SLAは通常、ベンダーと外部顧客の間で結ばれますが、企業が社内で部門またはチーム間の合意を正式に締結するためにSLAを使用することもあります。

SLAはアウトソーシング契約や情報技術（IT）ベンダー契約の重要な部分であり、業務関係の進め方についてのエンドツーエンド・ビューとなり、すべての利害関係者がサービス契約を正確に理解するうえで役立ちます。

SLAは顧客の期待を設定し、プロバイダーに責任を持たせ、最終的にはエンドユーザーエクスペリエンスの最適化に役立つうえ、よりシームレスな業務関係への道を整え、不確実性や争点を初期の時点で解決し、関係者全員の利益を保護することができます。