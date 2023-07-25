DevOps、サイト信頼性エンジニアリング、プラットフォーム、ITOps、開発者の各チームはすべて、アプリケーションのパフォーマンスを維持しながら、これまで以上に高速かつスマートに運用するというプレッシャーにさらされています。近年、大きな進歩が見られた分野の一つが、オブザーバビリティーです。これは、ITチームのインシデント防止への取り組み方に革命をもたらしました。

しかし、一部の時代遅れの概念は続いており、現代のソフトウェア・エンジニアリング・チームの生産性と成功を制限しています。

このブログ記事では、「監視を省略してログだけに頼ることができる」というオブザーバビリティーにまつわる俗説について明らかにします。

IBMのブログ・シリーズでは、これまでに以下のオブザーバビリティーに関する俗説が事実ではないことを説明してきました。