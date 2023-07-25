DevOps、サイト信頼性エンジニアリング、プラットフォーム、ITOps、開発者の各チームはすべて、アプリケーションのパフォーマンスを維持しながら、これまで以上に高速かつスマートに運用するというプレッシャーにさらされています。近年、大きな進歩が見られた分野の一つが、オブザーバビリティーです。これは、ITチームのインシデント防止への取り組み方に革命をもたらしました。
しかし、一部の時代遅れの概念は続いており、現代のソフトウェア・エンジニアリング・チームの生産性と成功を制限しています。
このブログ記事では、「監視を省略してログだけに頼ることができる」というオブザーバビリティーにまつわる俗説について明らかにします。
IBMのブログ・シリーズでは、これまでに以下のオブザーバビリティーに関する俗説が事実ではないことを説明してきました。
基本的な答えは、ログは手動の性質があるため、面倒でエラーが発生しやすく、時間がかかるということです。ログはシステム動作を理解するために長い間使用されてきましたが、チームが問題を解決したりリアルタイムで調整を行ったりする必要がある場合には、あまり役に立ちませんでした。たとえば、運用環境、QA、またはステージング環境では、デバッグ・モードを実行するとログに課題が生じます。事前に必要なデータが備わった正確な場所に適切な計装がなければ、リアルタイムの変更を行ったり、その動作を観察したりすることは不可能です。つまり、コードを実装するだけでなく、実際のコードを検証しながらコンテキストを再構築することも含む、多大な手作業が必要になります。
ログを使用して個々のトランザクションを追跡するために（モノリシックなWebサーバーのリクエスト・ログでどのように行われたかなど）、通常、アプリケーションのトランザクション速度、すべてのマイクロサービス、ネットワークとストレージ、および数週間のデータ保持にかかる費用を考慮する必要があります。もちろん、これらはすべて多額の支出につながります。
問題への正確なロードマップを提供する高度なオブザーバビリティー・ソリューションがあれば、ログをじっと見つめている必要はありません。
つまり、ログだけを使用すると速度が遅くなりすぎるということです。システムの監視は非常に重要であり、監視データ、トレース、ログ情報を完璧に組み合わせたリアルタイム監視機能を提供する高度なソリューションが現在存在します。これらのソリューションは、重要な情報をすべて取り込むだけでなく、その他の必要なデータもすべて自動的にキャプチャします。リアルタイムのオブザーバビリティにより、大規模なロギングの必要がなくなります。大規模なロギングには、デバッグや問題の根本原因の特定など、さまざまな課題がありました。さらに、トランザクション・ログを保管するには、すべてのデータを理解するために多大な分析作業が必要になります。
ログ監視ツールは、かつては個々のトランザクションを追跡するための基本であると考えられていましたが、マイクロサービス環境では大きな課題に直面しています。IBMのオートメーション・バリュー・サービス担当VPのChris Farrell氏は最近、LinkedInの記事「Logging is the New Floppy Disk」で、可観測性の状況がどのように進化してきたかについて説明しました。
リアルタイムのオブザーバビリティーは、効率的な開発、プロアクティブなトラブルシューティング、効果的なモニタリングを推進する上で極めて重要な要素として台頭しています。ログに広範に依存している状態からリアルタイムの観測に移行することで、組織は大きなメリットを解き放つことができます。高度なオブザーバビリティー・プラットフォームは、パフォーマンス・メトリクス、構成データ、および監視対象のシステムから直接イベントを活用して、重要なデータを選択的に取り込みます。
リアルタイム監視により、従来のログ分析では得られないタイムリーな洞察が得られます。リアルタイムのストリーミングと分析のソリューションを実装することで、タイムリーな監視とアラートが可能になり、オブザーバビリティーが向上します。
リアルタイムとは、データを瞬時にキャプチャして処理し、即座に洞察と視覚化を提供する能力を指します。オブザーバビリティーの文脈では、リアルタイム機能は多くのメリットをもたらす、より現代的なアプローチを提供します。
メトリクス、ログ、トレースは重要なコンポーネントですが、それらはより大きなストラテジーにおける実装の詳細にすぎません。だからこそ、さまざまな種類のデータを効果的に利用し、新たな次元のオブザーバビリティーを探求することに注意を移す必要があります。リアルタイムのオブザーバビリティーは、開発プロセスと運用成果を大幅に向上させることができます。このアプローチを採用すると、組織は次のエクスペリエンスを得ることができます。
オブザーバビリティーを再定義し、リアルタイムの洞察力を活用してイノベーションと運用の卓越性を推進する時が来ました。
IBMのオブザーバビリティー・ソリューションであるIBM Instanaは、クラウドネイティブ向けに特別に構築されており、モバイル、Web、アプリケーションおよびインフラストラクチャー全体の論理的および物理的な依存関係のコンテキストで、高忠実度データ（1秒単位の粒度やエンドツーエンドのトレースなど）を自動的かつ継続的に提供するように設計されています。当社のお客様は、リアルタイムのオブザーバビリティーを使用して具体的な成果を達成しています。
次のブログにご期待ください。このブログでは、オブザーバビリティーに関するさらに別の一般的な俗説の誤りを暴きます。今回は、オブザーバビリティーはSREにとってのみ価値があるという概念に挑戦します。より幅広いメリットと用途を発見できるでしょう。
