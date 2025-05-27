Software-as-a-Service（SaaS）とは、クラウド上でホストされ、インターネット接続を介してWebブラウザー、モバイル・アプリ、またはシン・クライアントの形式で使用されるアプリケーション・ソフトウェアのことです。SaaSモデルが急速に普及した大きな要因のひとつは、その使いやすさと拡張性にあります。

SaaSプロバイダーは、ソフトウェアとそれを支えるインフラストラクチャーの管理と保守を担います。したがって、組織には、個々のデバイスにプログラムをインストールしたり、自社のハードウェアで増加するワークロードに対応できるかどうかを確認したりする必要はありません。ソフトウェアの更新についても心配はいりません。SaaSプロバイダーがリモートで対応するため、SaaSアプリケーションは常に最新の状態に保たれます。単にサブスクリプションに申し込み、ソフトウェアを利用だけで他のことに煩わされることはありません。

SaaS管理プラットフォームであるZylo社のレポートによると、平均的な組織は年間約4,900万米ドルをSaaSに費やしており、SaaSは現代の組織においてますます重要な存在となっていると言います。Gartner社は、2025年には世界のSaaS支出が3,000億米ドル近くに達すると予測しています。

SaaSツールにはさまざまな種類があり、Zoom社、Slack社、Salesforce社、Adobe社、Trello社、Microsoft社、Google社、Box社、Amazon社といった多様な企業がSaaS製品を提供しています。これらの製品は、高度なチャット機能からビデオ通話、プロジェクト管理からIT管理、ファイル管理からクリエイティブ・サービスまで、幅広いタスクを実行するために利用されています。

SaaSアプリケーションへのアクセスは階層化されていることが多く、多くのプロバイダーは無料版、基本機能を無料で提供しアップグレード機能は有料とするフリーミアム版、あるいは機能やユーザー数などに差異を設けたプレミアム・パッケージを提供しています。多くのプロバイダーは、企業向けにさまざまな規模のビジネスに合わせてカスタマイズ可能なパッケージも提供しています。

しかし、このアクセスの容易さが、組織をSaaSに過度に依存させ、まるで池のハスの葉から葉へ飛び移るように次々とプラットフォームを乗り換えるような無秩序な状況を招くことがあります。では、組織はSaaSスプロールという厄介な拡大をどのように認識し、対処し、防止すればよいのでしょうか。

