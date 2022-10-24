通常、最高情報責任者（CIO）やその他の高レベルのIT意思決定者の作成するBYODポリシーは、従業員所有のデバイスを職場で使用できる条件と、エンドユーザーがデバイスの使用時に遵守する必要があるセキュリティー・ポリシーを定義します。

BYODポリシーの詳細は組織のBYOD戦略の目標によって異なりますが、ほとんどのデバイス・ポリシーでは次のようなバリエーションが定義されています。

許容される使用：BYODポリシーでは通常、従業員が個人所有のデバイスを業務関連タスクに使用する方法とタイミングについて概説しています。例えば、許容される使用ガイドラインには、仮想プライベート・ネットワーク（VPN）を介して企業リソースに安全に接続するための情報や、承認された仕事関連アプリのリストが含まれている場合があります。

利用規定では、多くの場合、従業員所有のデバイスを使用して企業の機微データをどのように処理・保管・送信する必要があるかを指定します。場合によっては、BYODポリシーには、医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律（HIPAA法）やサーベンス・オクスリー法、一般データ保護規則（GDPR）などの規制に準拠したデータ・セキュリティーおよび保存ポリシーも含まれる場合があります。

許可されるデバイス：BYODポリシーには、従業員が業務目的で使用できる個人所有デバイスの種類や最低オペレーティング・システム・バージョンなどの関連するデバイスの仕様の概要が記載されている場合があります。

セキュリティ対策： BYODポリシーは通常、従業員のデバイスに対するセキュリティー基準を定めています。こうした基準には、パスワードの最小要件や2要素認証ポリシー、機微情報バックアップ用プロトコル、デバイスの紛失または盗難時に従うべき手順などが含まれます。セキュリティー対策では、モバイル・デバイス管理（MDM）ツールやモバイル・アプリケーション管理（MAM）ツールなどの従業員が自分のデバイスにインストールする必要があるセキュリティー・ソフトウェアを指定する場合もあります。これらのBYODセキュリティー・ソリューションについては、以下でさらに詳しく説明します。

プライバシーと権限：BYODポリシーでは通常、組織が従業員の個人データと企業データの分離を維持する方法など、従業員のデバイス上のプライバシーを尊重するためにIT部門が講じる措置について概説します。このポリシーには、インストールが必要な特定のソフトウェアや制御が必要なアプリなど、IT部門が従業員のデバイスに必要とする特定の権限も詳しく記載される場合があります。

補償：デバイス購入やインターネットまたはモバイル・データプランに対するの補助金などの会社が従業員に個人所有デバイスの使用料を補償する場合、BYODポリシーには、補償の処理方法と従業員が受け取る金額の概要が記載されています。

ITサポート：BYODポリシーでは、会社のIT部門が壊れたり正しく機能しなかったりする個人所有デバイスのトラブルシューティングのために従業員をどの程度支援する（またはしない）かが明記されている場合があります。

オフボーディング：最後に、BYODポリシーは通常、従業員が会社を退職する場合やBYODプログラムからデバイスの登録を取り消す場合の手順を概説します。これらの終了手順には、多くの場合、企業の機微データをデバイスから削除し、ネットワーク・リソースへのデバイスのアクセス権限を取り消し、ユーザーまたはデバイス・アカウントを停止する計画が含まれています。