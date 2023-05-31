分散トレーシングとは

ここまでで分散トレーシングとはどのようなものであるかを理解できたので、ここからはその仕組みについて詳しく説明します。モノリシック・アプリケーションとは異なり、マイクロサービス環境は分散バックエンド上で実行されるため、要求の全プロセスを追跡することはさらに困難になります。ありがたいことに、分散トレーシングは、ユーザーのアクションをステップごとに追跡し、フロントエンドからバックエンドまでアプリケーションにどのような影響があるかを監視できます。

分散トレースは、マイクロサービス・アーキテクチャーをインストルメント化することから始まります。OpenTelemetryなどのオープンソース・ツールを使用して、計測およびテレメトリ収集プロセスを開始できます。

次に、開発者は、トレース・データを追跡して各トランザクションに固有の識別子をタグ付けするコードをサービスに実装する必要があります。エンコードされたトレース・コンテキストは、アプリケーション環境全体にわたって、あるサーバーから別のサーバーに渡されます。トランザクションの行程中、トランザクションに付けられた識別子により、顧客体験を可視化できます。

分散トレーシング・ツールは、イベントがサーバーを通過するときに、イベントによってトリガーされた後の各アクティビティーまたはセグメントを追跡します。1つのスパンが収集されると、次のスパンに移動し、これを繰り返します。これらのスパンは通常、親スパンから始まり、子スパンへと移動します。

ツールはこれらのアクションを整理し、カスタム属性、タイムスタンプ、メタデータなどの関連するメトリクスを収集します。通常、分散トレーシング・ツールを使用すると、このデータはフレーム・グラフまたはウォーターフォール・ビュー形式で視覚化できます。これらのグラフは、エンジニアが分散システムのどの部分にボトルネック、速度低下、またはパフォーマンスの問題が発生しているかを判断するのに役立ちます。

最後に、分散トレーシング・ツールと可観測性プラットフォームを組み合わせて、アプリケーションをエンドツーエンドで監視できるようにする必要があります。Instanaのようなプラットフォームを導入すると、データの抽出と処理が容易になり、アプリケーションのエラーを解決するための適切な次のステップに進むことができます。