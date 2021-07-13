SDKとAPIの違い

今日のソフトウェア開発では、SDKとAPIは優れた2つの主要なツールです。多くの共通点がありますが、それぞれの行動について混乱が生じることもあります。

SDKとAPIの両方を中核として、アプリケーションの機能を比較的簡単に強化することができます。どちらか、あるいは両方の約束を果たし、社内とエンドユーザーの両方のエクスペリエンスを向上させるためには、両方のツールがバックエンドでどのように機能するか、どのように異なるか、開発プロセス全体にどのように貢献するかを理解することが重要です。