JVMはバイトコードをマシン固有のコードに変換する役割を担っており、JDKとJREの両方で必要です。また、プラットフォームに依存しており、メモリー管理やセキュリティーを含む多くの機能を実行します。さらに、JVMでは、Javaバイトコードに変換された他のプログラミング言語で記述されたプログラムも実行できます。

Javaネイティブ・インターフェース（JNI）は、JVMに関連して呼ばれることがよくあります。JNIは、JVMで実行されるJavaコードが、ハードウェアや特定のオペレーティング・システム・プラットフォームに関連付けられたアプリケーションと通信できるようにするプログラミング・フレームワークです。これらのアプリケーションはネイティブ・アプリケーションと呼ばれ、多くの場合、他の言語で作成できます。ネイティブ・メソッドは、他の言語で作成されたネイティブ・コードをJavaアプリケーションに移すために使用されます。