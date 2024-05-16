XaaS時代のデータ・セキュリティーとコンプライアンスの強化

IBMニュースレター
IDCの最近の調査によると、調査対象のCEOの85％が、収益成長の加速に不可欠な戦略的差別化要因としてデジタル機能を挙げています。しかし、ITの意思決定者は、データ侵害やセキュリティー上の懸念が最大の脅威であるため、デジタル・インフラストラクチャーに関連するリスクと、ビジネス成果への影響を引き続き懸念しています。
XaaS消費モデルが急速に成長し、AIとデータの統合があらゆるビジネス・プランの最前線にあるなかで、データ・セキュリティーの保護が成功のカギであると考えています。また、組織がAIとデータ集約型のワークロードを促進する際に、データ・コンプライアンス要件を簡素化するのにも役立ちます。
データはすべてのAIアプリケーションの中心です。必要なデータにアクセスして処理する能力により、AIモデルから最適な成果が得られます。IBMは、パートナーやお客様と協力して、デプロイ可能なアーキテクチャーと呼ばれる一連の自動化の青写真を導入することに引き続き取り組んでいます。
これらの青写真は、お客様のデプロイメント・プロセスを合理化するように設計されています。IBMは、組織が事前設定されたレビュー可能なセキュリティー要件に合わせてカスタマイズされた方法で、クラウド・ワークロードを簡単に選択してデプロイし、AIとXaaSのシームレスな統合を可能にすることを目指しています。AIとXaaSの融合へのこの取り組みは、昨年のIBMの成果によってさらに実証されています。このプラットフォームは、企業がワークロードを拡張し、責任あるデータとAIワークフローを構築しながら、AIモデルを効果的にトレーニング、検証、ファイン・チューニング、デプロイできるように設計されています。
ビジネス・リーダーは、現代の企業がデータ・ストレージとアプリケーションをサポートするためにクラウドとオンプレミスの環境を組み合わせる必要があるという現実を認識しながら、ハイブリッドクラウド・サポートの重要性を認識する必要があります。実際、ワークロードが異なれば、効率的に運用するためのニーズも異なります。
これは、オンプレミス、パブリッククラウド、プライベートクラウド、エッジのいずれであっても、すべてのワークロードを1か所に置くことはできないことを意味します。その一例が、CrushBank社との協力です。同機関は、watsonxを使用してIT担当者に改善された情報を提供し、AIを活用してオペレーションを効率化しています。これにより、生産性が向上し、最終的に顧客体験が向上します。カスタム・ハイブリッドクラウド戦略によって、セキュリティー、データ・レイテンシー、パフォーマンスを管理し、従業員がIT部門から自力でビジネスに参入できるようにします。
これらはすべて、アプリケーション自体を変更することなく、アプリケーション・データのプライバシーとセキュリティーをサポートするデータ保護機能を強化し、ハイブリッドクラウドXaaS環境を構築することから始まります。IBMでは、セキュリティーとコンプライアンスがすべての活動の中心です。
当社は最近、ハイブリッド環境、マルチクラウド環境、ワークロード全体で企業がリスクを軽減し、データを保護できるように設計された、最新のクラウド・セキュリティーおよびコンプライアンス・ソリューションのスイートであるIBM Cloud Security and Compliance Centerを拡張しました。データがデジタル・トランスフォーメーションの生命線であるこのXaaS時代では、堅牢なデータ保護への投資が成功のために最も重要です。
IBMは、相互接続とデータ依存がますます進む世界において、最高水準のセキュリティー基準を満たすことを今後も継続していきます。当社のソフトウェア、インフラストラクチャー、サービス製品は、セキュリティーとデータ・コンプライアンスの要件に対処するお客様をサポートするように設計されているため、ミッションクリティカルなワークロードのサポートを支援できます。XaaSとAIの台頭の中、データ・セキュリティーを優先することで、顧客の機密情報を保護することができます。
