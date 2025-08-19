フルスタック・オブザーバビリティーは、オブザーバビリティーを基盤として構築されます。オブザーバビリティーとは、メトリクス、イベント、ログ、トレース（MELT）といったテレメトリー・データを含む外部アウトプットに基づいて、システムの内部状態を把握する能力のことです。

従来のオブザーバビリティーが個々のシステムやアプリケーションの可視性を提供するのに対し、フルスタック・オブザーバビリティーは、インフラストラクチャーやクラウド・ネイティブ・アプリケーションからユーザー・エクスペリエンスに至るまで、テクノロジー・スタックのあらゆる層にわたるテレメトリーを相関させます。このアプローチにより、組織はIT環境全体を俯瞰的に把握できます。

IT環境がますます複雑化するなかで、この包括的なアプローチはますます不可欠になっています。現在、多くの組織は複数のクラウドにわたって数千ものマイクロサービスを管理しており、1つのユーザー・トランザクションが数十の異なるサービスに関与する場合があります。

1つのサービスが障害を起こすと、システム全体に障害が連鎖する可能性があります。従来の監視ツールや分断されたオブザーバビリティー・ソリューションは、サービス同士の相互作用を可視化できないため、こうした連鎖的な問題を見逃すことがよくあります。

フルスタック・オブザーバビリティーは、テレメトリーを統合してオブザーバビリティー・データの唯一の信頼できる情報源（Single Source of Truth）とすることで、これらの分断を解消します。パフォーマンスの問題が発生した際、チームはスタック全体を通じて問題を追跡でき、インシデント後にサービスを復旧するまでの平均時間である平均修復時間（MTTR）を大幅に短縮できます。

フルスタック・オブザーバビリティーにより、組織はアプリケーションのパフォーマンスを最適化し、根本原因を迅速に特定し、問題を先んじて解決し、システムの信頼性を向上させることができます。