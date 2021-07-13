SDKとAPIの違い

ソフトウェア開発キット（SDK）とアプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）について学び、それらがソフトウェア開発サイクルとエンドユーザー・エクスペリエンス（UX）の両方を改善する方法を学びましょう。
今日のソフトウェア開発では、SDKとAPIは優れた2つの主要なツールです。多くの共通点がありますが、それぞれの行動について混乱が生じることもあります。
SDKとAPIの両方を中核として、アプリケーションの機能を比較的簡単に強化することができます。どちらか、あるいは両方の約束を果たし、社内とエンドユーザーの両方のエクスペリエンスを向上させるためには、両方のツールがバックエンドでどのように機能するか、どのように異なるか、開発プロセス全体にどのように貢献するかを理解することが重要です。
SDK、ソフトウェア開発キットを意味するSoftware Development Kitの頭文字を取っています。開発キットとも呼ばれるSDKは、ビルディング・ブロック、デバッガー、そして多くの場合、オペレーティング・システム（OS）に固有の一連のルーチンのようなフレームワークまたはコード・ライブラリーのグループなど、特定のプラットフォームのためのソフトウェア構築ツールのセットです。
一般的なSDKでは、ツールセットに次の参考情報の一部またはすべてが含まれる場合があります。
多くの場合、SDKには少なくとも1つのAPIが含まれています。APIがなければ、アプリケーションは情報を中継して連携することができないからです。
SDKは、ソフトウェア・デベロッパーがソフトウェア・アプリケーションをより迅速に、より標準化された方法で構築できるようにするツールの包括的なコレクションを提供します。
例えば、クラウドネイティブモバイル・アプリケーション開発では、そのプラットフォーム向けに AppleのiOS SDK または GoogleのAndroid SDKを活用します。エンタープライズ・サービスとしてのソフトウェア（SaaS）や独自のWebおよびデスクトップ ソフトウェア・アプリケーションなどの大規模なアプリケーション向けに、Microsoftは一般的に使用されるオープンソースの.NET SDKを提供します。
SDKのシンプルさは、キットに含まれているツールと同じくらい価値があります。その仕組みは次のとおりです。
SDKはモバイル・アプリケーション開発の一部であり、これらには多くのユースケースがあります。
SDKSは次のメリットを提供することで、開発者の仕事を楽にします。
それでは、その仲介手段であるAPIの仕組みについて見ていきましょう
APIはアプリケーションプログラミングインターフェースの略です。スタンドアロン・ソリューションとして機能するか、SDKに含まれるかに関係なく、APIは2つのプラットフォーム間の通信を容易にします。これは、自社のソフトウェアをサードパーティーの開発者が活用できるようにすることで実現しています。開発者は、APIソリューションによって提供されるサービスを自社のユーザーが間接的に使用できるようにすることができます。
APIは、二者間の契約のようなものと考察することもできます。APIはオンデマンドの情報交換を可能にするだけではありません。その情報をどのように交換すべきかを規定しています。
一部のAPIはインターフェースを直接提供するため、「API」と「インターフェース」という用語は同じ意味で使用されることがあります。
これを分解すると、APIは次の2 つで構成できます。
一般的なAPIのいくつかは次のとおりです。
APIを使用すると、アプリケーション間のスムーズで効率的な統合が可能になります。
例えば不動産アプリケーションがあるとしますユーザーは、利用可能な不動産インベントリーを検索できるようにしたいと考えています。これは、ソフトウェアがすでに提供しているサービスです。さらに、ユーザーは特定のエリア、おそらく特定の学区内の在庫を検索したいと考えています。
最も論理的な解決策は、確立されたサービスと統合することです。地理位置情報APIを活用すると、アプリケーションのエンドユーザーは、回復位置情報アプリケーションが別のものであることを認識せずに、そのサービスを使用して特定のインベントリーに集中できるようになります。
技術的な観点から見ると、API呼び出しには次のようなものが含まれます。
APIは、私たちが日常的に使用する多くのデジタル・ツールを可能にします。多くのAPIユースケースのうち3つを次に示します。
APIは、次のことを行うことで、開発エクスペリエンスとエンドユーザー・エクスペリエンスの両方を向上させます。
いいえ。実際には、前述のように、SDKには少なくとも1つのAPIが含まれることがよくあります。これら2つは異なる方法で役立ちますが、連携して動作できます。
繰り返しになりますが、APIは、異なるプラットフォームがどのように連携するかを定義する役割を果たします。仕様（プロトコル）を通じてやり取りを促進完全なキットの中の1つのツールとして機能します
SDKは完全なキットです。彼らは（ファシリゼーションを超えて）、特定のプラットフォームまたはプログラミング言語向けの新しいソフトウェアを構築するためのあらゆるものを提供します。
SDKとAPIの関係の詳細については、次のビデオをご覧ください。
SDKとAPIの活用に関して圧倒的な意見は、ソフトウェア・アプリケーションの開発が容易になり、コスト効率が向上するというものです。Eメールやチャット・プラットフォームがどのビジネス・チームにとっても同じくらい、開発者にとって一般的なものです。
そうは言っても、APIとSDKの使用には注目すべき課題がいくつかあります。課題の1つは、セキュリティー侵害です。パッチワーク型ソフトウェア開発は、ユーザーの個人情報が漏えいする可能性のある意図しない抜け穴を引き起こす可能性があります。不正なSDK開発者が、それを使用するプログラマーに気づかれない形で、不正な活動が可能なSDKを容易に購入（場合によっては拡散に成功する）するケースもあります。
このため、あらゆる規模のチームがプロバイダーを精査し、開発サイクル全体を通じてレーダーのセキュリティーを維持することが重要です。
SDKに特有のもう一つの課題は、更新の頻度です。開発会社がSDKの複数のバージョンをサポートする必要がある場合、そのSDKとAPIやバックエンドシステムが使用しているバックエンドシステムとの間に同期の問題が発生する可能性があります。エンドユーザーの問題やセキュリティー侵害を回避するために、DevOpsチームはバージョン管理を注意深く監視する必要があります。
ほとんどの開発会社にとって可用性は最優先事項ですが、それらの開発ツールを管理することも同様にクリティカルです。
統合開発を300％迅速化し、コストを33％以上削減し、強化されたセキュリティー、ガバナンス、可用性を維持することに興味がありますか。IBM® API Connectの中核機能に基づいて構築されたIBM® Cloud Pak for Integrationについて詳しく説明します。
