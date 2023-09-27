オブザーバビリティーの俗説を暴く – パート6：オブザーバビリティーはスタックの一部である

タグ
ITの自動化
2023年9月27日

所要時間：3分

著者

Ajuma Bella Salifu

Product Marketing Manager

Instana

IBMのブログ・シリーズでは、これまでに以下のオブザーバビリティーに関する俗説が事実ではないことを説明してきました。

今回は、オブザーバビリティーに関するもうひとつの誤解、つまりオブザーバビリティーはスタックまたはアプリケーションの特定の部分にのみ適用しうる、という考えについて詳しく掘り下げています。

この誤解は、オブザーバビリティーの中核概念に対する根本的な誤解から生じています。オブザーバビリティーを1つのレイヤーに限定して考えると、すべてのスタック・レイヤーとそれらの相互接続にまたがる全体的な性質が見落とされてしまいます。この俗説を払拭することで、システム全体の機能性とパフォーマンスに対する深い洞察を提供する包括的な実践としてのオブザーバビリティーの本質を明らかにすることを目指します。

IBMニュースレター

The DX Leaders

AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。

ご登録いただきありがとうございます。

ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。

なぜこのことが誤った俗説になるのでしょうか。

最新のソフトウェアとシステム管理では、オブザーバビリティーはスタックの一部だけに焦点を当てるだけではありません。これには、アプリケーション層からインフラストラクチャー層、およびその間のすべてに至るまで、システム全体が含まれます。

この俗説の誤りは、アプリケーション層など特定の1つのコンポーネントを監視するだけでシステムの動作を理解するのに十分という狭い視点から生じていると考えられます。しかし、このアプローチでは、スタックのさまざまな部分間の複雑な相互作用や依存関係を見落としてしまう可能性があります。

真のオブザーバビリティーには、アプリケーション・メトリクス、トレース、インフラストラクチャー・テレメトリーなど、システムのすべてのレイヤーからのデータの観測と分析が必要です。この包括的なアプローチにより、チームはシステム全体がどのように動作するかについての洞察を明らかにし、性能のボトルネックを特定し、異常を検知し、最終的には、より信頼性が高く効率的なエクスペリエンスをユーザーに提供できます。

オフィスでミーティングをするビジネスチーム

IBMお客様事例

お客様のビジネス課題（顧客満足度の向上、営業力強化、コスト削減、業務改善、セキュリティー強化、システム運用管理の改善、グローバル展開、社会貢献など）を解決した多岐にわたる事例のご紹介です。

事実：オブザーバビリティーはモバイルからメインフレームまで適用可能

オブザーバビリティーは、幅広いテクノロジーと環境を含むため、モバイル、ウェブ、クラウド、メインフレームシステムなどのさまざまなプラットフォームで適用できます。

さまざまなテクノロジー・スタックでオブザーバビリティーがどのように機能するのか、またなぜそれが普遍的に採用されるべきなのかについて技術的に詳しく説明します。

  • モバイル・アプリケーションモバイル・アプリケーションの可観測性には、関連するイベント、メトリクス、およびログをキャプチャするためのコードのインストルメント化が含まれます。これは、リアルタイム・フレームワーク、性能監視ライブラリー、クラッシュ・レポート・ツールを監視することによって実現されます。オブザーバビリティーのメカニズムをモバイル・アプリケーションに統合することで、開発者はユーザー・インタラクション、性能のボトルネックやエラーに関する洞察を得ることができ、ユーザー・エクスペリエンスとアプリケーション全体の品質を向上させることができます。
  • Web アプリケーションWebアプリケーションでは、オブザーバビリティーは、フロントエンド、バックエンド、インフラストラクチャーなどのさまざまなレイヤーからのデータのキャプチャと分析を中心に展開されます。これには、HTTPリクエスト、データベース・クエリ、サーバー応答時間、システム・リソース使用率のログが含まれます。オブザーバビリティー・ツールを使用してこのデータを集約および分析することにより、チームはパフォーマンスの問題、検知エラーを特定し、アプリケーションのパフォーマンスを最適化できます。
  • クラウドベースのサービスクラウドベースのサービスの場合、オブザーバビリティーは分散システムとマイクロサービス・アーキテクチャーの監視と分析に重点を置いています。これは、さまざまなコンポーネントやサービス間でログ、メトリクス、トレースをキャプチャーすることによる関連付けを伴います。分散トレースやサービス・メッシュなどのテクノロジーは、エンドツーエンドの可視性を提供し、チームがリクエスト・フローを理解し、遅延のボトルネックを特定し、さまざまなサービス境界にわたる問題のトラブル・シューティングをできるようにします。
  • メインフレーム・システムメインフレーム・システムでも、オブザーバビリティーは重要な役割を果たします。メインフレーム専用に設計された監視ツールとフレームワークでは、メトリクス、トランザクション・ログ、リソース使用状況データを取得できます。メインフレームでオブザーバビリティーを活用することで、組織はシステムの性能に関する洞察を得て、非効率性を特定し、重要なビジネス・プロセスにおけるリソースの割り当てを最適化できます。

なぜオブザーバビリティーをスタックのすべての部分に適用する必要があるのでしょうか？

  • 包括的なシステム理解：オブザーバビリティーによってシステム・スタックの全体像が得られるため、さまざまなコンポーネントやテクノロジーの相互作用、依存関係、パフォーマンス特性をチームは理解できるようになります。
  • トラブルシューティングとデバッグの迅速化：オブザーバビリティー・データは、システム動作に対する詳細なインサイトを提供することで、チームが問題を迅速に特定して解決するのに役立ち、効率的なトラブルシューティングとデバッグを可能にします。
  • プロアクティブな問題検知と防止：オブザーバビリティーにより、組織は異常を検知し、主要なメトリクスを監視し、アラートを設定して、潜在的な問題をプロアクティブに特定して対処できるため、ダウンタイムが最小化され、システムの信頼性が向上します。
  • 顧客体験の向上： すべてのプラットフォームでオブザーバビリティーを活用することで、組織はユーザー・インタラクションを継続的に監視し、性能のボトルネックを特定し、顧客体験を最適化することができ、満足度と顧客維持率の向上につながります。

全体として、オブザーバビリティーを普遍的に採用することで、組織は実行可能な洞察を得て、システム性能を向上させ、多様なテクノロジー・スタックや環境全体でより良いエクスペリエンスを提供できるようになります。

数字で見るオブザーバビリティー

IBMのオブザーバビリティー・ソリューションであるIBM Instanaは、クラウドネイティブ向けに特別に構築されており、モバイルとWeb、アプリケーション、インフラストラクチャー全体の論理的および物理的な依存関係のコンテキストで、1秒単位の粒度とエンドツーエンドのトレースを備えた高忠実度のデータを自動的かつ継続的に提供するように設計されています。

フルスタックの可視性とクラウドの依存関係をリアルタイムで監視する機能によってオブザーバビリティーのプラクティスを強化したい場合は、デモをリクエストしてください。

多くのお客様がIBM Instanaを使用して具体的な成果を達成しています。たとえば、Conrad Electronic社は、450,000を超えるコンポーネントとデバイスのグローバルなマルチチャネル販売を提供しており、何百万もの更新とリクエストをリアルタイムで処理しています。

次のステップ

オブザーバビリティーの強化または開始に関する次の決定に大きな影響を与える可能性のあるオブザーバビリティーに関する洞察を、ダウンロード可能なコンピレーションでお届けする予定の電子書籍にご期待ください。
関連ソリューション
フルスタック・オブザーバビリティーの自動化

問題の原因を迅速に特定し、修正します。 リアルタイムの高精度データにより、動的なアプリケーションおよびインフラストラクチャーの環境を完全に可視化できます。

 フルスタック・オブザーバビリティーの詳細はこちら
クラウド・リソースの自動最適化

オブザーバビリティーを活用して、クラウドのリソースをプロアクティブに最適化し、パフォーマンスを確保し、コストを節約します。

 クラウド・コスト最適化の詳細はこちら
アプリケーション管理の合理化

異種の環境、アプリケーション、ツールセットからのデータを利用して依存関係と関連性を分析し、アプリケーション環境の全体にわたる可視性を提供します。

 アプリケーション管理の合理化の詳細はこちら
次のステップ

AIを活用したオブザーバビリティー・ツールが、クラウドネイティブなアプリケーションの健全性を支援、運用のレジリエンスを最大化します。

 

 オブザーバビリティー・ソリューションの詳細はこちら デモを予約