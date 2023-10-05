SLOは、サービスのある側面の定量的なメトリクスであるサービス・レベル・インジケーター（SLI）を使用して測定されます。SLOは、サービス・プロバイダーと顧客の間のより広範な契約（サービス・レベル契約（SLA））の一部であり、顧客がプロバイダーに期待できるサービスのレベルを概説し、目標が達成されない場合のペナルティーを明確化します。



サービス・レベルがビジネス要件と顧客の要望に一致するようにするには、サイト信頼性エンジニアリング（SRE）チーム、DevOpsチーム、ITチームおよびその他の関連するチームが、各アプリケーションにおける重要なユーザー・ジャーニー、つまりエンド・ユーザーが目的の結果に到達できるようにするインタラクションを把握する必要があります。

SLO（およびSLA）を成功させるには社内の承認が不可欠であり、製品マネージャー、DevOpsチームおよび問題管理チーム、インフラストラクチャー担当エンジニアなど、複数の関係者がSLOの決定に参加することが欠かせません。フォーカス・グループ、調査、顧客からの苦情、SNSを通じて、外部の関係者も議論に参加することが重要です。

SLOの重要なロジックは、サービスの信頼性がユーザーの満足度につながり、それがより大きなビジネス・チャンスをもたらすというものです。測定可能な信頼性目標を設定すると、組織は快適で効率的なユーザー・エクスペリエンスと合理的なコストのバランスをとることができます。つまり、必要または期待を超えるサービス・レベルでIT予算を超過することがなくなります。

SLOは、サービス品質（QoS）と信頼性の目標を具体的かつ測定可能な客観的な言葉で定義するため必要です。この基準は、最高のパフォーマンス・レベルを定義するものではなく、可能な限り最高のパフォーマンス基準と、最低限受け入れられるパフォーマンス基準の範囲を定義するものである1。

SLOの目的は、米国のコンピューター関連のメディア企業であるO`Reilly Media社が発表したクラウド・エンジニアが知っておくべき97のこと（ibm.com外部へのリンク）にうまくまとめられています。この中で、O`Reilly Media社は次のように述べています。「信頼性、イノベーション速度、コストの間のトレードオフを経営陣が即座かつ理解できるようにするにはどうすれば良いでしょうか。この答えとなるのが、SLOです。SLOは、クラウド・コスト、変更速度、外部リスクの間のトレードオフのバランスをとる明確な信頼性ガイドラインを作成します」。