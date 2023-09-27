IBMのブログ・シリーズでは、これまでに以下のオブザーバビリティーに関する俗説が事実ではないことを説明してきました。
今回は、オブザーバビリティーに関するもうひとつの誤解、つまりオブザーバビリティーはスタックまたはアプリケーションの特定の部分にのみ適用しうる、という考えについて詳しく掘り下げています。
この誤解は、オブザーバビリティーの中核概念に対する根本的な誤解から生じています。オブザーバビリティーを1つのレイヤーに限定して考えると、すべてのスタック・レイヤーとそれらの相互接続にまたがる全体的な性質が見落とされてしまいます。この俗説を払拭することで、システム全体の機能性とパフォーマンスに対する深い洞察を提供する包括的な実践としてのオブザーバビリティーの本質を明らかにすることを目指します。
最新のソフトウェアとシステム管理では、オブザーバビリティーはスタックの一部だけに焦点を当てるだけではありません。これには、アプリケーション層からインフラストラクチャー層、およびその間のすべてに至るまで、システム全体が含まれます。
この俗説の誤りは、アプリケーション層など特定の1つのコンポーネントを監視するだけでシステムの動作を理解するのに十分という狭い視点から生じていると考えられます。しかし、このアプローチでは、スタックのさまざまな部分間の複雑な相互作用や依存関係を見落としてしまう可能性があります。
真のオブザーバビリティーには、アプリケーション・メトリクス、トレース、インフラストラクチャー・テレメトリーなど、システムのすべてのレイヤーからのデータの観測と分析が必要です。この包括的なアプローチにより、チームはシステム全体がどのように動作するかについての洞察を明らかにし、性能のボトルネックを特定し、異常を検知し、最終的には、より信頼性が高く効率的なエクスペリエンスをユーザーに提供できます。
オブザーバビリティーは、幅広いテクノロジーと環境を含むため、モバイル、ウェブ、クラウド、メインフレームシステムなどのさまざまなプラットフォームで適用できます。
さまざまなテクノロジー・スタックでオブザーバビリティーがどのように機能するのか、またなぜそれが普遍的に採用されるべきなのかについて技術的に詳しく説明します。
全体として、オブザーバビリティーを普遍的に採用することで、組織は実行可能な洞察を得て、システム性能を向上させ、多様なテクノロジー・スタックや環境全体でより良いエクスペリエンスを提供できるようになります。
IBMのオブザーバビリティー・ソリューションであるIBM Instanaは、クラウドネイティブ向けに特別に構築されており、モバイルとWeb、アプリケーション、インフラストラクチャー全体の論理的および物理的な依存関係のコンテキストで、1秒単位の粒度とエンドツーエンドのトレースを備えた高忠実度のデータを自動的かつ継続的に提供するように設計されています。
フルスタックの可視性とクラウドの依存関係をリアルタイムで監視する機能によってオブザーバビリティーのプラクティスを強化したい場合は、デモをリクエストしてください。
多くのお客様がIBM Instanaを使用して具体的な成果を達成しています。たとえば、Conrad Electronic社は、450,000を超えるコンポーネントとデバイスのグローバルなマルチチャネル販売を提供しており、何百万もの更新とリクエストをリアルタイムで処理しています。
オブザーバビリティーの強化または開始に関する次の決定に大きな影響を与える可能性のあるオブザーバビリティーに関する洞察を、ダウンロード可能なコンピレーションでお届けする予定の電子書籍にご期待ください。
オブザーバビリティーがビジネス成果にどのように直結するかを、豊富なデータとともに解説。オブザーバビリティーの成熟度を高めるための実践的なガイダンスを提供します。
IBM Instana Observabilityを使用すれば、219％のROIを達成し、開発者がトラブルシューティングに費やす時間を90％削減できます。
問題の原因を迅速に特定し、修正します。 リアルタイムの高精度データにより、動的なアプリケーションおよびインフラストラクチャーの環境を完全に可視化できます。
オブザーバビリティーを活用して、クラウドのリソースをプロアクティブに最適化し、パフォーマンスを確保し、コストを節約します。
異種の環境、アプリケーション、ツールセットからのデータを利用して依存関係と関連性を分析し、アプリケーション環境の全体にわたる可視性を提供します。