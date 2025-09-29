ハイブリッドクラウド・アーキテクチャーとは

今日のハイブリッドクラウド・コンピューティングに対するアプローチには、オンプレミスやプライベートクラウドおよびパブリッククラウドのデータとリソースの検出・運用・管理を行う統合プラットフォームが含まれています。 ハイブリッドクラウド・プラットフォームとツールの組み合わせにより、コンピューティングやストレージ、ネットワーク、データベース、アナリティクス、セキュリティ機能が統合され、多様なハイブリッドクラウド環境全体で一貫性と信頼性を確保できます。

事前構成済みのハードウェアとソフトウェアおよびサービスを備えた一般的なハイブリッドクラウド・プラットフォームには、AWS Outposts、Google Cloud Platform、VMware Hybrid Cloud、Red Hat OpenShiftなどがあります。 各プラットフォームには通常、 Kubernetesなどの標準のクラウド・ テクノロジーが組み込まれており、コンテナベースのサービスやその他のソフトウェアベースの機能をオーケストレーションします。 これらのリソースを1か所で監視・割当・管理するための統合管理ツールは、複数の監視ツールとデータ・フィードを単一のインターフェースに統合するために使用されるITとネットワーク管理ストラテジーを提供します。

ハイブリッドクラウド管理プラットフォームに関連する重要な機能の概要は次のとおりです。

リソース管理：ハイブリッドクラウド管理サービス・ツールは、アプリケーション要件に基づいて、クラウド環境間でリソースを割り当て・再割り当てするのに役立ちます。 たとえば、金融機関などの組織は、プライベートクラウドを使用して顧客の機密情報を保管し、パブリッククラウドを使用してモバイル・バンキング・アプリなどの新しいアプリケーションをテストできます。

ワークロード・オーケストレーション：ハイブリッドクラウド・アーキテクチャーは、コンテナ・オーケストレーション・ツール（KubernetesやDocker Swarmなど）を使用して、コンテナ化されたワークロードを自動化します。これらのテクノロジーは、開発者がさまざまな場所にあるサーバーのクラスター上でコンテナを迅速にデプロイ・実行・同期するのに役立ちます。 また、コンテナ化されたワークロードの拡張性も強化されます。DevOpsなどのチームは、必要に応じてコンテナ化されたアプリケーションを実行するKubernetesクラスターを自動的に追加できるため、ダウンタイムを短縮し、パフォーマンスを最適化できます。

データ統合：ハイブリッド環境は、さまざまなソースからデータを収集・処理するため、複数のソース・システムからのデータを結合して、統一されたビューに表示するデータ統合が必要になります。

ハイブリッドクラウド向けのデータ管理ソリューションには、人工知能（AI）と機械学習を使用してデータを収集・管理・分析するためのデータ分析ソフトウェア・プラットフォームが含まれます。 これらのデータ統合ツールの多くには、ハイブリッド環境の多様なテクノロジー上で実行され、複数のソース・システムのデータを組み合わせて統一されたビューに表示するデータ・ファブリックの設計概念が組み込まれています。

データ・ガバナンス：データ・ガバナンス・ツールは、組織がコンプライアンスと規制基準に従ってデータの保管・管理・使用方法を規定するポリシーとプロトコルを作成・維持するための、ハイブリッドクラウド・アーキテクチャーの追加のテクノロジー・レイヤーを提供します。

セキュリティー：ハイブリッドクラウド・セキュリティーには、データとアプリケーションがオンプレミス、プライベートクラウド、パブリッククラウド・プラットフォームの組み合わせを流れる環境において組織の機密情報を保護するためのテクノロジーとベスト・プラクティスが含まれます。 ハイブリッドクラウド・アーキテクチャーのセキュリティー・レイヤーには、暗号化やネットワーク認証、管理ソフトウェアなどの技術的なコントロールが含まれます。