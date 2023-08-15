オブザーバビリティーに関する俗説の誤りを暴く – パート4：オブザーバビリティーは常に高価である

IBMのブログ・シリーズでは、これまでに以下のオブザーバビリティーに関する俗説が事実ではないことを説明してきました。
この記事では、「オブザーバビリティーは常に高価である」という誤解に焦点を当てます。コスト効率の高いオブザーバビリティー・ソリューションの重要性を強調します。さらに、ベンダー・リファレンスとしてIBM® Instanaについて掘り下げ、6,500万米ドルという多額の支出と、その後のより費用対効果の高いオブザーバビリティーへの移行を経験した顧客から貴重な洞察を抽出します。
IBMニュースレター
AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
「オブザーバビリティーは常に効果である」という俗説は、最新のシステムにオブザーバビリティーを実装するための費用対効果の高いオプションが多様にあるためです。
実際の事例からインサイトを引き出すと、主要暗号通貨取引所は、システムに必要なインサイトを維持しながら、オブザーバビリティーのコストを最適化するという課題に直面しました。Gergely Orosz氏のブログ記事では、この会社が2022年にオブザーバビリティー・ベンダーから6,500万米ドルの請求を受けたものの、その後、高価なツールの使用から、より費用対効果の高いオブザーバビリティー・ソリューションの採用に切り替えた経緯が強調されています。この投稿では、企業がオブザーバビリティー・ツールを慎重に評価し、価格だけではなくその価値に焦点を当てることを強調しています。また、費用の高騰を防ぐため、オブザーバビリティーに対して思慮深いアプローチをとる重要性も取り上げています。
オブザーバビリティー・ツールのベンダーは、さまざまな予算の企業への対応が重要であることを理解しています。すべてのツールが使用量ベースの料金体系モデルを守ってわけではなく、顧客へのオプションは多様です。
IBM Instanaを例にすると、このプラットフォームは体系的なサブスクリプション・プランなど、調整可能な料金体系の代案を提供します。これらのプランにより、企業は選んだパッケージに従ってコストを予測し、オブザーバビリティーの取り組みの予算編成を単純化し、予想外の料金を回避できます。
Instanaなどのベンダーは透明性の高いサブスクリプション・プランを提供しており、オープンソースのツールやクラウド・プロバイダー（PrometheusやGrafanaなど）はコスト削減のためのさらなる手段を提供しています。セットアップと管理にある程度の労力が必要な場合がありますが、予算に見合った費用対効果の高い選択肢となる可能性があります。
何を選択するとしても、ストレージ、四半期ごとの料金、取り込み、開発者の関与（つまり、開発者が費やすことになる時間とリソースの量）を含む、総所有コストを把握していることを確認しましょう。
次にあげるのは、オブザーバビリティー・ソリューションを計画するときに探すべきオプションです。
IBMのオブザーバビリティー・ソリューションであるIBM Instanaは、クラウドネイティブ向けに特別に構築されており、モバイルとWeb、アプリケーション、インフラストラクチャー全体の論理的および物理的な依存関係のコンテキストで、1秒単位の粒度とエンドツーエンドのトレースを備えた高忠実度のデータを自動的かつ継続的に提供するように設計されています。当社のお客様は、リアルタイムのオブザーバビリティーを使用して具体的な成果を達成しています。
PRISA Tecnologia社のITアーキテクチャー、オペレーション、セキュリティー、ワークプレース担当ディレクター、Jorge Tome Hernando氏は、Instanaについて次のように語っています。「Instanaは、サービスの実行方法についての包括的なビジョンを提供してくれるので、性能、信頼性、コスト最適化という当社の目標の達成に役立っています。」
フルスタックの可視性とクラウドの依存関係をリアルタイムで監視する機能によってオブザーバビリティー・プラクティスを強化したい場合は、見積をご依頼ください。
次のブログにご期待ください。このブログでは、「SREとDevOpsの生産性を実現できる」というオブザーバビリティーに関するもう1つの一般的な俗説が誤りであることを説明します。オブザーバビリティーにおけるオートメーションのメリットについて学び、Instanaの顧客がオートメーションと高忠実度のコンテキストからどのようなメリットを得ているかを確認してください。
オブザーバビリティーがビジネス成果にどのように直結するかを、豊富なデータとともに解説。オブザーバビリティーの成熟度を高めるための実践的なガイダンスを提供します。
IBM Instana Observabilityを使用すれば、219％のROIを達成し、開発者がトラブルシューティングに費やす時間を90％削減できます。
問題の原因を迅速に特定し、修正します。 リアルタイムの高精度データにより、動的なアプリケーションおよびインフラストラクチャーの環境を完全に可視化できます。
オブザーバビリティーを活用して、クラウドのリソースをプロアクティブに最適化し、パフォーマンスを確保し、コストを節約します。
異種の環境、アプリケーション、ツールセットからのデータを利用して依存関係と関連性を分析し、アプリケーション環境の全体にわたる可視性を提供します。