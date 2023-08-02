オブザーバビリティーに関する俗説の誤りを暴く – パート2： SREだけでなく、すべての人にとってオブザーバビリティーが重要な理由

ブログ・シリーズでは、これまでに以下のオブザーバビリティーに関する俗説が事実ではないことを説明してきました。

この投稿では、オブザーバビリティーの可能性を制限するもう1つの誤り、オブザーバビリティーはサイト信頼性エンジニア（SRE）専用である、という誤りについて紐解きます。

なぜこのことが誤った俗説になるのでしょうか。

オブザーバビリティーに関するこの誤解は、オブザーバビリティーがサイト信頼性エンジニア（SRE）のみを対象としており、オブザーバビリティー・ソリューションを通じて収集されたデータを利用できるのはSREのみであるという先入観から生じています。実際には、オブザーバビリティーは組織内の単一の役割やチームをはるかに超えて利用できます。

クラウドネイティブへの移行は、新しいテクノロジーを導入するだけでなく、人々の働き方の変化も伴います。このトランスフォーメーションは、本質的に社会技術的なものです。マイクロサービス・ツールチェーン自体は表面的には新しい社会的慣行を明示的に要求していないかもしれませんが、このテクノロジーのメリットを最大限に実現するには、労働習慣の変化が必要です。チームがそのプロセスにおいていくつかの手順を進めた結果、古いアプローチでは新しいテクノロジーによってもたらされる管理コストを効果的に解決できないことが判明し、このニーズが明らかになります。

システム、アプリケーション、マイクロサービスがより相互に関連して複雑になるにつれて、インシデントを特定して対処することもより困難になります。以前は、組織はインシデントのトラブルシューティングと修復についてSREに依存してきたかもしれません。しかし、現在、ITはチームによる連携の要素を強め、古いアプローチは必ずしも効果的でコスト効率に優れているわけではありません。しかし重要なのは、クラウドネイティブな設計パターンの採用により、観測可能なシステムが必要になるということです。

事実：すべてのチームがオブザーバビリティー・データにアクセスする必要がある

真実は、DevOps、SRE、プラットフォーム、 ITOps、開発など、すべてのチームが、モバイル、Web、アプリケーション、インフラストラクチャーにわたる論理的および物理的な依存関係のコンテキストと併せて、必要なデータにアクセスする必要があり、またアクセスする権利があるということです。

オブザーバビリティー・ソリューションは、ソフトウェアの開発とオペレーションに携わる複数の利害関係者に貴重な洞察を提供し、そのメリットは開発者、運用チーム、プロダクト・マネージャー、さらにはビジネス上の利害関係者にまで及びます。この包括的なアプローチにより、新しいデプロイメントや頻繁なデプロイメントについての迅速なフィードバックが可能になり、迅速な問題解決とソフトウェア品質の向上が実現します。

組織内で他の役割の重要なユースケースをいくつか見てみましょう。

  • 開発者
    • 分散トレースなどのオブザーバビリティー・ツールは、開発者がアプリケーションを介したリクエストのフローを理解し、パフォーマンスのボトルネックを特定するのに役立ちます。たとえば、トレースを分析して、アプリケーションの各コンポーネントがリクエスト処理に要する時間を確認し、それに応じて最適化できます。
    • 開発者は、適切な監視とオブザーバビリティー・メカニズムを組み込むことで、コードをインストルメント化できます。これには、コードレベルのインストルメンテーションポイントを戦略的に配置し、アプリケーション全体にステートメントをログに記録することが含まれます。そうすることで、開発者はソフトウェアを実行した時に貴重なデータとInsightの収集ができるようになります。
    • アプリケーション・ログを監視すると、開発者はコード内のエラーや例外を特定して修正できます。ログ集約および分析ツールを使用して、特定のログ・エントリーを検索し、問題の根本原因に関するインサイトを得ることができます。
  • オペレーション・チーム：
    • オブザーバビリティーにより、オペレーション・チームは、システムのメトリクスを監視し、異常な動作に対してアラートを設定できます。たとえば、CPU使用率、メモリ使用率、ネットワーク・トラフィックを監視して、パフォーマンスの急上昇やリソースのボトルネックを検知できます。
    • リアルタイム監視ツールおよび視覚化ツールを使用して、オペレーション・チームは分散システムの正常性を追跡し、異常や障害を検知できます。特定のイベントがシステムの動作に与える影響を識別し、迅速に対応して、問題を軽減できます。
  • プロダクト・マネージャー：
    • オブザーバビリティー・データは、プロダクト・マネージャーにユーザー行動とアプリケーション・パフォーマンスに関する貴重なインサイトを提供します。たとえば、ユーザー・インタラクション・データを分析して、顧客が製品をどのように使用しているかを理解し、改善すべき領域を特定できます。
    • ビジネス・メトリクスとシステム・パフォーマンス・メトリクスを関連付けることで、プロダクト・マネージャーは技術的な変更が主なビジネス成果に与える影響を評価できます。たとえば、応答時間の変化がコンバージョン率や顧客満足度にどのように影響するかを分析できます。
  • ビジネス上の利害関係者：
    • オブザーバビリティーのおかげで、ビジネス上の利害関係者はビジネス・メトリクスをリアルタイムで監視および分析できます。たとえば、収益、顧客エンゲージメント、コンバージョン率を追跡し、システムパフォーマンス指標と関連付けることができます。
    • システム・パフォーマンスとビジネス成果の関係を理解すれば、利害関係者は情報に基づき、意思決定を行うことができます。たとえば、インフラストラクチャーの改善への投資に優先順位を付けることができます。

オブザーバビリティー・データへのオープン・アクセス提供は、ITシステムが進化し、ジョブ定義が拡大するにつれて、極めて重要です。主要な利害関係者に、組織にメリットをもたらすために必要なデータ・インサイトを提供する方法です。オブザーバビリティー・ツールを選択する時には、料金体系モデルを理解し、追加ユーザーに追加料金を課さないモデルを検討することが不可欠です。

より強靭で革新的なIT組織を構築するためには、オブザーバビリティーの事実とフィクションの分離が不可欠です。オブザーバビリティーの多面的なメリットを理解し、幅広いデータソースを採用すれば、信頼性とビジネス成果の向上を推進する新しい可能性を解き放つ上で助けとなります。

エンタープライズ・オブザーバビリティーにおけるIBMのアプローチ

IBMのオブザーバビリティー・ソリューションであるIBM Instanaは、クラウドネイティブ向けに設計されており、モバイル、Web、アプリケーションとインフラストラクチャーの論理的および物理的な依存関係のコンテキストを持つ忠実度の高いデータ（1秒単位の粒度とエンドツーエンドのトレース）を自動的かつ継続的に提供するように設計されています。IBMのお客様は、リアルタイムのオブザーバビリティーを使用して具体的な成果を達成しています。

フルスタックの可視性とクラウドの依存関係をリアルタイムで監視する機能を使用して、可観測性の実践を強化したい場合は、デモをリクエストしてください。

オブザーバビリティの実践：実際の顧客からの実際のストーリー

ビジネスの成長に合わせて拡張性を確保 「Instana を導入してから、これまで見えなかったものが見えてきました」とLeaf Group Ltd.の技術オペレーション担当SVP、Marcus Sengol氏は語ります。「Instanaを使うと、主要なKPIとメトリクスをそれぞれ簡単にドリルダウンできるため、スタックのさまざまな部分を最適化し、パフォーマンスの問題を特定できます。これらのメトリックに基づいて改善することを今も続けており、今後も継続していきます。」

最適化の推進「私たちは、ソリューションの性能を非常に高い解像度で理解する上で役立つものを探していました。上昇や下降はさまざまな理由から起こる可能性がありますが、それらを秒単位で確認できるようにしたいと考えていました」と、Mayden社のオペレーション・ディレクターを務めるChris Eldridge氏は言います。

未来のために、

次のブログ記事では、オブザーバビリティーは大規模システムまたは複雑なアーキテクチャーでのみ役立つという別の一般的な俗説を覆します。より幅広いメリットとアプリケーションを発見する準備をしましょう。
