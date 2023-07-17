オフェンシブセキュリティがなぜ重要であるかを理解するには、それをディフェンシブセキュリティと比較すると役立ちます。

ウイルス対策ソフトウェアやファイアウォールなどの防御的なセキュリティ対策は、設計上事後対応型です。これらのツールは、既知の脅威をブロックするか、不審な動作を検出するために構築されています。SOARプラットフォームのような高度なディフェンシブセキュリティツールの中には、進行中の攻撃への対応を自動化できるものもあります。

防御的なセキュリティ戦術は進行中の サイバー攻撃を 阻止するのに役立ちますが、こうした手法はセキュリティ・チームに多大な作業負荷をもたらします。アナリストはアラートとデータを分類して、実際の脅威と誤報を区別する必要があります。加えて、防御的なセキュリティ対策は既知の攻撃ベクトルからしか保護できないため、組織は新たな未知のサイバー脅威にさらされることになります。

オフェンシブセキュリティーは守備的セキュリティーを補完 セキュリティ チームは OffSec 戦術を使用して、他のセキュリティ対策が見逃す可能性のある未知の攻撃ベクトルを発見して対応します。また、オフェンシブセキュリティーは防御的なセキュリティよりも積極的です。オフェンシブセキュリティー対策では、サイバー攻撃が発生したときにそれに対応するのではなく、攻撃者が悪用する前に欠陥を発見して対処します。

つまり、オフェンシブセキュリティーは、防御的なセキュリティをさらに効果的にする情報をもたらします。また、セキュリティチームの負担も軽減されます。 これらの利点により、一部の高度に規制されたセクターでは、オフェンシブセキュリティーが業界標準となっています。