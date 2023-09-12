オブザーバビリティーに関する俗説の誤りを暴く – パート5：オブザーバビリティー主導のオートメーションがなくても、オブザーバブルなシステムは作成可能

IBM のオブザーバビリティーソリューションであるIBM Instanaは、クラウドネイティブ向けに特別に構築されており、モバイルとWeb、アプリケーション、インフラストラクチャー全体の論理的および物理的な依存関係のコンテキストで、1 秒単位の粒度とエンドツーエンドのトレースを備えた高忠実度のデータを自動的かつ継続的に提供するように設計されています。

IBMのお客様は、リアルタイムのオブザーバビリティーを使用して具体的な成果を達成しています。

「私たちのチームは、一日中バグを解決する代わりに、新機能とロードマップの計画により多くの時間を費やすことができます。」– Eddie Castillo氏、マーケティング責任者、ExaVault Inc.

チームはまた、 ExaVault社がInstanaの使用を開始して以来、顧客に影響を与えるバグの平均解決時間（MTTR）が56.6%減少したと指摘しました。さらに、プラットフォームの速度低下とダウンタイムが大幅に減少しました。以前は99.51%の稼働率でしたが、現在は99.99%となっています。「当社は設定した目標を達成する見込みです」とFite氏は説明します。「これを可能にしたのは、問題を以前よりも可視化できるようになったことが挙げられます。」

「エージェントのデプロイとメンテナンスが非常に簡単な点が気に入っています。運用上のオーバーヘッドはありません」–Grégory Schiano、最高技術責任者、Altissia社

