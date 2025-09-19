ほとんどの消費者は「個人データ」が何を意味するのかについての一般的な概念を持っていますが、このフレーズは人によって意味が異なり、実際には想像以上に多くのことを意味する場合があります。

CCPAの文脈では、個人データは「特定の消費者または世帯を識別または説明する、またはこれに関連するか、合理的に（直接的または間接的にも）関連付けることができる情報」と定義されています1。

CCPAガイドラインでは、個人データの具体例として以下を取り上げています。

名前

住所

電話番号

Eメール・アドレス

IPアドレス

生年月日

社会保障番号

運転免許証番号

パスポート番号

銀行口座情報

クレジットカード/デビットカード番号

教育関連データや資格情報

各タイプの情報がデータ分析によって組み合わされ、特定の消費者や消費者グループに関する複合的なビューの作成や、消費者マーケティングの傾向に関するより広範な推論などに利用できるようになれば、マーケティング担当者にとって個人データの価値はさらに高まります。日常的に収集される他の形式のPIにも、以下のような明らかな情報が含まれるものがあります。

消費者の購買嗜好

個人の閲覧履歴

明確な個人的態度

特定の個人的行動

もうひとつの懸念はCookieについて、さらにはこれらCookieが固有の識別子としてどのようにウェブサイトによって使われているのかという点です。これには、ファーストパーティCookie（事業目的が終了すると自動的に削除されるように設計されているCookie）とサードパーティCookie（自動的に削除されず、機密性の高い個人情報を含む様々な種類の個人データを収集する機能を有するCookie）が含まれます。

ウェブサイトがサードパーティCookieを悪用する可能性があるため、CCPAはウェブサイト上でCookieの使用を通じて収集されたデータをPIとみなし、保護に値するとみなしています。