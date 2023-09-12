オブザーバビリティーに関する俗説の誤りを暴く – パート5：オブザーバビリティー主導のオートメーションがなくても、オブザーバブルなシステムは作成可能

IBMのブログ・シリーズでは、これまでに以下のオブザーバビリティーに関する俗説が事実ではないことを説明してきました。
この投稿では、自動化によって実現されるオブザーバビリティーがなくても観測可能なシステムを作成できるという、オブザーバビリティーの可能性を制限するもう1つの誤解を取り上げます。
オブザーバビリティー主導のオートメーションがなくても、オブザーバブルなシステムは作成できるという考えは、現代のIT運用においてオブザーバビリティー主導のオートメーションが果たす重要な役割を過小評価していることから、誤った俗説です。
今日の複雑かつ動的な環境では、従来の手動アプローチでは、サイト信頼性エンジニアリング（SRE）やDevOpsのプラクティスに求められる俊敏性、正確性、拡張性を実現できません。
オブザーバビリティーに主眼を置いた自動化により、監視データと遠隔測定データからのリアルタイムのインサイトを活用して、インテリジェントな自動化プロセスに情報を提供できます。この相乗効果により、チームは異常を検知し、問題を予測し、プロアクティブに対応し、継続的なサービスの可用性と信頼性を確保できます。インシデント対応、リソースのスケーリング、構成の調整を自動化することで、組織は業務を合理化し、人的エラーを削減し、サイト信頼性エンジニアリング（SRE）とDevOpsの哲学において不可欠な迅速な反復と導入を実現できます。
パフォーマンスの高いIT部門は、ソフトウェアをより頻繁にリリースする傾向にあり、手作業でそれを維持しようとすることは、持続可能でもスケーラブルでもありません。また、さまざまなテクノロジーを使用しているため、新しいアプリケーションのセットアップや構成を支援する対象分野の専門家（SME）が常に待機しているとは限りません。実際、自動セットアップとインストールにより、手動エラーが排除され、導入時間が短縮され、さまざまな環境間の一貫性が向上します。
オートメーションにより、機械学習アルゴリズム、異常検知技術、予測分析によって根本原因分析プロセスが効率化され、人間のオペレーターが見逃す可能性のあるパターンや異常を特定するのに役立ちます。自動分析により、根本原因の特定に必要な時間が短縮され、検知の精度が向上するため、解決時間の短縮につながります。自動化によってもたらされるメリットには次のようなものがあります。
IBM のオブザーバビリティーソリューションであるIBM Instanaは、クラウドネイティブ向けに特別に構築されており、モバイルとWeb、アプリケーション、インフラストラクチャー全体の論理的および物理的な依存関係のコンテキストで、1 秒単位の粒度とエンドツーエンドのトレースを備えた高忠実度のデータを自動的かつ継続的に提供するように設計されています。
IBMのお客様は、リアルタイムのオブザーバビリティーを使用して具体的な成果を達成しています。
「私たちのチームは、一日中バグを解決する代わりに、新機能とロードマップの計画により多くの時間を費やすことができます。」– Eddie Castillo氏、マーケティング責任者、ExaVault Inc.
チームはまた、 ExaVault社がInstanaの使用を開始して以来、顧客に影響を与えるバグの平均解決時間（MTTR）が56.6%減少したと指摘しました。さらに、プラットフォームの速度低下とダウンタイムが大幅に減少しました。以前は99.51%の稼働率でしたが、現在は99.99%となっています。「当社は設定した目標を達成する見込みです」とFite氏は説明します。「これを可能にしたのは、問題を以前よりも可視化できるようになったことが挙げられます。」
「エージェントのデプロイとメンテナンスが非常に簡単な点が気に入っています。運用上のオーバーヘッドはありません」–Grégory Schiano、最高技術責任者、Altissia社
フルスタックの可視性とクラウドの依存関係をリアルタイムで監視する機能によってオブザーバビリティーのプラクティスを強化したい場合は、デモをリクエストしてください。
