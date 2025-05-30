DDoS攻撃は、組織のアプリケーション、Webサイト、サーバー、その他のリソースをオフラインにし、ユーザー向けのサービスを中断し、ビジネスの損失や評判の低下という点で多額の費用がかかる可能性があります。

DDoS攻撃により、組織によるサービス・レベル契約（SLA）の履行が妨げられ、顧客が離れてしまう可能性もあります。組織のシステムがオンデマンドで利用できない場合、ユーザーは他社に乗り換えてしまう可能性があります。

これらのサイバー脅威は、金融サービスや公共ユーティリティーなどの重要なインフラを標的にすることが増えています。最近の研究では、重要なインフラに対するDDoS攻撃が過去4年間で55%増加したと報告されています。

さらに、DDoS攻撃は、さらに被害の大きいサイバー攻撃の隠れ蓑として使用されることがよくあります。たとえば、ハッカーは、サイバーセキュリティー・チームがDDoS攻撃に取り組んでいる間に、ネットワークにランサムウェアをデプロイできるように、被害者の注意をそらすためにDDoS攻撃を開始することがあります。

DDoS軽減ソリューションとDDoS保護サービスは、組織がこれらの攻撃の多くを完全に阻止し、主要なセクターやサービスの停止を防ぐ上で役立ちます。攻撃を阻止できない場合、ダウンタイムを大幅に短縮して、事業継続性の確保に貢献します。

最新のDDoS防御ソリューションは、オンプレミスとクラウドベースの両方の資産を保護するのに役立つため、組織は場所に関係なくリソースを保護できます。