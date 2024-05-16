XaaS時代のデータ・セキュリティーとコンプライアンスの強化

ビジネス・リーダーは、現代の企業がデータ・ストレージとアプリケーションをサポートするためにクラウドとオンプレミスの環境を組み合わせる必要があるという現実を認識しながら、ハイブリッドクラウド・サポートの重要性を認識する必要があります。実際、ワークロードが異なれば、効率的に運用するためのニーズも異なります。

これは、オンプレミス、パブリッククラウド、プライベートクラウド、エッジのいずれであっても、すべてのワークロードを1か所に置くことはできないことを意味します。その一例が、CrushBank社との協力です。同機関は、watsonxを使用してIT担当者に改善された情報を提供し、AIを活用してオペレーションを効率化しています。これにより、生産性が向上し、最終的に顧客体験が向上します。カスタム・ハイブリッドクラウド戦略によって、セキュリティー、データ・レイテンシー、パフォーマンスを管理し、従業員がIT部門から自力でビジネスに参入できるようにします。

これらはすべて、アプリケーション自体を変更することなく、アプリケーション・データのプライバシーとセキュリティーをサポートするデータ保護機能を強化し、ハイブリッドクラウドXaaS環境を構築することから始まります。IBMでは、セキュリティーとコンプライアンスがすべての活動の中心です。

当社は最近、ハイブリッド環境、マルチクラウド環境、ワークロード全体で企業がリスクを軽減し、データを保護できるように設計された、最新のクラウド・セキュリティーおよびコンプライアンス・ソリューションのスイートであるIBM Cloud Security and Compliance Centerを拡張しました。データがデジタル・トランスフォーメーションの生命線であるこのXaaS時代では、堅牢なデータ保護への投資が成功のために最も重要です。