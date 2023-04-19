IDS は、システム内のどこに配置され、どのようなアクティビティを監視するかに基づいて分類されます。

ネットワーク侵入検知システム（NIDS）は、ネットワーク上のデバイスへの入出力トラフィックを監視します。NIDSはネットワークの戦略的なポイントに配置され、多くの場合、ネットワーク境界のファイアウォールのすぐ後ろに設置されます。これにより、突破を試みる悪意のあるトラフィックを検知できます。

NIDSは、内部脅威やユーザー・アカウントをハイジャックしたハッカーを捕まえるために、ネットワーク内に設置されることもあります。たとえば、サブネット間を流れるトラフィックを監視するために、セグメント化されたネットワーク内の各内部ファイアウォールの背後にNIDSを配置する場合があります。

正規のトラフィック妨げにならないように、NIDSは「帯域外」に配置されることが多く、トラフィックが直接そこを通過しないようになっています。NIDSは、ネットワーク・パケットそのものではなく、そのコピーを分析します。そうすることで、正規のトラフィックは分析を待つ必要がなくなりますが、NIDSは引き続きは悪意のあるトラフィックを検知して警告することができます。

ホスト侵入検知システム (HIDS) は、 ラップトップ、ルーター、サーバーなどの特定のエンドポイントにインストールされます。HIDS は、そのデバイスとの間のトラフィックを含む、そのデバイス上のアクティビティのみを監視します。HIDS は通常、重要なオペレーティング システム ファイルのスナップショットを定期的に取得し、これらのスナップショットを経時的に比較することによって機能します。HIDS は、ログ ファイルの編集や構成の変更などの変更を検知すると、セキュリティ チームに警告します。

セキュリティ・チームは、ネットワーク・ベースの侵入検知システムとホスト・ベースの侵入検知システムを組み合わせて使用することがよくあります。NIDSはトラフィック全体を監視しますが、HIDSは価値の高い資産をさらに保護できるセキュリティ対策となります。HIDSは、感染したデバイスからランサムウェアが拡散するなど、ネットワーク・ノードが侵害された場合に悪意のあるアクティビティを検知するのにも役立ちます。

NIDSとHIDSが最も一般的ですが、セキュリティ・チームは特殊な目的で他のIDSを使用することもできます。プロトコルベースのIDS（PIDS）は、サーバーとデバイス間の接続プロトコルを監視します。PIDSは、HTTPまたはHTTPS接続を監視するためにWebサーバー上に設置されることが多いです。

アプリケーション プロトコル ベースの IDS (APIDS) は アプリケーション層で動作し、アプリケーション固有のプロトコルを監視します。APIDS は、SQL インジェクションを検出するために、Web サーバーと SQL データベースの間に配置されることがよくあります。