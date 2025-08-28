オブザーバビリティーとは、外部アウトプット、特にテレメトリーに関する情報のみから、複雑なシステムの内部状態や状況を把握する能力を指します。

オブザーバビリティー・システムでは、ITチームはシステムのパフォーマンスをより簡単に監視および分析できます。たとえば、アプリケーション、オンプレミス・データセンター、クラウド環境など、組織の技術スタック全体でデータがどのように流れるか、またボトルネックが発生する可能性のある場所はどこなのかを正確に把握できます。この知見により、チームは問題をより迅速に特定して修正し、一般に、より強力で回復力のあるシステムを構築できます。

オブザーバビリティーの本質は、未加工データを実行可能な知見に変換することです。ただし、従来の監視アプローチ（事前定義されたメトリクスと事後的なトラブルシューティングに重点を置く）とは異なり、オブザーバビリティーでは先見的なアプローチが採用されています。

オブザーバビリティー・ツールは、幅広いデータ・ソースからのデータ収集を利用して、より詳細な分析を実施し、問題解決を加速します。さまざまなネットワーク・コンポーネント（コンテナ、Pod、マイクロサービスなど）からテレメトリーやその他のデータを収集し、開発チームにコンポーネントの正常性とパフォーマンス、およびそれらが属する大規模システムの正常性とパフォーマンスの総合的なビューを提供します。

テレメトリーには、ログ、メトリクス、トレースというオブザーバビリティーの「３つの柱」があります。

ログは、ネットワークおよびソフトウェア・システム内で起こっていることの詳細な記録です。ログは、何が起こったか、いつ起こったか、ネットワークのどこで起こったかに関する詳細な情報を提供します。

メトリクスは、システムのパフォーマンスやリソース使用状況を数値で評価するメトリクスです。特定のデータ型や主要業績評価指標（KPI）を捉えることで、レイテンシー、パケット損失、帯域幅の可用性、デバイスのCPU使用率など、システムの健全性を俯瞰的に把握することができます。

トレースは、すべてのユーザー・リクエストがネットワークを通過する過程をエンド・ツー・エンドで記録したものです。トレースは、データ・パケットが複数のデバイスやシステムを通過する際のパスと動作に対する洞察を提供するので、分散環境を理解する上で不可欠です。

監視ツールとは異なり、オブザーバビリティープ・ラットフォームは先見的な方法でテレメトリーを使用します。DevOpsチームとサイト信頼性エンジニア（SRE）は、オブザーバビリティーを使用してテレメトリーをリアルタイムで相関させ、システムの正常性の完全なコンテキストビューを取得します。これにより、チームはシステムの各要素と、さまざまな要素が互いにどのように関連しているかをよりよく理解できます。

依存関係を含むIT環境の包括的なビューを提供することで、オブザーバビリティー・ソリューションは、システム・イベントの「内容」、「場所」、「理由」、そしてそのイベントが環境全体のパフォーマンスにどのような影響を与えるかをチームに示すことができます。また、システム内に出現する可能性のあるテレメトリーの新しいソース（たとえば、ソフトウェア・アプリケーションへの新しいアプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）呼び出し）を自動的に検出することもできます。

テレメトリーとデータ相関機能は多くの場合、ソフトウェア・エンジニアとDevOpsチームがアプリケーションのな機能を実装する方法を決定します。また、アプリケーション、デバッグ・プロセス、および問題解決も同様に実装されます。これらのツールにより、ITチームは問題が大きくなる前に検知して対処できるようになり、シームレスな接続、最小限のダウンタイム、最適化されたユーザー体験を実現できます。

ただし、開発者が将来のオブザーバビリティーの実践に組み込めるフィードバックも提供されるため、オブザーバビリティー・エンジニアリングにも不可欠なものとなります。