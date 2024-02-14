デジタル・フォレンジックまたはデジタル・フォレンジック化学は、パーソナル・コンピューターの台頭とともに1980年代初頭に初めて表面化し、1990年代に注目を集めました。

しかし、米国を始めとする国々がデジタル・フォレンジック政策を正式に打ち出したのは、21世紀初頭になってからです。標準化へのシフトは、2000年代のコンピューター犯罪の増加と法執行機関の全国的な分散化に起因しています。

デジタル機器が関与する犯罪の増加に伴い、それらの犯罪の起訴に関与する個人が増え、当局は犯罪捜査が法廷で認められる方法でデジタル証拠を扱うことを保証するための手続きを必要としていました。

今日、デジタル・フォレンジックの重要性はますます高まっています。事実上あらゆる人、あらゆるものが利用できる圧倒的な量のデジタル・データを考えてみれば、その理由が理解できるでしょう。

社会がコンピューター・システムやクラウド・コンピューティング・テクノロジーへの依存を強めるにつれ、個人は携帯電話やタブレット、IoTデバイス、コネクテッド・デバイスなど、ますます多くのデバイスを使用してオンラインで生活を行うことがますます増えてきています。

その結果、調査員はサイバー攻撃やデータ侵害、犯罪・民事捜査など、増え続けるさまざまな犯罪活動の分析と理解のデジタル証拠として、かつてないほど多くのソースから、これまで以上に多くのデータを利用できるようになりました。

さらに、物理的かデジタルかにかかわらずあらゆる証拠と同様、捜査官や法執行機関はそれを正しく収集・処理・分析・保管する必要があります。そうしないと、データの紛失や改ざんが起こったり、法廷で認められなくなったりする可能性があります。

フォレンジック専門家はデジタル・フォレンジック捜査の責任を負い、この分野の需要が高まるにつれて雇用機会も増加しています。労働統計局は、コンピューター・フォレンジックの求人が2029年までに31%増加すると予測しています（ibm.com外部へのリンク）。