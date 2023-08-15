オブザーバビリティーに関する俗説の誤りを暴く – パート4：オブザーバビリティーは常に高価である

「オブザーバビリティーは常に効果である」という俗説は、最新のシステムにオブザーバビリティーを実装するための費用対効果の高いオプションが多様にあるためです。

実際の事例からインサイトを引き出すと、主要暗号通貨取引所は、システムに必要なインサイトを維持しながら、オブザーバビリティーのコストを最適化するという課題に直面しました。Gergely Orosz氏のブログ記事では、この会社が2022年にオブザーバビリティー・ベンダーから6,500万米ドルの請求を受けたものの、その後、高価なツールの使用から、より費用対効果の高いオブザーバビリティー・ソリューションの採用に切り替えた経緯が強調されています。この投稿では、企業がオブザーバビリティー・ツールを慎重に評価し、価格だけではなくその価値に焦点を当てることを強調しています。また、費用の高騰を防ぐため、オブザーバビリティーに対して思慮深いアプローチをとる重要性も取り上げています。

オブザーバビリティー・ツールのベンダーは、さまざまな予算の企業への対応が重要であることを理解しています。すべてのツールが使用量ベースの料金体系モデルを守ってわけではなく、顧客へのオプションは多様です。

IBM Instanaを例にすると、このプラットフォームは体系的なサブスクリプション・プランなど、調整可能な料金体系の代案を提供します。これらのプランにより、企業は選んだパッケージに従ってコストを予測し、オブザーバビリティーの取り組みの予算編成を単純化し、予想外の料金を回避できます。