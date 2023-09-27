最新のソフトウェアとシステム管理では、オブザーバビリティーはスタックの一部だけに焦点を当てるだけではありません。これには、アプリケーション層からインフラストラクチャー層、およびその間のすべてに至るまで、システム全体が含まれます。

この俗説の誤りは、アプリケーション層など特定の1つのコンポーネントを監視するだけでシステムの動作を理解するのに十分という狭い視点から生じていると考えられます。しかし、このアプローチでは、スタックのさまざまな部分間の複雑な相互作用や依存関係を見落としてしまう可能性があります。

真のオブザーバビリティーには、アプリケーション・メトリクス、トレース、インフラストラクチャー・テレメトリーなど、システムのすべてのレイヤーからのデータの観測と分析が必要です。この包括的なアプローチにより、チームはシステム全体がどのように動作するかについての洞察を明らかにし、性能のボトルネックを特定し、異常を検知し、最終的には、より信頼性が高く効率的なエクスペリエンスをユーザーに提供できます。