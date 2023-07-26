情報セキュリティーとは

1977年に米国標準技術研究所（NIST）によって初めて提唱されたCIAトライアドは、組織が情報システムを保護するためのテクノロジー、ポリシー、およびプラクティスを選択する際の指針となることを目的としています。CIAトライアドには、次の要素が含まれています。

機密性（Confidentiality）

完全性（Integrity）

可用性

機密性とは、当事者がアクセス権限のないデータにアクセスできないようにすることを意味します。

機密性は、企業のデータの多くにアクセスできる特権を持つインサイダー（内部関係者）から、一般の人々が閲覧することを許可または許可されている情報のみを閲覧する権限を与えられたアウトサイダー（部外者）まで、ユーザーの範囲を定義するものです。

個人情報は非公開のままにしておく必要があります。機密データは機密情報です。許可されていない人が保護されたデータのパスワードを取得した場合、それは機密性の侵害になります。

完全性とは、企業のデータベースに含まれるすべての情報が完全かつ正確であることを保証することを意味します。

完全性への取り組みは、不正な追加、変更、削除などによるデータの改ざんを阻止することを目的としています。データの完全性は、データを意図的に変更する敵対者と、不正な方法でデータを変更する善意のユーザーの両方を防ぐために適用されます。

可用性は、ユーザーが必要なときに、アクセスが許可されている情報にアクセスできるようにします。

可用性は、情報セキュリティーの方法や方針によって、権限のあるデータへのアクセスが妨げられないようにするものです。組織のサイトがダウンしないように、ハードウェアとソフトウェアの堅牢性を確保する取り組みなど、可用性の多くは簡単なものです。