過去数十年にわたり、ITチームは主にAPMツールに依存してアプリケーションの監視とトラブルシューティングを行ってきました。APMには、アプリケーションのパフォーマンス監視が含まれますが、これらに限定されない、アプリケーションの性能の問題の特定に役立つアプリケーションおよびシステムデータを定期的にサンプリングして集約します。

APMは、主要業績評価指標（KPI）に関連するテレメトリーを分析し、成果を読みやすいダッシュボードにまとめます。これにより、システムパフォーマンスの問題を引き起こす、または引き起こす恐れのある異常状態をオペレーションおよびサポートチームに警告することができます。

APMツールは、モノリシック・アプリケーションと従来の分散アプリケーションの監視とトラブルシューティングに効果的です。これらの構成では、定期的に新しいコードがリリースされ、ワークフローならびにアプリケーション・コンポーネント、サーバー、関連リソース間の依存関係はよく知られているか、比較的簡単に追跡可能です。

しかし、今日では、組織はデジタル・トランスフォーメーションを採用しつつあります。アジャイル開発や継続的統合と継続的デプロイメント（CI/CD）、DevOpsなどの最新の開発手法への移行が急速に進み、Dockerコンテナやサーバーレス機能などのクラウドネイティブ・テクノロジーも採用されています。

最新のアプリケーションは、多くの場合、マイクロサービス・アーキテクチャに依存しており、多くの場合コンテナ化されたKubernetesクラスター内で実行されます。その結果、開発者はこれまでよりも早く、より多くのサービスを市場に投入できるようになっています。

しかし、それを行う際に、アーキテクチャー全体に新しいアプリケーション・コンポーネントをデプロイします。これらのコンポーネントはさまざまな言語やデータ形式で動作し、サーバーレス機能で見られるように、さまざまな持続時間（場合によっては数秒または数秒の単位）で機能します。つまり、複数のランタイムがあり、各ランタイムがアーキテクチャー内の異なる場所にログを出力することになります。

APM（アプリケーション・パフォーマンス管理）の1分に1回のデータ・サンプリングと従来の監視プロトコルでは、このような膨大な量のデータに対応できません。

この代わりに、企業は、オブザーバビリティー・ツールが提供するきめ細かい大量の自動テレメトリーとリアルタイムの洞察の生成を必要としています。これらのツールを使用することで、開発チームはネットワーク上のすべてのアプリケーション、ユーザー・リクエスト、データ・トランザクションについて、リアルタイムで忠実度が高く、コンテキストが豊富で完全に関連付けられた記録を作成して保管できるようになります。