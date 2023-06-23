当初のSIEMプラットフォームは、セキュリティー情報管理（SIM）とセキュリティー・イベント管理（SEM）の機能せたログ管理ツールであり、セキュリティー関連イベントのリアルタイムの監視と分析、
コンプライアンスへの準拠、監査を目的としたセキュリティー・データの追跡とロギングを可能にしました。Gartner社は2005年に、SIMおよびSEMを組み合わせたテクノロジーを表すSIEMという用語を作りました。
長年にわたり、SIEMソフトウェアは、ユーザーとエンティティーの行動分析（UEBA）、異常な行動や高度な脅威の指標を特定するためのその他の高度なセキュリティー分析、AI、機械学習機能を組み込むように進化してきました。今日のSIEMは、セキュリティー監視と準拠管理のユースケースにおいて、現代のセキュリティー・オペレーション・センター（SOC）の定番となっています。
最も基本的なレベルでは、すべてのSIEMソリューションは、脅威を特定し、データ準拠要件を遵守するために、ある程度のレベルのデータ集約、統合、並べ替え機能を実行します。一部のソリューションは機能が異なりますが、ほとんどのソリューションは同じ機能のコア・セットを提供します。
SIEMは、オンプレミス環境やクラウド環境を含む組織のITインフラストラクチャー全体にわたる幅広いソースからイベント・データを取り込みます。
ユーザー、エンドポイント、アプリケーション、データ・ソース、クラウド・ワークロード、ネットワークからのイベント・ログ・データ、およびファイアウォールやウイルス対策ソフトウェアなどのセキュリティー・ハードウェアおよびソフトウェアからのデータが、リアルタイムで収集、関連付け、分析されます。
SIEMソリューションの中には、サード・パーティーの 脅威インテリジェンス フィードと統合して、社内のセキュリティー・データと事前に認識された脅威のシグニチャーやプロファイルを関連付けるものもあります。リアルタイムの脅威フィードとの統合により、チームは新しいタイプのアタック・シグニチャーをブロックまたは検出できるようになります。
イベント相関は、SIEMソリューションにとって不可欠な要素です。高度な分析を利用して複雑なデータ・パターンを特定して理解することで、イベント相関により、ビジネス・セキュリティーに対する潜在的な脅威を迅速に特定して軽減するための洞察が得られます。
SIEMソリューションは、セキュリティー・イベントの詳細な分析に関連する手動ワークフローの負荷を軽減することで、ITセキュリティー・チームの平均検出時間（MTTD）と平均対応時間（MTTR）を大幅に改善します。
SIEMは、分析を単一の中央ダッシュボードに統合し、セキュリティー・チームがアクティビティーを監視し、アラートを優先順位付けし、脅威を特定し、対応や修復を開始します。
ほとんどのSIEMダッシュボードには、セキュリティー・アナリストが不審なアクティビティーの急増や傾向を特定するのに役立つリアルタイムのデータの可視化も含まれています。カスタマイズ可能な事前定義された相関ルールを使用すると、管理者はすぐに警告を受け取り、脅威がより重大なセキュリティー問題に発展する前に、脅威を軽減するための適切な措置を講じることができます。
SIEMソリューションは、さまざまな形式の法規制への適合が必要な組織にとって人気のある選択肢です。SIEMは自動化されたデータ収集と分析を提供するため、ビジネス・インフラストラクチャー全体にわたる準拠データを収集および検証するための貴重なツールです。
SIEMソリューションは、PCI-DSS、GDPR、HIPPA、SOX、その他の準拠標準に関するリアルタイムの準拠レポートを生成できるため、セキュリティー管理の負担が軽減され、潜在的な違反を早期に検出して対処できます。SIEMソリューションの多くには、準拠要件を満たすように設計された自動レポートを生成できる、事前構築済みのすぐに使えるアドオンが付属しています。
組織の規模に関係なく、ITセキュリティー・リスクを監視し、軽減するための事前の措置を講じることは不可欠です。SIEMソリューションはさまざまな方法で企業に利益をもたらし、セキュリティー・ワークフローの合理化における重要なコンポーネントとなっています。
SIEMソリューションにより、ビジネス・インフラストラクチャー全体にわたる一元的な準拠監査とレポート作成が可能になります。高度な自動化により、システム・ログとセキュリティー・イベントの収集と分析が合理化され、厳格な準拠レポート基準を満たしながら内部リソースの使用率が削減されます。
現在の次世代SIEMソリューションは、強力な セキュリティー・オーケストレーション、オートメーション、レスポンス（SOAR）システムと統合され、ITチームがビジネス・セキュリティーを管理する時間とリソースを節約します。
これらのソリューションは、ネットワークの動作から自動的に学習する深層機械学習を使用して、物理的なチームよりも短い時間で複雑な脅威の特定とインシデント対応プロトコルを処理できます。
SIEMによって提供されるIT環境の可視性が向上するため、SIEMは部門間の効率を向上させる重要な推進力となります。
中央ダッシュボードによって、システム・データ、アラート、通知を一括で確認できるため、脅威やセキュリティー・インシデントに対応する際にチームが効率的にコミュニケーションし、共同作業できるようになります。
サイバーセキュリティーの状況が急速に変化していることを考慮すると、組織は既知と未知の両方のセキュリティー脅威を検知し対応できるソリューションに依存できる必要があります。
統合された脅威インテリジェンス・フィードとAIテクノロジーを使用するSIEMソリューションでは、セキュリティー・チームが次のような幅広いサイバー攻撃に効果的に対応できるように支援します。
内部脅威： 企業ネットワークやデジタル資産へのアクセスを許可された個人から発生するセキュリティーの脆弱性や攻撃。
フィッシング：信頼できる送信者から送信されたように見せかけるメッセージで、多くの場合、ユーザー・データ、ログイン認証情報、財務情報、またはその他の機密性の高いビジネス情報を盗むために使用されます。
ランサムウェア： 被害者のデータやデバイスをロックし、身代金を支払わない限り、ロック状態を維持する、あるいはさらに悪い状況に陥ると脅すマルウェア 。
分散型サービス妨害（DDoS）攻撃： 乗っ取られたデバイスの分散型ネットワーク（ボットネット）から、管理不能なレベルのトラフィックをネットワークやシステムに浴びせ、Webサイトやサーバーのパフォーマンスを使用不能になるまで低下させる攻撃。
データ窃盗： 手動またはマルウェアを使用した自動的なコンピューターまたはその他のデバイスからのデータの盗難。
SIEMソリューションは、セキュリティー・インシデント発生後のコンピューター・フォレンジック調査の実施に最適です。SIEMソリューションを使用すると、組織はすべてのデジタル資産からログ・データを1カ所で効率的に収集し、分析できます。
これにより、過去のインシデントを再現したり、新しいインシデントを分析したりして、不審なアクティビティーを調査し、より効果的なセキュリティー・プロセスを実装できるようになります。
準拠に関する評価とレポートは、多くの組織にとって必要かつ困難なタスクです。SIEMソリューションは、必要なときにいつでもリアルタイムの監査と法規制への適合のオンデマンド・レポートを提供することで、このプロセスの管理に必要なリソースの支出を大幅に削減します。
リモート・ワーク、SaaSアプリケーション、BYOD（個人所有デバイスの業務使用）ポリシーの普及に伴い、企業は従来のネットワーク境界の外側からのネットワーク・リスクを軽減するために必要なレベルの可視性を必要としています。
SIEMソリューションは、すべてのユーザー、デバイス、アプリケーションにわたるすべてのネットワーク・アクティビティーを追跡することで、インフラストラクチャー全体の透明性を大幅に向上させ、デジタル資産やサービスにアクセスする場所に関係なく脅威を検知します。
新しいソリューションに投資する前でも後でも、従うべきSIEM実装の最良実施例をいくつか示します。
コグニティブ機能によりシステムの意思決定能力が向上するため、AIはSIEMの将来においてますます重要になるでしょう。また、エンドポイントの数が増加しても、システムが適応して拡張できるようになります。
IoT（モノのインターネット）、クラウド・コンピューティング 、モバイル、その他のテクノロジーにより、SIEMツールが使用しなければならないデータ量は増加しています。AIが実現するソリューションは、より多くのデータ型をサポートし、進化する脅威の状況を複合的に理解できます。
多くの場合、時間をかけて構築された統合されていない脅威管理ツールのコレクションでは、安全な運用を実現する包括的なビューを提供できません。インテリジェントで統合された統合脅威管理アプローチは、高度な脅威を検出し、正確に迅速に対応し、中断から回復するのに役立ちます。
