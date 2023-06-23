SIEMソリューションは、さまざまな形式の法規制への適合が必要な組織にとって人気のある選択肢です。SIEMは自動化されたデータ収集と分析を提供するため、ビジネス・インフラストラクチャー全体にわたる準拠データを収集および検証するための貴重なツールです。



SIEMソリューションは、PCI-DSS、GDPR、HIPPA、SOX、その他の準拠標準に関するリアルタイムの準拠レポートを生成できるため、セキュリティー管理の負担が軽減され、潜在的な違反を早期に検出して対処できます。SIEMソリューションの多くには、準拠要件を満たすように設計された自動レポートを生成できる、事前構築済みのすぐに使えるアドオンが付属しています。