMTをどのように使用しているかを平易な言葉で詳述し、消費者がADMTに関する詳細情報にアクセスしてプロセスをオプトアウトする権利について説明する必要があります。

会社は、「サービス向上のために自動化ツールを使用しています」などの一般的な言葉を使って、ADMTをどのように使用しているかを説明することはできません。代わりに、組織は特定の用途を説明する必要があります。

この通知は、ツールのロジックや企業によるアウトプットの使用方法など、ADMTの仕組みに関する追加情報に消費者を誘導する必要があります。この情報は通知の本文に記載する必要はありません。組織は、ハイパーリンクやその他のアクセス方法を消費者に提供できます。

消費者が自動化された決定に異議を唱えられるようにする場合、使用前通知で異議申し立てプロセスについて説明する必要があります。

オプトアウトの権利

消費者は、ADMTの対象となる使用のほとんどをオプトアウトする権利を持っています。企業は、消費者に少なくとも2つのオプトアウト要求を送信する方法を提供することにより、この権利を促進する必要があります。

オプトアウト方法の少なくとも1つは、企業が主に消費者とやり取りするのと同じチャネルを使用する必要があります。たとえば、デジタル小売業者は、ユーザーが記入するためのWebフォームを用意することができます。

オプトアウトの方法は単純である必要があり、ユーザーにアカウントの作成を求めるなど、余分な手順を含めることはできません。

オプトアウト要求を受け取った企業は、15日以内に自動意思決定技術を使用した消費者の個人情報の処理を停止する必要があります。企業は、以前に処理した消費者のデータを使用できなくなります。企業は、ユーザーのデータを共有するサービス・プロバイダーまたは第三者にもそのことを通知する必要があります。

免除

組織は、安全性、セキュリティー、および不正防止のために使用される ADMT を消費者にオプトアウトさせる必要はありません。規則案では、データ・セキュリティー・インシデントの検知と対応、不正行為や違法行為の防止と起訴、自然人の物理的な安全の確保にADMTを使用することに具体的に言及しています。

人間による異議申し立ての例外では、ユーザーが自動化された決定を覆す権限を持つ適格な人間のレビュー担当者に異議申し立てできる場合、組織はオプトアウトを有効にする必要はありません。

組織は、職場や学校におけるADMTの特定の限定的な使用に対しては、オプトアウトをやめることもできます。これらの用途には以下が含まれます：

入学、受け入れ、採用の決定を行うための、個人のパフォーマンスの評価。

仕事の割り当てと職場での報酬の決定。

学生または従業員としての個人のパフォーマンスを評価するためにのみ使用されるプロファイリング。

ただし、これらの仕事や学校での使用は、次の基準を満たす場合にのみオプトアウトから免除されます。

問題のADMTは、ビジネスの特定の目的を達成するために必要であり、その目的にのみ使用されなければならない。

企業が、ADMTが正確で差別的ではないことを確認するために、ADMTを正式に評価する必要がある。

企業が、ADMTが正確で偏りのないものであることを保証するために、保護手段を講じる必要がある。

これらの除外事項はいずれも、追跡型広告またはトレーニングのADMTには適用されません。消費者はこれらの使用をいつでもオプトアウトできます。

ADMTの使用に関する情報にアクセスする権利

消費者は、企業がADMTをどのように使用しているかについての情報にアクセスする権利を持っています。組織は、この情報を要求する簡単な方法を消費者に提供する必要があります。

アクセス要求に応じる際、組織は、ADMTを使用する理由、消費者に関するADMTのアウトプット、および事業者が意思決定を行うためにアウトプットをどのように使用したかの説明などの詳細を提供しなければなりません。

アクセス要求の応答には、苦情の提出やデータの削除の要求など、消費者がCCPAの権利を行使する方法についての情報も含める必要があります。

有害な決定の通知

企業がADMTを使用して、消費者に悪影響を与える重要な決定を行った場合（たとえば、失業につながるなど）、企業はこの決定に関するアクセス権について消費者に特別通知を送らなければなりません。

通知には以下を含める必要があります:

企業がADMTを使用して有害な決定を下したという説明。

企業がCCPA権利を行使した消費者に対して報復措置を取ることができないことの通知。

消費者がADMTの使用方法に関する追加情報にアクセスする方法についての説明。