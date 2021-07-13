SDKとAPIの違い

サーバー・ラックの全景

ソフトウェア開発キット（SDK）とアプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）について学び、それらがソフトウェア開発サイクルとエンドユーザー・エクスペリエンス（UX）の両方を改善する方法を学びましょう。

今日のソフトウェア開発では、SDKとAPIは優れた2つの主要なツールです。多くの共通点がありますが、それぞれの行動について混乱が生じることもあります。

SDKとAPIの両方を中核として、アプリケーションの機能を比較的簡単に強化することができます。どちらか、あるいは両方の約束を果たし、社内とエンドユーザーの両方のエクスペリエンスを向上させるためには、両方のツールがバックエンドでどのように機能するか、どのように異なるか、開発プロセス全体にどのように貢献するかを理解することが重要です。

SDKとは

SDK、ソフトウェア開発キットを意味するSoftware Development Kitの頭文字を取っています。開発キットとも呼ばれるSDKは、ビルディング・ブロック、デバッガー、そして多くの場合、オペレーティング・システム（OS）に固有の一連のルーチンのようなフレームワークまたはコード・ライブラリーのグループなど、特定のプラットフォームのためのソフトウェア構築ツールのセットです。

一般的なSDKでは、ツールセットに次の参考情報の一部またはすべてが含まれる場合があります。

  • コンパイラ：あるプログラミング言語から、その言語で作業するプログラミング言語に翻訳します。
  • コード・サンプル：アプリケーションまたはWebページの具体的な例を挙げてください。
  • コード・ライブラリー（フレームワーク）：プログラマーが繰り返し使用するコード・シーケンスのショートカットを提供します。
  • テストおよび分析ツール：テスト環境や本番環境でアプリケーションや製品がどのように動作するかについての洞察を提供します。
  • ドキュメンテーション：開発者が作業の際に参照できる指示を提供します。
  • デバッガー：チームがコードのエラーを発見し、期待通りに動作するコードをプッシュできるようにします。

多くの場合、SDKには少なくとも1つのAPIが含まれています。APIがなければ、アプリケーションは情報を中継して連携することができないからです。

SDKの仕組み

SDKは、ソフトウェア・デベロッパーがソフトウェア・アプリケーションをより迅速に、より標準化された方法で構築できるようにするツールの包括的なコレクションを提供します。

例えば、クラウドネイティブモバイル・アプリケーション開発では、そのプラットフォーム向けに AppleのiOS SDK または GoogleのAndroid SDKを活用します。エンタープライズ・サービスとしてのソフトウェア（SaaS）や独自のWebおよびデスクトップ ソフトウェア・アプリケーションなどの大規模なアプリケーション向けに、Microsoftは一般的に使用されるオープンソースの.NET SDKを提供します。

SDKのシンプルさは、キットに含まれているツールと同じくらい価値があります。その仕組みは次のとおりです。

  1. プラットフォーム用の「キット」（既製のパーツ、サンプル、手順など）を購入し、ダウンロードしてインストールします。
  2. 統合開発環境（IDE）から始めて、新しいアプリケーションの構築に必要なAPIとすべての開発ツールを開いて活用できます。ここが実際のコーディングを行う場所でありコンパイラが存在する場所です。
  3. 指示、ドキュメンテーション、コード・サンプル、テスト・ツールを使用して構築を行うことで、チームは健全なスタートを切ることができます。

SDKのユースケース

SDKはモバイル・アプリケーション開発の一部であり、これらには多くのユースケースがあります。

  • JSON やJava 開発キット（JDK）などのプログラミング言語固有のSDKは、合理的かつ標準化された方法でそれらの言語でプログラムを開発するために使用されます。
  • Googleなどの分析SDKは、ユーザーの行動、パス、アクションに関するデータを提供します。
  • GoogleやFacebookなどの収益化SDKにより、開発者は収益を生み出すことを目標に、既存のアプリに広告を簡単に展開できるようになります。

SDKのメリット

SDKSは次のメリットを提供することで、開発者の仕事を楽にします。

  • 構成要素へのアクセスとソフトウェア開発の手順：例えば、小売向けSDKは、アプリに必要なすべてのもの（お気に入り、カート、後で保存、チェックアウトなど）を取り込むものです。
  • より迅速でスムーズな統合：SDKは必要な標準プロセスを簡素化し、必要な情報にすぐにアクセスできるようにします。
  • 開発サイクルの短縮、製品のデプロイと市場投入の効率化：SDKは開発のための情報を提供し、準備を整え、開発への近道となるように構築されているため、開発者は計画した製品の開発に集中できます。
  • 標準装備のサポートと専門知識：チームを強化するために答えを探したり、人員を採用したりする必要はありません。 SDK には、記述済みのコードに関する専門知識が事前にロードされており、サポート・ドキュメンテーションも含まれています。
  • コスト管理：記載されているすべてのメリットにより、開発中およびデプロイメント後、確立された予算をより適切に遵守することができます。

それでは、その仲介手段であるAPIの仕組みについて見ていきましょう

APIとは

APIはアプリケーションプログラミングインターフェースの略です。スタンドアロン・ソリューションとして機能するか、SDKに含まれるかに関係なく、APIは2つのプラットフォーム間の通信を容易にします。これは、自社のソフトウェアをサードパーティーの開発者が活用できるようにすることで実現しています。開発者は、APIソリューションによって提供されるサービスを自社のユーザーが間接的に使用できるようにすることができます。

APIは、二者間の契約のようなものと考察することもできます。APIはオンデマンドの情報交換を可能にするだけではありません。その情報をどのように交換すべきかを規定しています。

一部のAPIはインターフェースを直接提供するため、「API」と「インターフェース」という用語は同じ意味で使用されることがあります。

これを分解すると、APIは次の2 つで構成できます。

  • 技術仕様とドキュメンテーション：この情報では、APIを効果的に使用するためにどのように統合する必要があるかについて説明します。
  • インターフェース自体：キーワード経由で直接アクセスすることも（Web APIの場合）、別のインターフェースから間接的にアクセスすることもできます（ REST APIの場合）。

一般的なAPIのいくつかは次のとおりです。

  • Web API：Webブラウザーやデバイスにアクセスするため、または独自のWebサービス・アプリケーションとして使用されます。
  • SOAP APIは、データ・プライバシーとセキュリティーが強化された場合によく使用される選択肢です。ー
  • オープンAPI（またはパブリックAPI）とREST（またはRESTful）APIは、使いやすさと帯域幅の最大化のために人気のある選択肢です。
  • JSON-RPCは、非同期のサーバー呼び出しが必要な場合に使用します。
  • カスタムAPIは、ソフトウェア開発のあらゆる可動部分に対して最大限の俊敏性を提供します。

API の仕組み

APIを使用すると、アプリケーション間のスムーズで効率的な統合が可能になります。

例えば不動産アプリケーションがあるとしますユーザーは、利用可能な不動産インベントリーを検索できるようにしたいと考えています。これは、ソフトウェアがすでに提供しているサービスです。さらに、ユーザーは特定のエリア、おそらく特定の学区内の在庫を検索したいと考えています。

最も論理的な解決策は、確立されたサービスと統合することです。地理位置情報APIを活用すると、アプリケーションのエンドユーザーは、回復位置情報アプリケーションが別のものであることを認識せずに、そのサービスを使用して特定のインベントリーに集中できるようになります。

技術的な観点から見ると、API呼び出しには次のようなものが含まれます。

  1. タスクを完了する必要があるアプリケーションユーザーは、アプリからタスクを開始し、リクエストを作成します。
  2. APIは Webサーバーを呼び出し、要求を中継します。APIは、リクエストがAPIエンドポイント（通常はサーバーのURL）に送信されるため、リクエストの送信先を認識しています。
  3. その後、タスクはサードパーティー・アプリケーションまたはデータベースによって実行され、サービスが提供されます。

APIのユースケース

APIは、私たちが日常的に使用する多くのデジタル・ツールを可能にします。多くのAPIユースケースのうち3つを次に示します。

  • Map APIは、Webページまたはモバイル アプリケーション上の地図をカスタマイズするためによく使用されます。
  • 支払いAPIは、顧客に購入の柔軟性を提供するためにeコマース企業でよく使用され、その結果、潜在的な顧客ベースを拡大できます。
  • 気象APIは、スポーツ・アプリや検索エンジンなどのユーザー・エクスペリエンスを向上させることができます。

APIのメリット

APIは、次のことを行うことで、開発エクスペリエンスとエンドユーザー・エクスペリエンスの両方を向上させます。

  • 異種のソフトウェア・アプリケーションを連携させ、より強力な全体的な製品提供を実現します。
  • オートメーションによる開発サイクルの短縮。
  • 社内業務に割り当てる必要のある参考情報を削減します。
  • ブランドの認知度と信頼の向上。
  • エンドユーザーに最大限の効率で新しいサービスを提供します。

SDKとAPIのどちらかを選択する必要がありますか。

いいえ。実際には、前述のように、SDKには少なくとも1つのAPIが含まれることがよくあります。これら2つは異なる方法で役立ちますが、連携して動作できます。

繰り返しになりますが、APIは、異なるプラットフォームがどのように連携するかを定義する役割を果たします。仕様（プロトコル）を通じてやり取りを促進完全なキットの中の1つのツールとして機能します

SDKは完全なキットです。彼らは（ファシリゼーションを超えて）、特定のプラットフォームまたはプログラミング言語向けの新しいソフトウェアを構築するためのあらゆるものを提供します。

SDKとAPIの関係の詳細については、次のビデオをご覧ください。

課題とその対処方法

SDKとAPIの活用に関して圧倒的な意見は、ソフトウェア・アプリケーションの開発が容易になり、コスト効率が向上するというものです。Eメールやチャット・プラットフォームがどのビジネス・チームにとっても同じくらい、開発者にとって一般的なものです。

そうは言っても、APIとSDKの使用には注目すべき課題がいくつかあります。課題の1つは、セキュリティー侵害です。パッチワーク型ソフトウェア開発は、ユーザーの個人情報が漏えいする可能性のある意図しない抜け穴を引き起こす可能性があります。不正なSDK開発者が、それを使用するプログラマーに気づかれない形で、不正な活動が可能なSDKを容易に購入（場合によっては拡散に成功する）するケースもあります。

このため、あらゆる規模のチームがプロバイダーを精査し、開発サイクル全体を通じてレーダーのセキュリティーを維持することが重要です。

SDKに特有のもう一つの課題は、更新の頻度です。開発会社がSDKの複数のバージョンをサポートする必要がある場合、そのSDKとAPIやバックエンドシステムが使用しているバックエンドシステムとの間に同期の問題が発生する可能性があります。エンドユーザーの問題やセキュリティー侵害を回避するために、DevOpsチームはバージョン管理を注意深く監視する必要があります。

ほとんどの開発会社にとって可用性は最優先事項ですが、それらの開発ツールを管理することも同様にクリティカルです。

SDK、API、IBM

統合開発を300％迅速化し、コストを33％以上削減し、強化されたセキュリティー、ガバナンス、可用性を維持することに興味がありますか。IBM® API Connectの中核機能に基づいて構築されたIBM® Cloud Pak for Integrationについて詳しく説明します。

また、次の参考情報にも貴重な情報が見つかる場合があります。

参考情報

