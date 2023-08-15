オブザーバビリティーに関する俗説の誤りを暴く – パート4：オブザーバビリティーは常に高価である

IBMのブログ・シリーズでは、これまでに以下のオブザーバビリティーに関する俗説が事実ではないことを説明してきました。

この記事では、「オブザーバビリティーは常に高価である」という誤解に焦点を当てます。コスト効率の高いオブザーバビリティー・ソリューションの重要性を強調します。さらに、ベンダー・リファレンスとしてIBM® Instanaについて掘り下げ、6,500万米ドルという多額の支出と、その後のより費用対効果の高いオブザーバビリティーへの移行を経験した顧客から貴重な洞察を抽出します。

なぜこのことが誤った俗説になるのでしょうか。

「オブザーバビリティーは常に効果である」という俗説は、最新のシステムにオブザーバビリティーを実装するための費用対効果の高いオプションが多様にあるためです。

実際の事例からインサイトを引き出すと、主要暗号通貨取引所は、システムに必要なインサイトを維持しながら、オブザーバビリティーのコストを最適化するという課題に直面しました。Gergely Orosz氏のブログ記事では、この会社が2022年にオブザーバビリティー・ベンダーから6,500万米ドルの請求を受けたものの、その後、高価なツールの使用から、より費用対効果の高いオブザーバビリティー・ソリューションの採用に切り替えた経緯が強調されています。この投稿では、企業がオブザーバビリティー・ツールを慎重に評価し、価格だけではなくその価値に焦点を当てることを強調しています。また、費用の高騰を防ぐため、オブザーバビリティーに対して思慮深いアプローチをとる重要性も取り上げています。

オブザーバビリティー・ツールのベンダーは、さまざまな予算の企業への対応が重要であることを理解しています。すべてのツールが使用量ベースの料金体系モデルを守ってわけではなく、顧客へのオプションは多様です。

IBM Instanaを例にすると、このプラットフォームは体系的なサブスクリプション・プランなど、調整可能な料金体系の代案を提供します。これらのプランにより、企業は選んだパッケージに従ってコストを予測し、オブザーバビリティーの取り組みの予算編成を単純化し、予想外の料金を回避できます。

事実：選択できる料金体系モデルが多様にあるため、オブザーバビリティーで破産する必要はない

Instanaなどのベンダーは透明性の高いサブスクリプション・プランを提供しており、オープンソースのツールやクラウド・プロバイダー（PrometheusやGrafanaなど）はコスト削減のためのさらなる手段を提供しています。セットアップと管理にある程度の労力が必要な場合がありますが、予算に見合った費用対効果の高い選択肢となる可能性があります。

何を選択するとしても、ストレージ、四半期ごとの料金、取り込み、開発者の関与（つまり、開発者が費やすことになる時間とリソースの量）を含む、総所有コストを把握していることを確認しましょう。

次にあげるのは、オブザーバビリティー・ソリューションを計画するときに探すべきオプションです。

  • 固定サブスクリプション・プラン：オブザーバビリティー・プラットフォームとツールは、企業が事前にコストを予測できる固定サブスクリプション計画を提供します。これらのプランは通常、組織のニーズに合わせたさまざまな階層またはパッケージを提供します。企業は、監視する必要のあるデータ量、ユーザー数、必要とされる主要な機能などの要因に基づいて、最適なプランを選択できます。IBM Instanaの料金体系モデルをご確認ください。
  • オブザーバビリティーの民主化：オブザーバビリティーの民主化は、現代の組織にとって重要な側面であり、従業員がシステムとオペレーションに関する包括的なインサイトを獲得できるようにします。追加のユーザーに無料アクセスを提供するベンダーを選択すれば、企業は追加コストを発生させることなく、コラボレーション、知識共有、包括性を促進できます。
  • オープンソース・ソリューション：Prometheus、Grafana、Elasticsearchなどのオープンソース・ツールは、直接ライセンス・コストをかけずに堅牢なオブザーバビリティー機能を提供します。セットアップと管理には多くの労力と高度な技術スキルが必要です。
  • 拡張性のある料金体系モデル：クラウドベースのオブザーバビリティー・ソリューションは、多くの場合、拡張性のある料金体系モデルを提供しています。つまり、企業は小規模な予算から始めて、ニーズの増大に応じてオブザーバビリティー・インフラストラクチャーを拡張できます。リソースを使用するたびに支払うことで、組織は要件を満たすのに十分な範囲を確保しながらコストを最適化できます。
  • カスタマイズと柔軟性：一部のオブザーバビリティー・プラットフォームでは、組織固有のニーズに基づいてカスタマイズできます。企業は重要な分野やサービスに集中することを選択し、不必要なコストを削減できます。

エンタープライズ・オブザーバビリティーへのIBMのアプローチ

IBMのオブザーバビリティー・ソリューションであるIBM Instanaは、クラウドネイティブ向けに特別に構築されており、モバイルとWeb、アプリケーション、インフラストラクチャー全体の論理的および物理的な依存関係のコンテキストで、1秒単位の粒度とエンドツーエンドのトレースを備えた高忠実度のデータを自動的かつ継続的に提供するように設計されています。当社のお客様は、リアルタイムのオブザーバビリティーを使用して具体的な成果を達成しています。

PRISA Tecnologia社のITアーキテクチャー、オペレーション、セキュリティー、ワークプレース担当ディレクター、Jorge Tome Hernando氏は、Instanaについて次のように語っています。「Instanaは、サービスの実行方法についての包括的なビジョンを提供してくれるので、性能、信頼性、コスト最適化という当社の目標の達成に役立っています。」

フルスタックの可視性とクラウドの依存関係をリアルタイムで監視する機能によってオブザーバビリティー・プラクティスを強化したい場合は、見積をご依頼ください。

次のステップ

次のブログにご期待ください。このブログでは、「SREとDevOpsの生産性を実現できる」というオブザーバビリティーに関するもう1つの一般的な俗説が誤りであることを説明します。オブザーバビリティーにおけるオートメーションのメリットについて学び、Instanaの顧客がオートメーションと高忠実度のコンテキストからどのようなメリットを得ているかを確認してください。

 
