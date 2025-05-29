アラート疲労のリスクは理論的なものではありません。それは、患者の安全性に関わるインシデント、セキュリティー侵害、業務の中断、規制コンプライアンスの不履行といった形で現れます。プロフェッショナルは、直面するアラートの膨大な量によってアラート・システムへの信頼を失い、通知を無視したり、遅らせたり、無効にしたりするようになります。



ある衝撃的な医療事例では、よく使用されている抗生物質が39倍の過剰量で一人の子どもに投与されました。システムは複数のアラートを発しましたが、当直中に継続的なアラートに圧倒されていた臨床医たちは、それらを無視しました。問題はデータではなく、アラーム疲労（臨床現場に特有のアラート疲労の一形態）でした。

サイバーセキュリティーでは、このパターンが繰り返されています。SOCは、毎日数万件とはいかなくても、数千件のアラートを受信しています。この過負荷により、対応の遅れやデータ侵害への脆弱性の増大を招く可能性があります。

悪意のある攻撃者はアラート疲労を悪用する術を身につけており、大量の低優先度イベントを発生させてアナリストの注意をそらし、悪意ある活動を目立たない形で隠す「アラート・ストーミング」と呼ばれる手法を用いることもあります。

他の業種も無縁ではありません。エネルギー分野では、セキュリティー・アラートの見落としが送電網のダウンタイムにつながる可能性があります。金融分野では、アラートが多すぎるとインシデント対応の妨げになります。この危険は特定の業界に限られたものではなく、リアルタイムの人間による介入が不可欠なあらゆる分野に共通しています。

そして現在、人工知能（AI）が業務の中核を担うようになり、その重要性はさらに高まっています。アラート疲労は、無関係なデータをシステムに送り込み、優先順位付けのワークフローを圧迫し、膨大なデータ環境において実際の脅威を検知する能力を損なうことで、これらのシステムの信頼性を脅かします。

アラート疲労を放置すると、以下のような深刻な影響を及ぼす可能性があります。