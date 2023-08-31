Log4Shellの検知とパッチ適用の方法を詳しく掘り下げる前に、脆弱性の性質を理解することが重要です。

Log4j は、プログラム内の情報とイベントを記録するオープンソースのロガー（Apache Software Foundation が管理）です。Log4jはスタンドアロン・ソフトウェアではなく、開発者が独自のJavaアプリにプラグインできるコードのパッケージです。Apache Log4j フレームワークは、Amazon Web Services（AWS）やCiscoソリューションなどのネットワーク・インフラストラクチャーからTwitterやMinecraftのような人気アプリに至るまで、Web上のいくつかの大手サービスで使用されています。

Log4jの一部のバージョン（特に Log4j 2.17.0以前）には重大な脆弱性が存在します。これらの中で最も危険なのは、Log4jバージョン2.14.1 以前に発見されたリモート・コード実行（RCE）の ゼロデイ脆弱性 である Log4Shell（CVE-2021-44228、CVSS 評価：10）です。

外部サーバーにホストされているリソースへJavaアプリがアクセスする際に使用するAPI、Java Naming and Directory Interface (JNDI) を、脆弱なバージョンのLog4jが処理する際の方法を悪用したのがLog4Shellです。脅威アクターは、Log4jを通じて悪意のあるJNDIルックアップ・コマンドを送信することで、脆弱なシステムをほぼ完全に制御できるようになります。これらのコマンドは、アプリを騙して任意のコードを実行させ、データの盗難、ランサムウェアのインストール、デバイスのオフライン化など、ほぼあらゆる操作を実行させることができます。