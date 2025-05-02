OpenTelemetryの概要

OpenTelemetryは、OpenTracingとOpenCensusの分散トレーシング機能を1つのツールに統合することで作成されました。OpenTracingは、Cloud Native Computing Foundation（CNCF）によって設計されたオープンソース・プロジェクトで、エンジニアがアプリケーションに分散トレーシングのインスツルメンテーションを追加するためのベンダー中立のAPIを提供するものでした。また、テレメトリー・データの一貫性を確保するためのセマンティック規約を定めていました。

しかしOpenTracing自体はOpenTelemetryと異なり、トレーシングの実装ではありませんでした。むしろ、プラットフォーム間の互換性を最大化するためにトレーシングシステムが実装できるインターフェースを提供していました。OpenTracingは機能していないプロジェクトですが（現在ではOpenTelemetryへの移行が奨励されています）、さまざまなソフトウェアやトレース・ソリューションが依然としてそのAPIに依存しています。

OpenCensusは、Google社がアプリケーションのメトリクスと分散トレースを収集するために開発した一連のインストルメンテーション・ライブラリーで、さまざまなバックエンドにリアルタイムでデータをエクスポートできます。一貫したプロパゲーション・タグとメタデータを使用してデータを収集します。この概念は現在「リソース」としてOpenTelemetryに存在しています。

OpenCensusでは、アプリケーションは特定の要件に基づいてデータをインポートおよびエクスポートでき、メトリクスやトレースをオブザーバビリティー・バックエンドに送信する方法に柔軟性を持たせることができます。OpenCensusはOpenTracingのように正式に廃止されたわけではなく、現在も定期的なメンテナンスやセキュリティー更新が行われています。しかし、積極的な開発は大部分がOpenTelemetryに移行しています。

両プロジェクトは、同じ課題に取り組むことを目的としていました。当時、開発チームにはコードにインスツルメンテーションを施し、テレメトリー・データをバックエンドのオブザーバビリティー・ツールに送信する標準的な方法がありませんでした。

しかし、どちらのプロジェクトも単独ではこの課題を解決できませんでした。そのためCNCFはOpenTelemetryプロジェクトを支援し、両ソリューションの優れた機能を統合しました。OpenTelemetryは、OpenTracingのAPI標準化とOpenCensusのデータ収集機能を統合し、テレメトリー・データをバックエンドのオブザーバビリティー・プラットフォームに送信、収集、転送するための単一の統合プラットフォームを提供します。